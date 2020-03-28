Відеотренування для енергії і краси під час карантину від тренерок з Ужгорода

Ужгородська фітнес-студія GFamily підготувала відео комплексного тренування для усього тіла. Цей ролик – неабияк у нагоді, допоки ми вдома, на карантині. Збережіть собі й поділіться з друзями, адже тут повноцінне заняття, базові вправи для усіх груп м’язів, чітка інструкція техніки виконання, і за цим відео можна регулярно займатися завжди.

Ідея запису – ініціатива трьох сестер, засновниць студії – Антоніни і Юліанни Гудзь та Олександри Бежевець. У своєму інстаграмі вони також ведуть безкоштовні тренування онлайн.

«У ситуації, що склалася, ми не можемо працювати по-іншому. Хочеться, аби тепер усі мали змогу займатися», – кажуть дівчата.

У семихвилинному відео – шість вправ, які допоможуть під час карантину тримати тіло в тонусі, а також щоразу даруватимуть енергію на весь день. Тренерки спеціально сформували такий комплекс, який допоможе пропрацювати всі м’язи. Займатися варто через день, але слід виконувати всі вправи, а не тільки окремі, тоді й буде гарний результат.

З кожним разом можна збільшувати кількість повторів, при цьому, слухаючи своє тіло. Дуже важливо попередньо робити розминку, аби розігрітися. Краще уважно переглядати відео й виконувати все за інструкцією, дотримуватися техніки, яку пропонують дівчата, і тоді ваш організм неодмінно подякує вам, а з карантину вийдете бадьорими й красивими.

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Відео: GFamily, спеціально для Varosh