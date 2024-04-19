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Папір, скло, пластик сортуватимуть школярі Ужгорода впродовж місяця

19 Квітня 2024 2

Школярі Ужгорода упродовж місяця вчитимуться правильному поводженню із відходами. З 22 квітня АВЕ Ужгород запускає масштабну кампанію із сортування сміття в школах, — повідомили в Ужгородській міській раді.

— Сподіваємося, проєкт буде тривати постійно, але місяць між міськими школами триватиме змагання з сортування відходів, — пояснила Varosh Наталя Якубик, директорка ТОВ «АВЕ Ужгород». — На 27 навчальних заклади міста ми роздали контейнери для паперу, пластику та скла. Забиратимуть відсортовані відходи щотижня, зважуватимуть їх і перші 5 шкіл, які здали на переробку найбільше відсортованих відходів, отримають цінні призи. Завдяки ним менше відходів буде захоронено на полігоні.

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Зі слів Наталі Якубик, отримані відсортовані відходи привозитимуть на виробничу базу “АВЕ Ужгород”, пресуватимуть та відвозитимуть на заводи-переробники за межами області, оскільки на Закарпатті їх нема.

Впродовж місяця, спільно з міськрадою в школі проводитимуть уроки з екології, з навчання сортування відходів.

Зоряна Попович, Varosh,

Головна світлина: скрин з відео

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# АВЕ Ужгород # діти # навчатися сортувати # Наталя Якубик # новини Varosh # сортування # сортування відходів # школа

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