Чисто там, де не смітять. 5 порад щодо відповідального ставлення до відходів

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Приємно, коли навколо чисто. Тому ми слідкуємо за порядком у себе вдома. Хочеться, щоб охайні вулиці Ужгорода також стали нормою для нас. Але несвідоме споживання та поводження з відходами нам в цьому не допомагають.

Забруднені річки, ліси, дитячі майданчики — результат нашого ставлення до відходів.

Щоб змінити це, користуйтеся простими правилами відповідального споживання:

Зменшуйте . Купляйте тільки якісні речі й ті, що вам дійсно потрібні. Щорічно у світі із 7 млн тонн непотрібного одягу тільки 12% переробляється. Інше вирушає на смітник.

. Купляйте тільки якісні речі й ті, що вам дійсно потрібні. Щорічно у світі із 7 млн тонн непотрібного одягу тільки 12% переробляється. Інше вирушає на смітник. Використовуйте повторно. Замінюйте одноразове на багаторазове. Вибирайте тканинні пакети, багаторазові чашки, металеві трубочки, якими можна користуватися довгий час.

Замінюйте одноразове на багаторазове. Вибирайте тканинні пакети, багаторазові чашки, металеві трубочки, якими можна користуватися довгий час. Переробляйте. Спробуйте сортувати сміття. Почніть з одного виду вторинної сировини, а далі поступову збільшуйте кількість. Пластик або скло ви можете викидати у селективні баки АВЕ, які розставлені по місту Ужгород.

Наталія Якубик, директорка ТОВ «АВЕ Ужгород», радить додати ще один важливий пункт:

Донесіть сміття до контейнера. На жаль, у місті є проблема стихійних сміттєзвалищ. Наприклад, ви поприбирали подвір’я або влаштували ремонт і не замовили вивіз гілля, листя, змету чи будівельних відходів. Натомість принесли все до контейнерів для побутових відходів. Цим ви порушили правила благоустрою.

Так одна людина залишить біля смітника гілки. Інша не донесе пакет зі сміттям до бака і поставить його біля гілок. Кілька людей повторить це, і на вашому майданчику утвориться стихійне сміттєзвалище.

«Пам’ятайте, що побутові відходи мають бути всередині контейнерів, а не біля них. Щоб компанія АВЕ змогла їх вивезти», — пояснює директорка компанії.

Ще одна проблема для містян — це бруд на майданчику із баками.

За словами пані Наталії, АВЕ не має повноважень для виконання таких робіт: «За цим стежить або ОСББ, або ж комунальне підприємство, яке виграло тендер. Якщо нас закріплять відповідальними за цю частину землі, то ми обов’язково вирішимо це питання».

Коли кожен буде свідомо поводитися з відходами, тоді не тільки місто, а й навколишнє середовище стане чистішим.

Ось кілька порад від Наталії, з яких варто розпочати:

Домовляйтеся з підприємством про дату, коли ви будете прибирати подвір’я, щоб гілки, листя, скошену траву відразу забрали. Замовляйте контейнери від АВЕ для великогабаритних та будівельних відходів. Викидайте сміття тільки у баки. На природу візьміть із собою пакет/відерце, куди будете складати сміття. Беріть участь в ініціативі від АВЕ. Разом із мобільним пунктом вторинної сировини здавайте картон, щоб знизити навантаження на сміттєзвалища. Розвивайте культуру сортування у своїй сім’ї.

Навіть маленькі кроки важливі для збереження природи та чистоти навколо. Адже чисте довкілля — відповідальність кожного з нас.

Varosh