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Новини

Закарпатці розповіли, чим займаються вдома під час самоізоляції

30 Березня 2020 499

Уже минули майже два тижні після закриття закладів в області й переходу на роботу з дому. Чим живуть закарпатці, як переформатували робочі процеси, якою є їхня рутина? Публікуємо ролик з розповідями – яскравими, щирими, креативними, оптимістичними.

Про свою буденність з Varosh діляться Тамара Готра, керівниця закладів  Apriori й УнгварЪскій; Лариса Липкань, журналістка; Аліса Смирна, власниця велосадиби Bed&Bike, організаторка екскурсій;  Юрій і Дарина Сідун, засновники мережі кав’ярень Muffin Cafe; Олексій Уманський, засновник інтернет-радіо Єден, ведучий подій, dj; Олена Арбузна, тренерка з зумби та паунду, засновниця ArbuZumba.

А ще прочитайте кілька історій, які надихнуть провести карантин енергійно, корисно й цікаво:

Varosh

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# covid-19 # карантин в Ужгороді # карантин у Закарпатті

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