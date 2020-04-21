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Я витрачаю на рекламу, Zoom, аромати, Оззі, ліцензійні фільми: 7 розповідей закарпатців про їхній бюджет на карантині

21 Квітня 2020 468

Як змінюється домашній бюджет під час самоізоляції? На що припиняємо витрачати, а чого почали купувати більше. Чи користуємося фінансовим резервом, або ж вдається і надалі заробляти і навіть заощаджувати? Ми записали сім розповідей закарпатців із різних професійних сфер про їхні грошові пріоритети під час карантину.

Всім ставимо такі питання:

  1. Про п’ять основних категорій витрат на карантині.
  2. Про покупки, які раніше були обов’язковими, а тепер їх нема.
  3. Які потреби з’явилися саме на карантині.
  4. Чи вдається заощаджувати.
  5. Якою буде перша покупка після карантину.

Катерина Моргентал, дизайнерка та засновниця бренду MORGENTAL

Наразі мої основні витрати – це їжа, засоби гігієни, професійний медіаконтент для навчання, регулярні робочі видатки (податки, утримання сайту, оплата праці підрядників), оренда житла й комунальні послуги.

Найбільшу суму з бюджету завжди інвестувала у нові проєкти, а також у розвиток MORGENTAL, а тепер переважно все скоротила до мінімуму. Крім того, не купую одяг, адже нема потреби, всього вистачає. Намагаюся використати всі наявні ресурси та запаси, ввімкнула креатив – як із мінімуму зробити максимум, і це чудово працює. Такі ситуації роблять нас крутішими.

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Серед “карантинних” покупок – це товари для дому, свічки, аромати, купила насіння, буду облаштовувати балконний город. Але є речі, котрих бракує – повноцінного робочого кабінету і зручного офісного крісла.  Почала оснащувати балкон, от якраз сьогодні приглянула собі невеличкий столик для нього, хочеться там ще більше затишку.

Звісно  я заощаджую. Менше витрачаю на різні дрібниці, намагаюся мінімізувати потреби і надмірне споживання, проте це стало пріоритетом ще до вірусу.

Наразі мені всього вдосталь, а якщо хочу щось придбати, то все можна замовити онлайн. Найбільше прагну нематеріальних речей – зустрітися з мамою, прогулятися набережною разом із друзями, влаштувати пікнік, організувати невеличку подорож.
На карантині я усвідомила, що мені бракує авто, аби будь-якої миті поїхати на природу. А ще не вистачає заміського житла з подвір’ям і садом, навіть почала переглядати дачні будиночки.


Віталій Глагола, журналіст, ведучий, засновник Glagola.travel

Мої п’ять основних категорій витрат на карантині – це супермаркет; ліцензійні художні й документальні фільми онлайн, я оплачую і дивлюся їх на телевізорі; пальне, бо доводиться багато їздити, адже я не припинив працювати на карантині; оренда квартири і комунальні платежі.

До карантину достатньо витрачав на їжу в закладах, удома майже не готував, простіше було поїсти в кафе. Я перестав купувати одяг, сезон змінився, а я використовую минулорічний гардероб. Також значну частину бюджету з’їдали поїздки, бо люблю багато подорожувати.

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Наразі заощаджую на їжі у кафе, одязі, подорожах, трохи на бензині. Але і заробляю менше, бо багато працював у сфері івентів, туризму, а тепер цих заходів нема.

Після закінчення карантину хочу поїхати за кордон хоч на два тижні – змінити обстановку. Якщо у мене буде така можливість і залишаться гроші.

Дзвінка Білоног, перекладачка-фрілансерка, волонтерка програми “Будуємо Україну разом”

На карантині у мене такі п’ять основних категорій витрат: продукти, побутова хімія, інтернет-покупки переважно дрібної техніки, перекази на благодійність, оренда квартири.

Тепер я не витрачаю на кав’ярні й туристичні поїздки на короткі відстані, як це було раніше.

Нових видатків не додалося, але змінився формат – закуповуємо об’ємно на тиждень. Ми завжди купували за потребою, затим, як завершувалися продукти, а на карантині доводиться планувати меню і закупи на тиждень.


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У самоізоляції я відчуваю, що вдається заощаджувати.

Після карантину найбільше хочеться кави з тістечком у кондитерській Штефаньо. А ще неодмінно куплю квиток на автобус до Ужгорода.

Василь Головей, власник салонів дверей та вікон “La Porte” та “Aplot”, засновник маркетплейсу “Uzhhorod.online”

Ми з дівчиною обоє підприємці, тому найбільша стаття бюджету – це оренда приміщень. Далі – зарплата співробітникам, хоч вони і сидять удома, але ми нікого не звільнили. Ще в мене велика категорія витрат на рекламу, хоча всі кажуть, що тепер не треба вкладати в неї, проте ми навпаки за останній місяць більше інвестували в рекламу, ніж за останні пів року. З особистих видатків – це комунальні платежі й продукти харчування. Вдома печемо хліб, але все інше купуємо, на їжу достатньо 600-800 гривень на тиждень.

На карантині скасовані видатки, пов’язані з перукарнею, кафе. Раніше багато витрачав на кафе у місті, десь 150 гривень на день, тепер каву п’ємо вдома.

Наші нові статті у бюджеті – це антисептики, рукавички, маски, а ще почали користуватися доставкою. Також більше витрачаємо на кулінарію, наприклад, на борошно, бо багато печемо.

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Відчуваю, що заощаджую, адже нема змоги витрачати. Якщо в місті постійно зустрічаєшся зі знайомими, йдеш на каву, то вдома не маєш куди спрямувати кошти.

Після карантину найбільше хочу подорожувати, ми планували і навесні трішки поїздити Україною, і влітку у нас мав бути хороший тріп по чотирьох-п’ятьох центральних містах України. Я залюбки хоч зараз стрибнув би в авто і поїхав.


Наталія Павлик, фотографка

У цей період мої основні витрати – це харчування, комуналка, підписка на сервіси, здоров’я. До карантину планувала дещо купити з техніки для роботи, але наразі ця ідея відклалася.

Не скажу, що тепер додалися якісь нові потреби, принаймні, я їх ще не помітила.

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Звісно, відчуваю, що заощаджую. І тепер треба з розумом розподілити кошти, доки ситуація не нормалізується.

Після карантину хочу виділити гроші на техніку, але відчуваю, що з цим бажанням доведеться зачекати.

Коля Фомішкін, співзасновник фітнес-студії BODYZONE

Наші п’ять основних категорій витрат на карантині – це їжа, потім – знову їжа, і знову їжа, і ще дві їжі. По суті, це все, на що тепер витрачаємо. Якщо не включати комуналку, бо це за замовчуванням. О, і дуже важливо, ми вкладаємо у онлайн-навчання, аби підвищувати тренерську кваліфікацію.

Що скасувалося у самоізоляції? У нас в обох відмінилися стрижки, а у Валі – також манікюр.  Звісно, цілком зникли подорожі. Оскільки у нас нема машини, то нікуди не їздимо. Наша подорож наразі – це вийти з дому, дійти до Ріверсайду і взяти каву.

Що з’явилося з нових витрат? Ми почали пити каву вдома, відповідно, купуємо її додому. З нового більше нічого не з’явилося, настільки все нудно, нема нічого нового. О, згадав, ми заплатили за місяць користування програмою Zoom, оскільки мені треба вести тренування.


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На карантині, звісно, не вкладаємо у подорожі, кафе, каву. Їжу додому не замовляємо, бо все готуємо самі. Для чого замовляти ресторанні страви, я і сам можу ресторанно приготувати! А раніше ми ходили в кафе  більше для зміни картинки.
Оскільки прихід грошей зменшився, то і витрат стало менше.

На що хочу виділити гроші після карантину? Спочатку їх треба заробити. Планую спрямувати на подорожі, наразі мене найбільше цікавлять любительські змагання, хочу трейл, пробіг, гори. А Валя першочергово піде на басейн. Адже ми люди спорту!

Даніела Микульця, засновниця турагенції Be free

На карантині найбільше виділяю з бюджету на продукти, адже з’явилося бажання частіше готувати, а також на бензин, побутову хімію, на їжу і різні штуки для собаки Оззі, каву.

Перестала витрачати на подорожі, індивідуальні заняття з тренером, на салони – брови, стрижку, манікюр.

Які у мене нові статті видатків саме на карантині? Хм. Повертаю гроші клієнтам за тури, адже це був мій дохід, який тепер треба віддати.

Завдяки карантину я більше зосереджена на собі, виникає багато питань про “що ти можеш/хочеш/любиш”, шукаю ідеї, тому почала вивчати програму “Illustrator” і хочу вчитися вишивати гладдю. Відповідно вкладаю у голки, нитки, тканини, п’яльця…

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Так, є таке внутрішнє відчуття, що у самоізоляції обмежую себе, але це більше психологічний фактор, бо турбує питання, що буде далі з туризмом, коли відкриють кордони, коли можна буде подорожувати і спокійно працювати… Якщо подивитися об’єктивно, то чоловік виручає, поруч з ним можу так себе не обмежувати.  До речі, ми трохи по-іншому розподілили побутові обов’язки, щоби всім було максимально комфортно.


Після карантину найбільше хочу поїхати в гори, у Татри чи в Румунію з наметами. Ще мрію у Хорватію або Албанію з наметами, тобто зупинитися саме в кемпінгу, а не в апартаментах чи готелі. А ще дуже хочу на вінілову вечірку до Уманського – танцювати, дуріти, всіх пообіймати. Ну, і в салони піду, треба привести себе в порядок після карантину.

А ось іще кілька домашніх карантинних історій:

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: rohitink.com

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