В Ужгороді їздить “Екобус”. Розповідаємо, де і коли йому можна здати вторсировину

В Ужгороді почав курсувати “Екобус”, він регулярно прямує різними маршрутами і збирає в містян вторсировину. Розповідаємо про цю соціальну ініціативу і про те, як ви можете здавати в екобус макулатуру, пластик, скло, алюміній.

Екобус – це соціальний проєкт ужгородської станції збору, заготівлі та переробки вторсировини “Проєктна, 3” і безпосередньо її керівника Руслана Шварца.

Він зазначає в інтерв’ю виданню Varosh, що люди часто зверталися, мовляв, нема пунктів прийому по місту, а їхати на Проєктну, 3 доволі далеко. Відтак Руслан міркував, як полегшити доставку вторсировини.

«Ми робили моніторинг і аналіз потреб мешканців міста. І зрозуміли, що найбільш проста в реалізації ідея – придбання такого бусика».

Машину купили торік, зробили тюнінг і вона вперше виїхала в грудні 2021-го, напередодні різдвяно-новорічних свят. Запустилася таргетована реклама в соцмережах і сарафанне радіо серед ужгородців, які повсякчас сортують сміття і здають на Проєктну. 3. Інформація органічно поширилася містом, тим паче, все більше людей цікавляться екологічним поводженням із відходами.

До новорічних канікул екобус тричі їздив містом, а 21 січня 2022-го вирушив у четвертий рейс.

Курсує раз на тиждень і має два основні маршрути (на один тиждень – один, на наступний – інший).

Раніше зупинявся, до прикладу, на Шахті, проте там наразі приносять дуже мало вторсировини, тому цей район надалі буде транзитним.

«Найбільше здавали у “пожежній частині” – на вулицях Добрянського, Кармелюка, за Перечинським вокзалом у центрі, а також біля готелю “Закарпаття” та на Івана Франка».

Актуальний розклад руху та географія поїздок – на сторінках Проєктної, 3 у фейсбуці , інстаграмі, а також на особистому акаунті Руслана.

Читаєте розклад, приносите до найближчої зупинки екобусу, здаєте.

Приймається наступне (до бусу і власне на станцію):

макулатура,

полімери,

скло,

алюміній.

Інколи хтось приносить залізо.

«Ми не приймаємо, наприклад, шини, текстиль, батарейки, тетрапак».

Якщо у вас великий об’єм вторсировини, то варто окремо замовити екобус, який приїде, забере і ви отримаєте гроші. Проте загалом цей проєкт – соціальний.

«Цей бус не має на меті здійснювати комерційну діяльність. Тут чисто як соціальний проєкт. При цьому, навіть більше мій особистий соціальний проєкт, ніж станції. Те, що люди здають, йде на утримання бусу. Оскільки це газелька, при тому не самої першої свіжості, то її постійно треба ремонтувати. Плюс – вона їсть дуже багато газу».

Можливо, згодом станція придбає новіше авто. Для цього можна організувати збір на спільнокошті.

Евеліна Гурницька, Varosh