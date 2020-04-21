Я витрачаю на рекламу, Zoom, аромати, Оззі, ліцензійні фільми: 7 розповідей закарпатців про їхній бюджет на карантині

Як змінюється домашній бюджет під час самоізоляції? На що припиняємо витрачати, а чого почали купувати більше. Чи користуємося фінансовим резервом, або ж вдається і надалі заробляти і навіть заощаджувати? Ми записали сім розповідей закарпатців із різних професійних сфер про їхні грошові пріоритети під час карантину.

Всім ставимо такі питання:

Про п’ять основних категорій витрат на карантині. Про покупки, які раніше були обов’язковими, а тепер їх нема. Які потреби з’явилися саме на карантині. Чи вдається заощаджувати. Якою буде перша покупка після карантину.

Катерина Моргентал, дизайнерка та засновниця бренду MORGENTAL

Наразі мої основні витрати – це їжа, засоби гігієни, професійний медіаконтент для навчання, регулярні робочі видатки (податки, утримання сайту, оплата праці підрядників), оренда житла й комунальні послуги.

Найбільшу суму з бюджету завжди інвестувала у нові проєкти, а також у розвиток MORGENTAL, а тепер переважно все скоротила до мінімуму. Крім того, не купую одяг, адже нема потреби, всього вистачає. Намагаюся використати всі наявні ресурси та запаси, ввімкнула креатив – як із мінімуму зробити максимум, і це чудово працює. Такі ситуації роблять нас крутішими.

Серед “карантинних” покупок – це товари для дому, свічки, аромати, купила насіння, буду облаштовувати балконний город. Але є речі, котрих бракує – повноцінного робочого кабінету і зручного офісного крісла. Почала оснащувати балкон, от якраз сьогодні приглянула собі невеличкий столик для нього, хочеться там ще більше затишку.

Звісно я заощаджую. Менше витрачаю на різні дрібниці, намагаюся мінімізувати потреби і надмірне споживання, проте це стало пріоритетом ще до вірусу.

Наразі мені всього вдосталь, а якщо хочу щось придбати, то все можна замовити онлайн. Найбільше прагну нематеріальних речей – зустрітися з мамою, прогулятися набережною разом із друзями, влаштувати пікнік, організувати невеличку подорож.

На карантині я усвідомила, що мені бракує авто, аби будь-якої миті поїхати на природу. А ще не вистачає заміського житла з подвір’ям і садом, навіть почала переглядати дачні будиночки.

Віталій Глагола, журналіст, ведучий, засновник Glagola.travel

Мої п’ять основних категорій витрат на карантині – це супермаркет; ліцензійні художні й документальні фільми онлайн, я оплачую і дивлюся їх на телевізорі; пальне, бо доводиться багато їздити, адже я не припинив працювати на карантині; оренда квартири і комунальні платежі.

До карантину достатньо витрачав на їжу в закладах, удома майже не готував, простіше було поїсти в кафе. Я перестав купувати одяг, сезон змінився, а я використовую минулорічний гардероб. Також значну частину бюджету з’їдали поїздки, бо люблю багато подорожувати.

Наразі заощаджую на їжі у кафе, одязі, подорожах, трохи на бензині. Але і заробляю менше, бо багато працював у сфері івентів, туризму, а тепер цих заходів нема.

Після закінчення карантину хочу поїхати за кордон хоч на два тижні – змінити обстановку. Якщо у мене буде така можливість і залишаться гроші.

Дзвінка Білоног, перекладачка-фрілансерка, волонтерка програми “Будуємо Україну разом”

На карантині у мене такі п’ять основних категорій витрат: продукти, побутова хімія, інтернет-покупки переважно дрібної техніки, перекази на благодійність, оренда квартири.

Тепер я не витрачаю на кав’ярні й туристичні поїздки на короткі відстані, як це було раніше.

Нових видатків не додалося, але змінився формат – закуповуємо об’ємно на тиждень. Ми завжди купували за потребою, затим, як завершувалися продукти, а на карантині доводиться планувати меню і закупи на тиждень.

У самоізоляції я відчуваю, що вдається заощаджувати.

Після карантину найбільше хочеться кави з тістечком у кондитерській Штефаньо. А ще неодмінно куплю квиток на автобус до Ужгорода.

Василь Головей, власник салонів дверей та вікон “La Porte” та “Aplot”, засновник маркетплейсу “Uzhhorod.online”

Ми з дівчиною обоє підприємці, тому найбільша стаття бюджету – це оренда приміщень. Далі – зарплата співробітникам, хоч вони і сидять удома, але ми нікого не звільнили. Ще в мене велика категорія витрат на рекламу, хоча всі кажуть, що тепер не треба вкладати в неї, проте ми навпаки за останній місяць більше інвестували в рекламу, ніж за останні пів року. З особистих видатків – це комунальні платежі й продукти харчування. Вдома печемо хліб, але все інше купуємо, на їжу достатньо 600-800 гривень на тиждень.

На карантині скасовані видатки, пов’язані з перукарнею, кафе. Раніше багато витрачав на кафе у місті, десь 150 гривень на день, тепер каву п’ємо вдома.

Наші нові статті у бюджеті – це антисептики, рукавички, маски, а ще почали користуватися доставкою. Також більше витрачаємо на кулінарію, наприклад, на борошно, бо багато печемо.

Відчуваю, що заощаджую, адже нема змоги витрачати. Якщо в місті постійно зустрічаєшся зі знайомими, йдеш на каву, то вдома не маєш куди спрямувати кошти.

Після карантину найбільше хочу подорожувати, ми планували і навесні трішки поїздити Україною, і влітку у нас мав бути хороший тріп по чотирьох-п’ятьох центральних містах України. Я залюбки хоч зараз стрибнув би в авто і поїхав.

Наталія Павлик, фотографка

У цей період мої основні витрати – це харчування, комуналка, підписка на сервіси, здоров’я. До карантину планувала дещо купити з техніки для роботи, але наразі ця ідея відклалася.

Не скажу, що тепер додалися якісь нові потреби, принаймні, я їх ще не помітила.

Звісно, відчуваю, що заощаджую. І тепер треба з розумом розподілити кошти, доки ситуація не нормалізується.

Після карантину хочу виділити гроші на техніку, але відчуваю, що з цим бажанням доведеться зачекати.

Наші п’ять основних категорій витрат на карантині – це їжа, потім – знову їжа, і знову їжа, і ще дві їжі. По суті, це все, на що тепер витрачаємо. Якщо не включати комуналку, бо це за замовчуванням. О, і дуже важливо, ми вкладаємо у онлайн-навчання, аби підвищувати тренерську кваліфікацію.

Що скасувалося у самоізоляції? У нас в обох відмінилися стрижки, а у Валі – також манікюр. Звісно, цілком зникли подорожі. Оскільки у нас нема машини, то нікуди не їздимо. Наша подорож наразі – це вийти з дому, дійти до Ріверсайду і взяти каву.

Що з’явилося з нових витрат? Ми почали пити каву вдома, відповідно, купуємо її додому. З нового більше нічого не з’явилося, настільки все нудно, нема нічого нового. О, згадав, ми заплатили за місяць користування програмою Zoom, оскільки мені треба вести тренування.

На карантині, звісно, не вкладаємо у подорожі, кафе, каву. Їжу додому не замовляємо, бо все готуємо самі. Для чого замовляти ресторанні страви, я і сам можу ресторанно приготувати! А раніше ми ходили в кафе більше для зміни картинки.

Оскільки прихід грошей зменшився, то і витрат стало менше.

На що хочу виділити гроші після карантину? Спочатку їх треба заробити. Планую спрямувати на подорожі, наразі мене найбільше цікавлять любительські змагання, хочу трейл, пробіг, гори. А Валя першочергово піде на басейн. Адже ми люди спорту!

Даніела Микульця, засновниця турагенції Be free

На карантині найбільше виділяю з бюджету на продукти, адже з’явилося бажання частіше готувати, а також на бензин, побутову хімію, на їжу і різні штуки для собаки Оззі, каву.

Перестала витрачати на подорожі, індивідуальні заняття з тренером, на салони – брови, стрижку, манікюр.

Які у мене нові статті видатків саме на карантині? Хм. Повертаю гроші клієнтам за тури, адже це був мій дохід, який тепер треба віддати.

Завдяки карантину я більше зосереджена на собі, виникає багато питань про “що ти можеш/хочеш/любиш”, шукаю ідеї, тому почала вивчати програму “Illustrator” і хочу вчитися вишивати гладдю. Відповідно вкладаю у голки, нитки, тканини, п’яльця…

Так, є таке внутрішнє відчуття, що у самоізоляції обмежую себе, але це більше психологічний фактор, бо турбує питання, що буде далі з туризмом, коли відкриють кордони, коли можна буде подорожувати і спокійно працювати… Якщо подивитися об’єктивно, то чоловік виручає, поруч з ним можу так себе не обмежувати. До речі, ми трохи по-іншому розподілили побутові обов’язки, щоби всім було максимально комфортно.

Після карантину найбільше хочу поїхати в гори, у Татри чи в Румунію з наметами. Ще мрію у Хорватію або Албанію з наметами, тобто зупинитися саме в кемпінгу, а не в апартаментах чи готелі. А ще дуже хочу на вінілову вечірку до Уманського – танцювати, дуріти, всіх пообіймати. Ну, і в салони піду, треба привести себе в порядок після карантину.

А ось іще кілька домашніх карантинних історій:

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: rohitink.com