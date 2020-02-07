Як відомі закарпатці розповідають про свої поразки на “Fuckup night”

31 січня в ужгородському хабі Smart Point пройшла чергова “Fuckup night”, де п’ятірка спікерів розказала про свої провали у бізнесі, кар’єрі та особистому житті. Такі ночі — традиційні, перша відбулася у квітні минулого року. Про ідею і концепцію цих заходів ділиться з Varosh співзасновниця проєкту Анна Шуліка.

Fuckup night — не нова тема в Україні, але особливість ужгородської — у благодійності. Про соціальну складову — трішки згодом, а спочатку — про формат події. Її суть: відверта розповідь про невдачі на шляху до успіху.

Формат

Ніч проходить щоостанньої п’ятниці місяця, починається о 20.00 і завершується о 22.00-22.30, четверо-п’ятеро доповідачів мають 10-15 хвилин на виступ і 5-10 хвилин на запитання-відповіді. Перші вечори з квітня 2019-го були доволі класичними у сенсі розповідей, але поступово це перевтілилося у стиль Stand-up.

Традиційно приходять 30-40 слухачів. Стартує захід з дружнього welcome drink, завжди є перерва, вмикається музика, гості спілкуються, а опісля паузи, якщо хтось бажає, може розказати про свій факапний досвід у стилі вільного мікрофону. Власне, формат завжди сталий, проте зміст щоразу новий, адже кожен спікер — зі своєю історією.

Тематика

Спочатку була думка об’єднувати доповідачів за професійними сферами, як-от представників успішного ресторанного бізнесу. Проте нелегко зібрати всіх в один вечір, та й цікавіше сформувати програму за різними напрямками бізнесу, креативних індустрій, творчих професій.

Тож кожна Fuckup night — багатогранна за тематикою. Так склалося, що перші два заходи були винятково чоловічими, тому на третій запросили відомих дівчат, відтак назвали подію Girls power.

Спікери

Хто виступав на факапних івентах? Діма Хатько, Олександр Маріаш, Валентин Клепаков, Сергій Денисенко, Роберт Горват. Микола Фомішкін, Едгар Петі, Валентин Штефаньо, Федір Шандор. Росана Тужанська, Люба Костик, Ірина Мартин, Лєра Мандзюк. Ірина Міллер, Юрій Кочут, Крістіна Третяк, Олексій Уманський, Павло Чучка.

Богдана Кешеля, Банди Шолтес, Наталія Янцо, В’ячеслав Єгоров, Олена Хасид. Владислав Толстов, Олег Островерх, Аммар Сапожніков, Валентин Волошин, Володимир Гуцул. Віктор Петров, Олександр Шевелюк, Маріан Стегура, Євген Кудрявцев, Вікторія Ряшко. Павло Данилюк, Тамара Готра, Олександр Білак, Віктор Стинич, Олена Арбузна.

Вони представляють різні сфери: туризм, ресторанну справу, медіа, фотографію, літературу, івент-бізнес, спорт, КВК, політику.

31 січня свою презентацію показав айтішник Павло Данилюк. Його виступ, мабуть, один із найщиріших в історії заходу, адже відкрито розповів про всі провальні стартапи. Спочатку він працював на звичайній роботі, далі подався створювати власні IT-продукти, які не вдалися йому так, як він очікував, а нині хлопець — успішний айтішник-фрілансер, який ділиться досвідом про те “як не треба”.

Для Fuckup night приготував структуровану презентацію, додав гумору і здорової самоіронії, гучні оплески лунали відвертій історії у веселому форматі.

«Це мій черговий виступ, я встиг підготувати свої фірмові слайди, наче не пролажався серйозно, і людям сподобалося. Я завжди розповідаю відверто. Вірю, що не можливо зачепити людину, якій нема чого приховувати і яка визнає свої помилки».

Він цінує цю подію, адже тут є змога показати/побачити, через які проблеми проходять люди, і як дають їм раду.

«Коли я розповідаю свою історію, то хочу, аби комусь це принесло спокій, показало, що все розрулюється іноді найбільш неочікуваним способом».

Павло відвідав чи не всі ночі факапів, і сам запропонував організаторам свою участь.

«Я ходив ще на перші івенти, і там було трохи сухо з доповідями. Та поки дійшла черга до мене, то тон доповідей змінився у сторону стендапу, а це якраз мій формат».

Відвертість

Fuckup night — це історії провалів, помилок, поразок. Та чи кожен справді відкривається?

«Спочатку, можливо, ми не дуже правильно донесли мету цього заходу, адже хтось розповідав більше про успіх. Але всі наші спікери діляться певною частинкою себе, власними невдачами. У нас панує дружня атмосфера, тому спікери доходять до такого ступеню відвертості, що дуже вражає», — ділиться Анна Шуліка.

За її словами, суть події у тому, аби почути про досвід факапів людей, які досягли успіху, відтак зробити висновки для себе.

Благодійність

Особливість локальної Fuckup night — благодійність. Квиток вартує 150 гривень, спікери не отримують оплату, а всі виручені ресурси спрямовуються на соціальні ініціативи і допомогу хворим дітям.

«Спікери безплатно діляться часом і досвідом задля доброї мети».

Після першої події Smart Point перерахував гроші для освітнього проєкту ГО “Щасливі діти”, після другої — благодійному фонду “Кожен має другий шанс”, який опікується безпритульними тваринами, третій вечір — це допомога в розвитку інклюзивної кондитерської “Золоті серця Закарпаття”. Відтоді гроші передають на допомогу хворим дітям.

Команда

Fuckup nights організовують активні люди зі спільними творчими й соціальними цінностями. Кожна ніч — це праця ведучого, модератора, звуковика, фотографа, стріммейкера, бармена.

«Наш ведучий — Саша Парамонов. Його син народився 9 травня минулого року, якраз після першого квітневого івенту, за часи всіх факапів виріс з немовляти у дев’ятимісячного хлопчика», — додає Анна.

Організатори — згуртовані й готові надалі продовжувати цей захід, спікерів вдосталь, а формат оновлюватиметься. Символ події — ракета, відтак далі буде і неодмінно вгору!

Евеліна Гурницька, Varosh