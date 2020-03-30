Закарпатці розповіли, чим займаються вдома під час самоізоляції

Уже минули майже два тижні після закриття закладів в області й переходу на роботу з дому. Чим живуть закарпатці, як переформатували робочі процеси, якою є їхня рутина? Публікуємо ролик з розповідями – яскравими, щирими, креативними, оптимістичними.

Про свою буденність з Varosh діляться Тамара Готра, керівниця закладів Apriori й УнгварЪскій; Лариса Липкань, журналістка; Аліса Смирна, власниця велосадиби Bed&Bike, організаторка екскурсій; Юрій і Дарина Сідун, засновники мережі кав’ярень Muffin Cafe; Олексій Уманський, засновник інтернет-радіо Єден, ведучий подій, dj; Олена Арбузна, тренерка з зумби та паунду, засновниця ArbuZumba.

А ще прочитайте кілька історій, які надихнуть провести карантин енергійно, корисно й цікаво:

Varosh