Патрульна поліціянтка Марія Семенюк: “На фронті наш загін займається евакуацією та допомогою пораненим”

У місті щотижня лунає “Плине кача”. Ця мелодія — страшніша за звуки вибухів

Ужгородка Марія Семенюк, або ж “Лисиця”, — патрульна поліціянтка, яка ось уже другий рік поспіль несе службу на фронті у складі зведеного загону поліції. Працює безпосередньо в медичній роті: займаються евакуацією та допомогою пораненим на Донеччині. У дівчини — освіта реабілітолога, за плечима — робота з дітьми із пішохідного туристичного орієнтування, вступ і служба в Патрульній поліції Закарпатської області.

Ми зустрічаємося з Марією під час її короткої відпустки в Ужгороді, щоб поговорити про неї — патрульну з 7-річним досвідом, яка зараз на фронті: чи важко й чим керувалася у рішенні піти в патрульну поліцію, а потім — на війну?

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“Від кожної зі своїх робіт я отримувала задоволення. Від роботи в патрульній поліції теж, інакше не працювала б тут уже 7-й рік, — каже вона. — Немає важкої чи неважливої роботи, усі вони важливі, і всюди є свої складні моменти”.

— Наш Ужгород просто прекрасний! Трава росте, стільки зелені! — каже Марія. Приїхавши у відпустку, вона найперше пішла на набережну — її місце сили, каже — Ходжу і радію всьому… Зараз на Донеччині значно холодніше. Сніг уже зійшов, але все одно холодно. А в нас липи вже листя випустили і сакура зацвіла!

Дівчина розповідає: коли створювалась патрульна поліція, дуже хотіла піти, однак стримала її сестра, Аня. Вони двійнята і дуже близькі. Та коли оголосили другий набір, то Марію вже було не втримати — таки пішла.

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— Це була доля. Чому пішла? Мабуть, хотілося долучитися до того, аби встановити порядок у місті… Я розумію, що злочинців повністю позбутися не вийде, тому що світ повний добрих і поганих людей, просто погані видніші… А тут була реформа і Нацполіція вже впродовж року показала себе в дії. Моя знайома, яка раніше працювала вчителем, теж пішла в Нацполіцію, в перший набір. Для мене це було певним викликом.

— Ти не пошкодувала?

— Навіть у період складнощів не пошкодувала про це рішення. І думаю, не пожалкую ніколи. Це колосальний досвід. Складнощі є і є у всіх. Але, попри все, це справді колосальний досвід. Мені відкрились сторони людей, зовсім інакше дивишся на світ і бачиш його в більшій палітрі кольорів і відтінків.

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— Недавно почула фразу “емоційний військовий — це мертвий військовий”. Ти згодна з цим висловом?

— Я би, напевно, додала поправку про те, що важливий час, коли ці емоції проявляти. Бо я сама доволі емпатична й емоційна, але є миті, коли ти просто ці емоції відключаєш. Це стається автоматично. Емоції є у всіх, як і страх, але є час, коли їх можна проявляти, а є час, коли їх треба притримати і “подумати про це завтра”, ну, якщо завтра настане…

— Що для тебе зараз найскладніше?

— Напевно, говорити з рідними людей, з якими сталася трагедія — загиблих чи серйозно травмованих. Іноді буває так, що ти перший, від кого вони про це дізнаються, та ти маєш поставити їм низку запитань… Важко в цей момент ставити людям такі, на перший погляд, банальні, безглузді запитання про травмованого чи загиблого родича. Людина переживає страшний вир емоцій, а ти такий: який-який рік народження? Це неприємно робити. Але ситуації різні бувають…

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Тим патрульна поліція і цікава, що за один день ти можеш оформити ДТП, виписати штраф, побувати на пожежі, допомогти доправити в лікарню людину, відреагувати на виклик і знайти песика, який не прийшов додому на обід (це ще до війни таке було) — і все це за одну зміну. Такий доволі широкий спектр усього.

— Час від часу лунають думки, що в Ужгороді не відчувається війна…

— …Як “не відчувається в Ужгороді війна”, якщо на Довженка щотижня кілька разів лунає “Плине кача…”? Хто таке каже? Не відчувається війна? Я думаю, що ця мелодія — страшніша за вибух…

Я минулої відпустки зробила висновок, що мені, можливо, треба менше бачитись із людьми, а найперше, куди я маю піти, — зустрітися зі знайомими, колегами, друзям, які вже на Кальварії (цвинтар в Ужгороді — ред.), все інше — другорядне… І коли чуєш такі речі, що тут війна не відчувається, то це обурює. Так, контраст є, тут, слава Богу, не лунають вибухи, але війна відчувається скрізь, по всій країні!

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Тим більше Закарпаття дуже сильно включене в допомогу фронту і військовим. Постійно тривають збори на необхідне — дрони, машини, ліки чи бинти — і до них підключаються всі, щоб зібрати кошти і придбати все необхідне.

— Вам всього вистачає для роботи при евакуаціях та наданні допомоги?

— Так! Наш керівник і наша команда дуже допомагають нам, тим поліціянтам, які зараз на сході. А начальник постійно пильнує і як тільки в нас є певна потреба, то робить усе, щоб її забезпечити, щоб ми мали все необхідне для роботи.

— Як ти утримуєш нормальне сприйняття реальності?

— Почуття гумору і філософське ставлення. Це про поліцейську роботу ми говоримо, так? У військових все набагато серйозніше, йдеться про життя людей, тому по-філософськи важко ставитись… Люди, наші військові, роблять неймовірне, ризикуючи життям. Це неможливо забути.

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— Якби не патрульна поліція, ти мобілізувалася б?

— Впевнена, що так! Просто мені було би трохи важче. Я вдячна долі, що зі мною стався туризм і поліція. Мені легше сприймати багато речей, а ще я навчилася швидко ухвалювати рішення, коли довкола паніка. Це найважливіше.

По-друге, мене не дивував, на відміну, напевно, від цивільної людини, порядок, певні обмеження, розпорядок, дисципліна. Поліціянту в цьому плані легше, бо він до цього звик.

Крім того, завжди є колеги, які підтримають, допоможуть, бо ми працюємо в команді, і поки вони є, то все добре.

— Як сестра сприйняла твоє рішення? У вас не було суперечок, хто з вас мобілізується?

— Аня для мене найрідніша людина у світі, рідніша за обох батьків, взятих разом і помножено на двоє… Батьки наші це знають і розуміють. І я впевнена, що Анька відповість так само. У нас абсолютно різні роботи, але схожий, можливо, підхід до людей. Буває, що через графіки ми не можемо вийти на каву чи нормально поговорити, але ми найрідніші. Ми одна одну відчуваємо.

Я думаю, що їй важче, ніж мені, тому що вона переживає за мене… Я там, і мені легше знати, що вона тут, у безпеці…

Ми дуже часто дивимося в один бік, і якщо я десь вчинила не так, як зробила би Аня, то вона розуміє, чому я так зробила. Їй навіть пояснювати не треба. Коли я мобілізувалась, то вона мене зрозуміла. Цей мій крок був тільки питанням часу, і так сталося, що я пішла у зведений загін 24 лютого 2023 року. В Ані теж такі думки були, просто ми розуміємо, що комусь одному треба залишитись в Ужгороді, а я поки не готова помінятися.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Наталки Павлик та з особистого архіву Марії та Ані Семенюк

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