Кавовий лекторій: в Ужгороді проводять освітні події про каву

Вже культові в Ужгороді Eat Me Cafe та RIVERSIDE розпочали серію кавових подій — третю суботу поспіль влаштовують пізнавальні майстер-класи про каву, її третю хвилю. І це вже традиція: субота, 10.00, один із закладів запрошує у свій кавовий лекторій.

Формат події — Public Cupping. Каппінг — це професійна дегустація кави, коли розрізняєш градації її аромату і щільність “тіла”, визначаєш кислотність/солодкість/гіркоту, вловлюєш післясмак і навіть чітко відчуваєш дескриптори – натяк шоколаду, горіхів, меду, фруктів, ягід, тютюну…

Перший захід відбувся 1 лютого у RIVERSIDE. Учасники вчилися усвідомлено куштувати каву всіма смаковими рецепторами і закарбовувати власні кавові емоції. А ще дізналися, як відрізняти кавові зерна за якістю. Дегустація супроводжувалася теорією від професійного бариста.

Наступний кавовий двіж організували в Eat Me Cafe. Цього разу бариста демонстрував різні методи заварювання альтернативної кави — гейзерної, у френч-пресі, аеропресі, крізь воронку і в кемексі.

Це направду перформанс: професійні стильні кавові гаджети, медитативне й красиве приготування кави, захоплива оповідь про кожну альтернативну кавоварку. Бариста заварював один вид кави кількома способами, але напої різнилися за насиченістю, гамою смакових відтінків, міцністю.

Гості спитали про кавоварку “Сифон”, яка перетворює приготування кави у видовищну алхімію. І що ви думаєте, організатори приготували і в сифоні!

Третій кавовий ранок відбувся нині, 15 лютого, у RIVERSIDE. Тема — методи обробки кавового зерна. Йшлося про митий, сухий і “хані” — це напрочуд захопливо! Спочатку бариста розповів про факти й тонкощі, відтак відбулася дегустація чотирьох видів і сортів завареної кави за різними методами обробки.

Гості куштували і записували у таблицю свої кавові рефлексії — аромат, смак, “тіло”, післясмак, дескриптори. Результат — дискусія, а це вкрай цікаво, як всі по-різному сприймають каву.

Уже формується тема наступного каппінгу, можливо, йтиметься про ферментацію кави.

Кавові лекції-практикуми-дегустації — пізнавальні, смачні й безкоштовні. Анонси — в Інстаграмі @eatme_cafe & @riverside_coffeeroastery, участь тільки за попередньою реєстрацією, кількість місць лімітована.

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Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Карл Смутко