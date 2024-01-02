«Екологічний острівець» в Ужгороді: як працює, які відходи можна здати, куди їх вивозитимуть на переробку

«Екологічний острівець», де можна здати відсортовані відходи на переробку, облаштували в Ужгороді. Як повідомили Varosh у компанії АВЕ Ужгород, в обласному центрі планують відкрити ще 8 таких локацій.

«Екологічний острівець» запрацював днями за адресою вул. Міцкевича, 9. На спеціально обладнаному майданчику містяни мають змогу здати відсортовані відходи, які відтак відправлятимуть на переробку.

На локації щодня чергуватиме один із працівників АВЕ Ужгород. Однак, за його відсутності відходи можна здати самостійно, залишивши у спеціальних окремих боксах, кожний з яких призначений для окремого виду сміття.

Так, тут можна здати пластик, картон та папір, скло, алюмінієві банки, батарейки, металобрухт. Також на майданчику прийматимуть будівельні та ремонті відходи. За принесені відходи можна отримати гроші.

Зібрані від мешканців відходи працівники АВЕ Ужгород сортуватимуть по кольорах, повторно очищатимуть, пресуватимуть і відправлятимуть на заводи для переробки.

Як повідомили Varosh у компанії, відсортовані й підготовлені для переробки відходи будуть передаватися:

скло – на Рокитнівський склозавод;

металобрухт – на ТОВ «Укрбрухт»;

папір – на Луцьку картонно-паперову фабрику;

пластик – у Фастів і Київ.

У компанії АВЕ Ужгород зазначають: «Відходи пластику, скла, бляшанок тощо можуть забруднювати повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води. Сортування допоможе перетворити його на ресурс: робити з нього речі чи енергію, зменшуючи тим самим навантаження на сміттєзвалище. Залучивши мешканців міста до цього процесу, ми можемо спільно поліпшити екологічну ситуацію в краї, оскільки тільки спільними зусиллями ми зможемо створити чисте майбутнє для нас та для наших нащадків. Крім того, відповідно до законодавства України «Про відходи» всі мають обов’язок сортувати відходи».

Графік роботи «Екологічного острівця»:

Понеділок-субота

7:00-10:00

14:00-19:00.

Неділя – вихідний.

Разом із тим, у компанії АВЕ Ужгород уточнюють, що наразі цей графік поки лише тестують.

У майбутньому в обласному центрі планують встановити ще 8 таких майданчиків, уточнили у компанії.

Varosh,

Фото зі сторінки Ужгородської міської ради

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