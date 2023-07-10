 5 екозвичок, які можна впровадити вже сьогодні. Колонка Галини Гички

Коли я переїхала на свою першу квартиру, то, окрім звичайної адаптації до нового міста, в мене виникла ще одне трудність — куди діти шкірку від картоплі?

Відповідь для мене була неочевидною, оскільки вдома, в селі на Міжгірщині, я звикла, що все можна посортувати й віддати тваринам у господі. За роки життя в місті я бачила, як багато відходів збирається в суботу; проходячи щодня біля величезних сміттєвих баків, і зрозуміла, що хочу з цим щось робити.

Слухала лекції, ходила на екозаходи та знайшла друзів, які так само переймаються питаннями збереження природи. Врешті зрозуміла, що сміття — це не єдина проблема. Є ще питання збереження енергії та вичерпних природних ресурсів. А головне, що можна жити так, аби продукувати якомога менше відходів.

Я ще точно не досягла рівня повного “zero waste“, але можу поділитися уроками, які вже засвоїла за цей час. І повірте, все доволі легко втілити в життя. Головне — почати!

1. Сортуйте сміття. Почніть з органіки

Згідно з даними дослідження, яке провели компанія Egis та ЛКП “Зелене місто” влітку 2017 року, майже 32% нашого смітника складають органічні відходи, тобто залишки їжі. І серед всіх видів відходів — це найбільший відсоток! Тож якщо ви тільки починаєте сортувати, почніть з цього.

Чому? Ми звикли, що від органічних відходів немає шкоди, адже недогризене яблуко, кинуте на землю, перегниє і стане добривом. Суцільна користь.

Але чи знали ви, що разом з неорганічним сміттям харчові відходи будуть не перегнивати, утворюючи гумус, а гнити й виділяти токсичні рідини, забруднюючи ґрунт та воду?

Тобто, якщо на землю потрапить те ж саме яблуко, але вже з обгорткою від цукерки та кришечка з-під йогурту, то воно стане вже не перегноєм, а забруднювачем довкілля.

Мене ця інформація у свій час так шокувала, що я вирішила — буду сортувати органіку!

Якщо у вас приватний будинок і немає свійських тварин, можна використовувати компостер. Якщо ви у квартирі, де обмаль місця, то вихід теж є — дача!

Насправді в мене немає дачі. Але є чудовий чоловік, тато моєї подруги, Осип Лобода, якому я щотижня відношу у відерці органіку для удобрення грядок.

Це — бартер: я даю органічні відходи, а пан Осип пригощає мене свіженьким кропом чи стиглими черешнями з саду.



Не впевнена, що зараз всі мають нести до пана Осипа органічні відходи, але гадаю, що варто спробувати знайти людину, яка має дачу 🙂.

Чесно зізнатися, влітку мати відро для відходів у квартирі — не дуже зручно, адже через спеку можуть завестися комахи. Але вихід є — треба просто частіше відносити відходи.



До речі, після того, як зі сміттєвого відра зникає органіка, кількість інших відходів вже не здається такою великою.

А потім можна почати сортувати папір, пластик та скло. Для цього достатньо виділити місце на балконі чи в коморі.

2. Ходимо в супермаркет зі своїми пакетами

Найперше купіть чи пошийте симпатичні екоторбинки, з якими вам буде приємно постояти на касі. Якщо вже маєте міцні поліетиленові пакети, то можете їх використовувати повторно.

Приготуйте свій пакет під кожен продукт. На картоплю маю червону, “полуничну сумку”, на яблука — зелену полотняну. Я люблю свіжі продукти, тому за раз купляю, наприклад, 3 огірки, 5 помідорів, 1 капустину, 2 банани. Чеки можна наклеювати відразу на продукт, або, як я це роблю — на рукав.

Ви зразу побачите результат. Після першого виходу з магазину ви будете тримати ОДНУ торбинку з кількома видами овочів та фруктів. І більше не буде пакету з пакетами на кухні.

Я намагаюся купляти соки/соуси у скляних банках, адже потім їх можна використати вдома для закладок. Якщо ні — то у тетрапаках, які можна здати на переробку.

3. Відмовляйтеся від одноразового посуду

Я намагаюся їсти або вдома, або у закладах харчування. Ну, або ще в гостях 🙂. Це зручно, тому що споживаєш свіжоприготовані страви й не залишаєш після себе купу пластику.

Я не п’ю каву, але знаю, як для ужгородських кавоманів життєво необхідно зранку випити чашку улюбленого напою.

А пити каву зі стаканчиків — це біль. По-перше, тому що стаканчик — не паперовий, він має тонкий шар пластику. По-друге, це пластикова кришечка. По-третє, інколи буває ще й соломинка.

Тож порад аж кілька:

Знайдіть 15 хв зранку, щоб посидіти на терасі улюбленого закладу та насолодитися напоєм з чашки.

Можна носити свою чашку і підморгнути знайомому баристі, щоб наливав туди. Знаю, що для багатьох це буде незвично і незручно. Але все ж було б непогано впроваджувати таку культуру кавування.

Врешті можна обирати кав’ярні, де є так звана “люлька Мамая” — спеціальний гаджет, призначений для збирання кавових горняток.

Відмовляйтеся від пластикових трубочок для напоїв. Вони не переробляються. Є багаторазові металеві або скляні, але я не бачила таких у закладах Ужгорода.

4. Вимикайте прилади від розетки, коли не користуєтеся ними

Буває, поставиш на ніч телефон на зарядку, а зранку поспіхом збираєшся на роботу і забуваєш витягнути з розетки. А часом ще й фен та праска можуть залишитися.

Вимикати слід, адже, по-перше, це питання безпеки — може статися коротке замикання, пожежа тощо. А по-друге — це марне використання енергії. Адже навіть якщо прилад не працює, він все одно споживає електрику. А електрика у нас з переважно з ТЕС.

Кілька цікавих фактів, після яких ви перевірите розетки:

Повністю заряджений, увімкнений та робочий ноутбук споживає близько 30 вольтів, а вимкнений та підключений – 8,9 вольта.



При зарядці смартфон споживає від 2 до 3 Вт. А коли він залишається підключеним до мережі без підключення до мобільного телефону – 0,26 вольта.



Принтер в режимі сну споживає в середньому 5 вольтів на годину.

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5. Ходіть пішки та за можливості обирайте громадський транспорт замість власного авто

У Києві до пандемії ковіду до 90% викидів шкідливих речовин були від транспорту. Суміш із кисню та продуктів згорання бензину і дизелю – одна з причин серцево-судинних та респіраторних захворювань.

Ужгород — маленьке, компактне місто. Тут легко можна дістатися з точки А в точку В за 30-40 хв ходьби.

Чесно, зранку не завжди встигаю добігати, тому — користуюся громадським транспортом. А ще буває сніг, дощ, град й тоді не дуже хочеться гуляти пішки.

Але коли гарна погода, намагаюся повертатися з роботи пішки. Якраз вже вечір, не спекотно, та й після довгого сидіння за ноутбуком дуже треба прогулятися.

Тому ходіть пішки, якщо ні — то велосипедом, якщо не маєте, то пересідайте на маршрутку, а вже тільки тоді — на авто.

Ось такі прості поради, які можна втілитися вже зараз. Я впевнена, що для багатьох ці правила вже стали нормою.

То як — готові до наступного етапу?

Галина Гичка, спеціально для Varosh

Фото з особистого архіву

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