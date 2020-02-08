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Валентин Штефаньо створив шоколадну сакуру, якою можна буде милуватися протягом усього року

8 Лютого 2020 3

У кондитерській Valentin & Valentina SHTEFANYO  на площі Петефі в Ужгороді є своя сакура. Шоколадна, називається Чотири сезони, відтак кожної пори року вона оновлюватиметься.

Першу оригінальну сакуру Валентин Штефаньо втілив для аукціону на підтримку керамістки Тані Літус, яка бореться з важким захворюванням. Аукціон пройшов у грудні, шоколадне деревце придбав художник Володимир Павлишин за понад шість тисяч гривень.

Згодом у Валентина виникла спонтанна ідея створити подібну сакуру для кондитерської на Петефі. Витончена, але міцна, важить близько 8 кг. ЇЇ стовбур — з чорного шоколаду, а стилізовані листочки — з білого. Взимку сакура вкрилася снігом, тож і має тематичну підназву Сакура під снігом. На деревці мчать олені з червоними саньми й подарунками — також з шоколаду.

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Навесні японська вишня сяятиме зеленою барвою у контрасті з ніжно-рожевими бруньками, влітку вбереться у рожеві шати, а осінь розфарбує її у золотисто-багряний відтінок.

Аби змінити імідж сакури, її треба злегка підморозити, зміксувати какао-масло і шоколад, та компресором нанести запилення з велюровим ефектом.

«Я не виділяю конкретний час для таких робіт. Виникла ідея, я намалював, зробив креслення, потім створив форму, ми відлили стовбур і кульки, встановили, і з кожним днем сакура наповнювалася деталями», — розповідає Валентин.

Кондитер уже міркує над ідею до Дня закоханих, є думка зробити скульптуру з карамелі.


Varosh

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# валентин штефаньо # сакура # ужгород # шоколад

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