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Life

Чисто там, де не смітять. 5 порад щодо відповідального ставлення до відходів

7 Квітня 2023 68

*На правах реклами

Приємно, коли навколо чисто. Тому ми слідкуємо за порядком у себе вдома. Хочеться, щоб охайні вулиці Ужгорода також стали нормою для нас. Але несвідоме споживання та поводження з відходами нам в цьому не допомагають.

Забруднені річки, ліси, дитячі майданчики — результат нашого ставлення до відходів.

Щоб змінити це, користуйтеся простими правилами відповідального споживання:

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Наталія Якубик, директорка ТОВ «АВЕ Ужгород», радить додати ще один важливий пункт:

Так одна людина залишить біля смітника гілки. Інша не донесе пакет зі сміттям до бака і поставить його біля гілок. Кілька людей повторить це, і на вашому майданчику утвориться стихійне сміттєзвалище.

«Пам’ятайте, що побутові відходи мають бути всередині контейнерів, а не біля них. Щоб компанія АВЕ змогла їх вивезти», — пояснює директорка компанії.

Ще одна проблема для містян — це бруд на майданчику із баками.

За словами пані Наталії, АВЕ не має повноважень для виконання таких робіт: «За цим стежить або ОСББ, або ж комунальне підприємство, яке виграло тендер. Якщо нас закріплять відповідальними за цю частину землі, то ми обов’язково вирішимо це питання».

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Коли кожен буде свідомо поводитися з відходами, тоді не тільки місто, а й навколишнє середовище стане чистішим.

Ось кілька порад від Наталії, з яких варто розпочати:

  1. Домовляйтеся з підприємством про дату, коли ви будете прибирати подвір’я, щоб гілки, листя, скошену траву відразу забрали.
  2. Замовляйте контейнери від АВЕ для великогабаритних та будівельних відходів.
  3. Викидайте сміття тільки у баки. На природу візьміть із собою пакет/відерце, куди будете складати сміття.
  4. Беріть участь в ініціативі від АВЕ. Разом із мобільним пунктом вторинної сировини здавайте картон, щоб знизити навантаження на сміттєзвалища.
  5. Розвивайте культуру сортування у своїй сім’ї.

Навіть маленькі кроки важливі для збереження природи та чистоти навколо. Адже чисте довкілля — відповідальність кожного з нас.

Varosh

 

 

 

 

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