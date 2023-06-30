В Хусті відкривається шоурум посуду і декору з переробленого скла Lay Bottle

Чи можна зробити успішний бізнес з підручних матеріалів?

Майстерня Lay Bottle — посуд і декор з перероблених скляних пляшок — сьогодні святкує три роки своєї роботи, а вже 1 липня відкриває двері першого шоуруму в місті Хуст!

Власники бренду Василь Полажинець і Вероніка Вітерець створили свою сімейну майстерню ще за часів всесвітньої пандемії. Маючи лише невеличку піч для випікання скла у вітражній техніці фʼюзинг, трохи наполегливості і креативу.

Спершу випікали лише тарілочки у формі пляшок для подачі сирної/мʼясної нарізки та різних закусок. Згодом асортимент розширився: вази, склянки, свічки, світильники, орнаментні тарілки, сніжинки, писанки… і це далеко не весь перелік!

Концепція бренду полягає в його екологічності — всі пляшки пара збирає в закладах, від друзів або ж під час прогулянок в лісі. За три роки роботи майстерня переробила понад 4959 пляшок, які купують по всьому світу: від Австралії і Америки, до Європи та рідного Закарпаття.

Василь і Вероніка постійно працюють над вдосконаленням і промоцією бренду, представляють його на ярмарках і фестивалях, укладають цікаві колаборації і співпраці, а тепер зробили відважний крок і виграли грант в рамках проєкту “Місцеве партнерство зайнятості в Закарпатські області, Україна – проекти: 107345/ UKR/19/03/DNK,107898/UKR/20/02/DEU, 107370/UKR/19/02/CZ Ї і відкривають майстерню-шоурум у місті Хуст.

Майстерня стане новою цікавою туристичною візитівкою, як для гостей нашого краю, так і місцевих жителів. Можна буде подивитися на процеси виготовлення виробів, взяти участь в майстер-класах, дізнатися багато цікавого про скло та його переробку і підтримати місцевого виробника.

Щиро запрошуємо всіх до відвідин 1.07.23, о 12:00

м.Хуст, вул.Волошина, 45

**На правах реклами

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