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Новини

Першу на Закарпатті соціальну шкільну швейну еко-майстерню створили у школі в Колочавській громаді

7 Липня 2023 41

На базі Горбівської гімназії у Колочавській ТГ з початку лютого 2023 року запрацювала перша шкільна швейна еко-майстерня “Еко Так”. Про це Varosh розповіла авторка ідеї Гавриль Аліна, заступниця директора Горбівської гімназії.

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— Ми з ГО “СІМЗ” ще до війни виграли ґрант, на який могли подаватися тільки громади, що знаходяться на території національних парків. Ми написали проєкт шкільного соціального підприємництва, виграли його і закупили 4 промислові та 2 побутові швейні машинки. Так створили перше в області ШСП — швейну еко-майстерню “Еко Так”. Відкрилася вона 29 червня. Соціальна дія підприємства полягає в тому, що ми забираємо в населення вживані речі й шиємо з них екоторби та інші текстильні вироби.

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Друга соціальна дія проєкту, за словами засновниці, полягає в тому, що діти вчаться бізнесу та економічній грамотності: самі ведуть бухгалтерію, вчаться основам підприємництва, вивчають маркетинг, менеджмент. Триденне навчання для них провели керівниця “Дія.Бізнес” в Ужгороді Леся Кайнер та підприємець, громадський активіст Олександр Секірін.

 

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Наразі продаж ще не запустили, планують з вересня, поки провели навчання, запустили підприємство. Шити на машинці дівчат навчала відома модельєрка, дизайнерка, ужгородка Лілія Братусь, яка працює в етностилі. З початком війни вона повернулася з Києва на Закарпаття і почувши про проєкт, вирішила на волонтерських засадах повчити дітей ремеслу.

— Наша школа підписала меморандум про співпрацю з ГО “СІМЗ” про використання машинок, — пояснила Аліна Гавриль. — Школа може використовувати машинки на уроках праці під час навчального процесу, а в позаурочний час діти викорстовують їх, щоб шити продукцію на нашому соціальному підприємстві. Ми вже почали напрацьовувати механізми створення в кожному навчальному закладі Колочавської громади шкільних підприємств та об’єднання їх в один потужний учнівський бізнес-кластер.

Varosh,

Фото: ГО “СІМЗ”

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