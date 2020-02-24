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Два роки Єден: єдине інтернет-радіо у Закарпатті, яке живе за підтримки слухачів

24 Лютого 2020 4

Воно таке “єдне” – перше і єдине у Закарпатті інтернет-радіо “Єден”, яке згуртувало довкола себе спільноту, та існує винятково за внески слухачів. І ведучі тут працюють не за гроші, навпаки — вкладають час і себе у розвиток проєкту. Єден — самобутнє щире радіо із колоритними ідеями, нестандартними рубриками, насиченим онлайн і офлайн життям. 18 січня радіо гучно відсвяткувало два роки, тому і з’явився цей текст.

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фото: Віталій Маріаш

Олексій Уманський – відомий ведучий, радійник,  ді-джей Ямайський, засновник “Круглого звуку”, альтернативного кінотеатру ім. Стенлі Кубрика, кінопроєкту “Кінокль”, організатор креативних двіжух в Ужгороді. Він довго працював на радіо Тиса FM, а два роки тому запустив “Єден” — перше і єдине інтернет-радіо в області.

$1000 за тиждень

Як усе почалося? Три роки тому Льоша переглянув американський фільм Sex and broadcasting – про радіостанцію, яка існувала винятково за інвестиції слухачів. Він не міг повірити, що таке можливо. Проте запитав у фейсбуці, мовляв, народ, як думаєте, чи реально в Ужгороді створити радіо, яке існувало би тільки за підтримки слухачів. Люди підтвердили, що це можливо!

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Для старту потребувалася тисяча доларів, аби купити комп’ютер, пульт, мікрофони, навушники й орендувати приміщення. Ця сума зібралася за тиждень через фейсбук. Рідні, близькі, друзі, знайомі і незнайомі підтримували фінансово, подарунками і послугами.

«Брат подарував комп’ютер і намалював логотип, Пєтрікс дав афігенний стіл, Грізлі також подарував стіл, а ще зробив шумоізоляцію. Федя Смірнов приніс плакат Gorillaz, Назар – плакат Рембо. Хтось монітор дав, хтось – штори. Мені дуже допомогли».

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фото: Марина Малютіна

Олексій придбав техніку, знайшов приміщення не за всі гроші світу, зате з неймовірною панорамою Ужгорода, разом з дружиною Мар’яною, близькими оформили студію. Водночас програміст запускав радіо в інтернеті, були створені сайт, канал на Mixcloud і сторінки у фейсбуці та інстаграмі, згодом Єден з’явився в Google play та на TuneIn, а один зі слухачів зробив додаток для макбуків.

Перший ефір вийшов 18 січня 2018 року!


Єден на єден

І вже понад два роки радіо наповнюється життям. У будні Олексій веде ранковий ефір “Єден на єден”. Програма має всілякі рубрики, як-от: “Прокрутіть цю пісню по радіо”. Відтак слухачі надсилають пісні на скриньку yedenradio@gmail.com, аби вони пролунали в ефірі. Є рубрика “Вініл”, коли Уманський крутить вінілові платівки на програвачі.

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Звісно, є також блок закарпатських новин, а також кіноновини і враження від переглянутих фільмів. Ведучий виділив рубрику і для Берегова – “Берегсаз – вищий клас”.

«Чому я люблю говорити про Берегово? Бо мало-хто про Берегово розповідає (усміхається, – ред.) !  Там такі новини: чоловік залишає сміттєві пакети на вулиці, а мер пообіцяв нагороду тому, хто вичислить цього дядька».

З нових тем ефіру – “У цей день НЕ народилися”.

«Я от часто чую по радіо про “хто народився у цей день”, тому вирішив вигадати щось навпаки. Взагалі “навпаки” – це один із моментів, які я часто юзаю на радіо Єден. Тому і виникла рубрика “У цей день НЕ народилися”. У ній розповідаю про людей, які могли народитися, але не народилися (дуже серйозно усміхається, – ред.). Хтось міг стати класним мером Ужгорода, але він не народився. Нещодавно розповідав про вигаданого персонажа, який мав конкурувати з Іваном Поповичем та Степаном Гігою, але він не народився. Його відмінність була в тому, що він не тільки класно співав, а й класно рухався, проте він не народився. Ця рубрика дуже сподобалася Тудору, то він прийшов і розповів про гітариста Red Hot Chili Peppers, який не народився».

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фото: Марина Малютіна

У студію повсякчас навідуються гості, які пожвавлюють ефір і популяризують радіо. Інколи інтерв’ю транслюються через веб-камеру, встановлену у студії. Трапляється, що Олексій береться за дзеркальний фотоапарат, знімає і монтує відео з прямого ефіру з гостями.

“Музичний бабах”, “Алло, Ілона”, “Все по Фрейду”, “Будка правди”…

Радіо сформувало довкола себе компанію ведучих – з різних професійних сфер та зі своїми унікальними ідеями. У Олексія є спільний ефір з ТудоромNo limits”, ось у рубриці “Статус” вони зачитують із соцмереж пости своїх друзів.


Серед ведучих – Оля Беца. Вона мовить про композиторів, класику, вмикає академічну музику у програмі “Музичний бабах”. Також подеколи веде ранковий ефір “Сніданок по вегану” – у студії, у себе вдома, у Eat Me Cafe, Indigo Shanti-cafe. У Олі є також ідея прочитати всю книгу за кілька ефірів.

Betsa

«Мені подобається в Олі ця нотка експерименту, вона постійно хоче зробити щось таке цікаве, я ціную такі моменти. Вона першою заночувала у студії, записала три репортажні фрагменти про свої емоції».

Ведуча Оля Бесага у авторських випусках “Monkey talks” та “Нічний шен” балансує поміж різних тем: від міфів про гомеопатію до музичного андеґраунду 1980-1990-х років у Києві, а цю програму послухало багато киян.

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«Мій шовгор Веніамін веде “Будку правди”. Будка правди про фемінізм, Будка правди про щедрість, Будка правди про інстаграм».

Ілона Барта назвала свій ефір “Но, се ай”, а ще почала вести інтерактив з телефонними дзвінками “Алло, Ілона”.

"Но Се Ай" з Юрієм Руснаком


Юрий Руснак (Yury Rusnak)

Gepostet von Єден радіо am Montag, 10. Februar 2020

Алекс Штернберг реалізовує ідею “Професія чи хобі” – запрошує у студію представників різних професійних сфер. Водночас працює над програмою “Музика з…”.

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Борис Полажинець втілює програму “Поза гостом”, Таня Індріксон – “Все по Фрейду”, Валентина Стегура – “Свободу вибору”, Ярина Денисюк з Колею Магою – “Музичну вівсянку”, Kool Dee – “Кто кого”,  у студію приходив і Банди Шолтес.

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Звукорежисер Воплі Відоплясова Олександр Желтенко запропонував Олексію робити програму, тож зі старту Єден, щотижня, вони з дружиною у Києві записують EGOЇZM.

Мартін, син Олексія, випускає “Скадуш” — про своє життя, про мультики й фільми, про місця, де побував. Він влаштував на радіо дискотеку в прямому ефірі з відеотрансляцією, завітало шестеро друзів, Мартін підготував плейлист, Льоша – загадки.

«Я теж популярний у Києві», — додає Мартін під час нашого інтерв’ю з Олексієм.


"Скадуш" про Лускунчика

Мартін Ямайкович отримав від Нова Пошта в подарунок книгу "Лускунчик". Про неї свіжий випуск авторської програми "Скадуш". #ямайкович #скадуш

Gepostet von Єден радіо am Sonntag, 26. Januar 2020

Донедавна були програми і з-за кордону: Таня Горват створювала “Цукрові вісімдесяті” у Швейцарії, Сергій Савчин надсилав “Jazz” зі Словаччини, Крістофер Бобик, який тепер у Берліні, також свого часу вів ефіри.

Ще один формат – Плейлист однієї людини, відтак лунають авторські музичні мікси, сети, записані для Єден. В ефірі почуєте музику від Олександра Маріаша, Віктора Головіна (dj Hayper) з Києва, а ще повільну електроніку “Ізоляція” від ужгородця, який залишається інкогніто.

Єден – відкритий, тому легко налагодив співпрацю з різними містами України. Олексій крутить подкаст “радіо Скорбота” від Василя Колісника, актора театру імені Леся Курбаса у Львові. Вмикає подкасти від Sound travel radio з Харкова та від формації Whatafunk у Луцьку.


Ефіри з автомобілю та кав’ярень

Радіо Єден – завжди з нами, якщо є інтернет, а ще студія повсякчас мігрує у нові локації – додому до ведучого, в автомобіль, кафе. Ось Оля Беца, як уже сказано, вела ефір з дому і в закладах. А Льоша транслював радіомовлення з автомобілю, а також зі Львівської майстерні шоколаду, з Duffort, Riverside та Byron.

Аби вести ефір будь-де, треба звукову карту, лептоп, мікрофон, навушники та інтернет.

«Мені це подобається, бо люди бачать, що ти ведеш прямий ефір, вони стають його учасниками, у кав’ярні завжди можна залучити когось до розмови. А ще у віддалених ефірах є інтершум, якого нема в студії: люди комунікують, чашки брязкають, кава вариться – це робить ефір цікавим, думаю, слухачі цінують такі моменти, бо це експеримент, щось нове, незвичне».

Концерти Єден: Тиха дискотека, Олег Каданов, MC Брехунець, Ptakh_Jung, Хамерман Знищує Віруси

Радіо Єден створює активне життя онлайн та офлайн. Ось організували Silent disco на площі Петефі в Ужгороді. Це був прямий ефір, ведучі грали музику посеред площі, а перехожі, хто мав навушники, могли зайти на сайт чи в додаток радіо і слухати “Тиху дискотеку”.

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фото: Cube Cuba

Саме Єден привіз Олега Каданова із Оркестру Че в колишній Duffort, а у швейному ательє в будинку побуту виступав MC Брехунець.

Була вечірка в Olivye за участі популярного в Україні та Європі колективу Ptakh_Jung.

На перший день народження радіо завітав Cj Plus, який грав на платівках україномовні хіти. Святкували у малому залі Амфітеатру. А на два роки концерт відбувся уже у великій залі Амфітеатру – приїхав скандально відомий “Хамерман Знищує Віруси”.


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фото: Cube Cuba

«Аби не попасти в жостку трубу, я написав пост у фейбуці: якщо продамо 30 квитків за попереднім продажем, то робимо концерт. Коштувало це немало, адже треба було і гонорар гурту заплатити, а також за звук, охорону. Прийшло 140 людей, концерт був суперовим, драйвовим, атмосфера – шаленою, а Хамермани сказали, що це один із кращих їхніх концертів за 20 років».

Конкурси й сюрпризи

Олексій вигадує всілякий інтерактив. Розіграв пивну тарілку й пиво від Угорського двору. Подруга Лєна Пісарева запропонувала Льоші розіграти два квитки на концерт Ленні Кравіца у Будапешті.

«У такий момент я розумію, що радіо круте, бо ми даруємо квитки на Ленні Кравіца».

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фото: Віталій Маріаш

А ще Єден робитиме сюрприз “для однієї людини”.

«Хочемо робити сюрприз для однієї людини. Наприклад … піцу для однієї людини. Оголошу в ефірі, кому піцу привезти, купа людей напише у фейсбуці, я оберу рендомно, сяду в машину, повезу піцу, і це буде такий сюрприз».

Інвестори — слухачі

Радіо Єден ще тому таке єдне, бо всі два роки працює тільки за підтримки слухачів. Реклами нема, подеколи трапляється мінімальна партнерська співпраця з локальним бізнесом. Та головні інвестори — люди — з Ужгорода, Закарпаття, інших областей, з Англії, Італії, Франції.

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Шомісяця радіо потребує 2600 грн: за оренду, комунальні послуги, інтернет, сервер, хост, програму Sound Empire для формування плейлистів. Постійно треба щось докупити: ось зібрали кошти на третій мікрофон, а тепер ще би “петличку” за 2000 грн, аби ведучі скрізь могли записувати якісні інтерв’ю.


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І підтримка є майже завжди. Шанувальники допомагають єдиному інтернет-радіо у Закарпатті через сервіс Patreon або ж переказом на картку. А колектив завжди віддячує навзаєм сувенірами з фірмовою символікою — екоторбинкою, чашкою, футболкою. До речі, на сайті є розділ Мерч, де можете обрати фірмові речі Єден, відтак зробити свій внесок у проєкт.

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фото: Віталій Маріаш

«Наразі у фінансовому плані ми не зросли, але й не впали. У нас є певна стабільність, ми завжди на плаву, на якійсь межі. І якщо ми вже два роки плаваємо, то, думаю, це непоганий показник, — каже Олексій. — Велика повага до всіх, хто підтримує, без вас ми просто перестали би існувати».

Він такий Єден

Відеограф Антон Рижих зняв короткометражку про Уманського та його радіо — “Він такий Єден”. Фільм мандрує фестивалями й показує історію нашого локального самобутнього і такого життєрадісного радіо, про Олексія, який заснував власне радіо та згуртував команду зі спільними цінностями.

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фото: Марина Малютіна

Єден працює щодня і навіть дні називає по-своєму: бонеділок, повторок, середада, четворог, п’яниця, субобо і неділя Божа.

«Я звик вести ефіри, я не можу їх не робити, мені без них важко. Мені здається, якщо я не роблю ефіри на Єден, то я нічого не роблю, проживаю день дарма».

Олексій обіцяє, що не залишить радіо, попри все розвиватиме далі.

«Радіо все ще мене качає! Я думав, до речі, про перегорання. Воно у мене було десь пів року тому, коли бракувало підтримки. Я мусив знаходити гроші, самостійно cплачувати рахунки. І в якийсь момент зрозумів: треба робити великий об’єм роботи, воно не приносить мені прибутку… Думав, може, закрити. Але ця ідея дуже мене гнітила, тому я просто пережив той період і все стало на свої місця».


Познайомтеся з радіо Єден: сайт, Mixcloud, Facebook, Instagram.

Підтримати радіо – тут.

Евеліна Гурницька, Varosh

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