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Як бути ефектною й ефективною на карантині – розповідає візажистка Олеся Смирнова

8 Квітня 2020 3

І на карантині можна й треба бути красунею. Чому ні? Адже догляд за собою дарує чудовий настрій. Достатньо щодня приділяти собі увагу, висипатися, робити зарядку, якісно харчуватися, вбирати гарний домашній одяг і робити мінімальний мейк, то і день буде інакшим, неодмінно кращим. Карантин – це і нагода дати шкірі відпочити, а водночас освоїти нові техніки макіяжу для майбутнього. Олеся Смирнова, візажистка, засновниця студії #MUA_fox, розповідає, як тримає себе в тонусі під час самоізоляції, і ділиться щоденними лайфхаками краси і настрою.

Далі – розповідь Олесі.

Карантинні ранкові ритуали

Під час карантину бувало, що прокинулася зранку, отямилася, вже вечір, а ти досі у піжамі і, в кращому разі, з гулькою на голові. Окей, не знаю, чи так справді у всіх буває, але у мене – точно. Тому вирішила запровадити нові ранкові ритуали, які допомагають мені налаштуватися на продуктивний день у гарному настрої. Я поставила собі табу на довге лежання у ліжку, прокидаюся рано, роблю зарядку, випиваю склянку води, виконую доглядові процедури, і поки вариться каша, наношу простий мейк.

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Макіяж і “нормальний” одяг, а не розтягнуті спортивні штани, додають мені тонусу. Коли добре виглядаєш, стає менше причин для карантинної деградації. Підозрюю, що у психотерапії є такий прийом, але я не вникала (усміхається, – ред.).

Щоденний карантинний мейк весни – 2020

Отже, щодо мейку. Мені хочеться розпочати зі слів, мовляв, цієї весни у тренді – бла-бла-бла, але яка різниця, що мало бути у тренді, якщо сидимо вдома. Тому рекомендую дати вашій шкірі класну можливість відпочити під час карантину. Не варто користуватися тональними засобами. Максимум – зранку локально замаскуйте консилером проблемні місця. Раджу ретельно розчісувати брівки догори – це і укладка, і візуальний ліфтинг обличчя, та ще й посилення кровообігу. До речі, маєте хороший шанс нарешті відростити брови до гарної форми.

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Щодо губ, то пропоную пальчиком нанести ледь помітний пігмент червоної помади, а зверху додати доглядовий бальзам – губи виглядатимуть соковито й природно. Аби не обтяжувати шкіру сухими текстурами, можете пальчиками з пігментом червоної помади делікатно пройтися щічками і спинкою носика. Здоровий рум’янець – це сексуально. Легко підфарбуйте війки і ваш невагомий мейк готовий. Природність, свіжість, помірність, розкішний мінімалізм – це і є основні тренди всіх часів.

Балконне красиве селфі

У вихідні, звісно, можна налити собі келих вина і густо нафарбувати вії та яскраві червоні губи. Надворі прекрасна весняна погода, тому на балконі, під прямим сонячним світлом, виходять чарівні селфі. У стародавніх цивілізаціях чоловіки й жінки підкреслювали червоною помадою здоров’я. А тепер, аби зберегти здоров’я, потрібно залишатися удома, добре спати, менше нервувати і здорово харчуватися.


А якщо вам захочеться експериментів, але бракує знань, то на моїй сторінці в інстаграмі проводжу онлайн-курс “макіяжу для себе”, буде навчання і на інші теми. Це класна нагода виділити час на те, на що завжди не вистачало. І коштує цей курс копійки.

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Головне фото – Оксана Юрченко, модель – Анастасія Дем’янюк, макіяж – Олеся Смирнова.

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