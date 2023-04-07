Чисто там, де не смітять. 5 порад щодо відповідального ставлення до відходів

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Приємно, коли навколо чисто. Тому ми слідкуємо за порядком у себе вдома. Хочеться, щоб охайні вулиці Ужгорода також стали нормою для нас. Але несвідоме споживання та поводження з відходами нам в цьому не допомагають.
Забруднені річки, ліси, дитячі майданчики — результат нашого ставлення до відходів.
Щоб змінити це, користуйтеся простими правилами відповідального споживання:
Наталія Якубик, директорка ТОВ «АВЕ Ужгород», радить додати ще один важливий пункт:
Так одна людина залишить біля смітника гілки. Інша не донесе пакет зі сміттям до бака і поставить його біля гілок. Кілька людей повторить це, і на вашому майданчику утвориться стихійне сміттєзвалище.
«Пам’ятайте, що побутові відходи мають бути всередині контейнерів, а не біля них. Щоб компанія АВЕ змогла їх вивезти», — пояснює директорка компанії.
Ще одна проблема для містян — це бруд на майданчику із баками.
За словами пані Наталії, АВЕ не має повноважень для виконання таких робіт: «За цим стежить або ОСББ, або ж комунальне підприємство, яке виграло тендер. Якщо нас закріплять відповідальними за цю частину землі, то ми обов’язково вирішимо це питання».
Коли кожен буде свідомо поводитися з відходами, тоді не тільки місто, а й навколишнє середовище стане чистішим.
Ось кілька порад від Наталії, з яких варто розпочати:
Навіть маленькі кроки важливі для збереження природи та чистоти навколо. Адже чисте довкілля — відповідальність кожного з нас.
Varosh