В Ужгороді створили маркетплейс, де місцеві можуть продавати й купувати онлайн без комісії

Креативні хлопці втілюють соціальний проєкт для свого міста – за день створили маркетплейс “Ужгород онлайн”. Це сайт з товарами й послугами винятково від ужгородських підприємців та виробників. Підприємці можуть продавати без комісії, а покупці не платять за доставку. Ми розпитали засновника маркетплейсу Василя Головея про ідею, концепцію, перші результати, плани й цінності.

Ідея і втілення за один день

Ідея, мабуть, була на поверхні, а карантин став каталізатором її втілення. Василь Головей розповідає Varosh про передумови. Ось візьмімо ROZETKA – потужний маркетплейс, де можна зареєструватися і продавати свої товари. Однак там велика комісія, до 20%, та й реєструються переважно сильні гравці з широкою мережею і добре налагодженим збутом. Історія ж про маркетплейс “Ужгород онлайн” – радше соціальна. Цей інтернет-магазин може об’єднати ужгородських підприємців та виробників в одну спільноту, що надто актуально у час карантину. Але є і глобальніша ціль – йдеться про локальну мікроекономіку.

«Я справді вірю у мікроекономічні процеси, про фінанси, які обертаються усередині однієї спільноти людей, однієї спільноти бізнесів».

Тож одна з ідей – взаємообмін і підтримка між місцевим бізнесом. Тут нема цілі виходити на інші міста, не йдеться про широкий розголос, розробники навіть за SEO наразі не беруться, адже прагнуть зосередитися саме на ужгородській аудиторії.

«Це не бізнес-модель, адже ми не заробляємо на маркетплейсі ні копійки. Це соціальна історія. Йдеться про підтримку підприємців, адже розумію, що ми всі в одному човні, ми взаємопов’язані».

Концепт належить місцевій digital-агенції Clever Web, яку заснував Василь. Все сталося спонтанно й швидко, 25 березня виник задум, а далі – домен, сайт, паралельно створювався мобільний додаток на андроїді, а також є презентаційне відео на ютубі.

«Тобто 25 березня ми придумали і зробили. Тепер такий період, що взагалі не можна гаяти час на речі, які неважливі. Наприклад, шрифт. Це не історія про те, мовляв, давайте п’ять разів зберемося і потім п’ять місяців будемо вирішувати, який у нас буде шрифт. Мій девіз такий – мінімальна робоча версія і вперед!».

Тут справді не було сенсу зволікати, тим паче в карантин, коли люди вдома, а багато бізнесів зупинилися. Василь каже, що коронавірус став нагодою, в іншому випадку навряд чи зайнявся би маркетплейсом.

«Так, цей маркетплейс зроблений саме тепер, в інший час я не займався би цим. Наразі є хороша нагода перевірити, чи взагалі продукт/сайт/додаток потрібні людям. Тепер, коли більшість вимушені працювати онлайн, цей сервіс є дуже доречним, на мою думку. Запустили саме тепер, бо відчувається ринкова потреба у такому ресурсі, який, до того ж, може об’єднати підприємців, продавців. Відтепер можемо бачити ужгородських підприємців на одній платформі, і відповідно купувати у своїх, ставати партнерами, підтримувати один одного».

Формат і логістика

Як виглядає маркетплейс? Це сайт із різними категоріями товарів. Підприємець чи виробник може зареєструватися за дві хвилини, а вже за п’ять опублікувати свої пропозиції. Безкоштовно реєструєтеся, вказуєте назву бренду, додаєте логотип, адресу, телефон, лінки на соцмережі, ціну товарів. Готово! Далі вже працюєте в “адмінці” магазину, яка майже цілком перекладена на українську. Тут треба обрати категорію, вказати назву товару і його вартість, додати фото, короткий і ширший опис.

Все без комісії! Засновники обіцяють, що так буде під час карантину, і завжди, якщо маркетплейс існуватиме й надалі.

Якщо ви покупець, то можете придбати товари на сайті без реєстрації. Заходите, “гуляєте” магазином, обираєте необхідне, на етапі замовлення вказуєте свої дані, аби отримати доставку. Замовити можна власне на сайті, в додатку (але він ще потребує оновлень), через соцмережі продавця, вказані на маркетплейсі, або ж телефоном. У майбутньому, за потреби, може з’явитися чат-бот. Якщо ж авторизуватися на платформі, то відкривається історія замовлень, листування, загалом доступний ширший функціонал.

Доставка для покупця є безкоштовною, її оплачує продавець. Більше замовлень – краще для підприємця. Логістикою також займаються засновники “Ужгород онлайн”, є транспорт, а також налагоджена співпраця з кур’єрами.

Скільки часу минає між замовленням і доставкою? Наразі ці процеси узгоджуються, проте тут важлива і співпраця підприємців, адже можна організувати спільну доставку різних товарів за певним раціональним маршрутом.

Що продається

Продається усе! Наразі на маркетплейсі є 13 категорій товарів: “Інструменти та автотовари”, “Будівництво й ремонт”, “Дитячі товари”, “Канцтовари й книги”, “Краса та здоров’я”, “Напої і продукти”, “Одяг, взуття, прикраси”, “Побутова хімія”, “Послуги й сервіси”, “Сад і город”, “Спорт і захоплення”, “Товари для дому”, “Без категорії”. Цікаво, до речі, про “Послуги та сервіси”, де можна продавати нематеріальне, на кшталт онлайн-курсів.

Всі сфери стають ще актуальнішими в карантин, адже можна замовити харчі, спортивний інвентар для домашнього фітнесу, дитячі речі й побутову хімію, а невдовзі займемося садом, тому рубрика “Сад і город” – у нагоді.

Перші результати

Зі старту проєкту підприємці наразі додали 100 пропозицій на маркетплейс, обговорена механіка доставки, створена бізнес-сторінка у фейсбуці, відтак всі новини про товари маркетплейсу дублюватимуться у соцмережу.

Засновники ще раз наголошують, що це соціальна ініціатива, без комісій.

Цінності

Одна із ключових цілей маркетплейсу – об’єднати і підтримати місцевий бізнес, тим паче у такий період. Йдеться про протекціонізм локального підприємництва й виробництва.

«Один із лейтмотивів – купуйте українське, підтримайте українського виробника. Я переконаний, ми можемо виробляти для себе й купувати своє, відповідно все для цього маємо. Я впевнений, що вікна й двері у нас не гірші, ніж у німців, а кухні – не гірші, ніж в італійців. Відтепер можемо бачити підприємців на одній платформі, відтак купувати у своїх, ставати партнерами, підтримувати один одного».

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Евеліна Гурницька, Varosh