Як дві ужгородські школярки розвивають свій бренд екоторбинок та прикрас

Олександра Купарь і Євгенія Тресіна – дві подруги, їм по 16 років, навчаються в 11 класі ужгородської ЗОШ № 5, і вже два роки працюють над власним брендом сумок та прикрас BE bags.

Ідею почали втілювати два роки тому. Було літо, а дівчатам хотілося прожити його з користю та цікавістю. Їм завжди в радість щось вигадувати, вони люблять малювати і захоплюються модою. Тому й хотілося щось своє і пов’язане з ілюстраціями та стилем. Вирішили шити екоторбинки і розмальовувати їх вручну. Так і з’явився бренд BE bags – власна маленька справа з трьома складовими – мистецтво, fashion та екологічність.

Саша з Женею збираються удома одна в одної або в кафе і все роблять спільно. Обирають натуральні тканини, шиють сумки, займаються комп’ютерною графікою, вручну розписують, креативно фотографують, працюють над просуванням в інтернеті.

Щодо ілюстрацій, то в них є готові для вибору або ж виконують замовлення клієнтів. Найчастіше наносять написи, малюють натюрморти, фрукти, квіти. Якщо говорити про персональні побажання, то клієнти полюбляють замовляти зображення акторів, музикантів.

Дівчата створюють різні форми: екошопери, екомішечки для фруктів, овочів, круп.

Є вироби різних фактур, як-от вельветові, джинсові. Також є пропозиція із принтами, при чому це двосторонні сумочки.

Женя: «Насправді, фішка цих торбинок у тому, що вони багатофункціональні, тобто можуть ставати частиною образу в повсякденному житті, або ж їх можна використовувати в практичних цілях – для походу в магазин, на пляж».

За два роки авторки BE bags створили близько 100 екземплярів, які продали онлайн та в ужгородській крамниці ЙоЙ.

Саша: «Ми почали два роки тому, а вже рік стараємося більш активно розвивати це в онлайн, в інстаграмі, фейсбуці. Частіше замовляють із Закарпаття, але і по Україні теж, і з Польщі теж замовляли».

Щодо просування в інтернеті, то подруги займаються цим радше інтуїтивно, але вивчають безкоштовну інформацію про SMM (маркетинг у соцмережах), стежать за брендами, магазинами. Мають досвід таргетованої реклами та одну співпрацю із інстаблогеркою. З їхнього досвіду – найбільше спрацьовує сарафанне радіо.

У рамках BE bags Саша й Женя почали створювати гумки для волосся та прикраси ручної роботи PERLINE. Лінійка аксесуарів – намиста, браслети, персні – це літня колекція акцентів, які яскраво підкреслюють гардероб.

Цього літа дівчата хочуть ще активніше прокачати інстаграм, а також налагодити співпрацю не тільки з місцевими крамницями та кав’ярнями, а й в інших містах України.

Евеліна Гурницька, Varosh