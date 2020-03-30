Як на карантині вивчити щось нове: безкоштовні курси, лекції, корисні сторінки

Карантин мине так само швидко, як і всі події минають. Але і безоплатні курси й вебінари знов стануть платними. Якщо ви планували вивчити щось нове, але досі не взялися, то ось ще одна мотивація від Varosh. Пишемо не тільки про закордонні й українські можливості, а й локальні. Годі зволікати, ловіть освітню хвилю. На кого підписатися, що прочитати/подивитися, а також безкоштовні вебінари й курси – у добірці.

Радимо підписатися на сторінку креативної агенції Banda, яка аналізує і на власній практиці показує, як переформатувати робочі процеси у кризові часи.

Щоденно зазирайте на фейсбук агентства Postmen, адже протягом квітня тут проведуть безкоштовні лекції-ефіри про digital-стратегію, SMM, media, WEB, відеозйомку і дизайн від топів агенції.

Відеолекторій WiseCow пропонує готові тематичні курси з фотографії, мистецтва, журналістики, урбаністики, історії, української літератури, кіно, моди. Курси складаються з коротких, але змістовних відеолекцій з художньою графікою та анімацією.

Що робити середньому й малому бізнесу під час карантину? Розповідає на своєму курсі SHATYRKO ACADEMY. Тема: “Просування і заробіток на YouTube”. 40 уроків безкоштовного навчання.

Мистецький Арсенал на своєму ютуб-каналі пропонує літературні лекції, тематика – література на межі дисциплін, відтак йдеться про літературу і кіно, літературу й театр, літературу й фінанси.

Освітня ініціатива ВУМ підготувала понад 30 тем для навчання. Тут розповідають про сучасні політичні, економічні, медичні, освітні, соціальні процеси. Формат – відеолекції, курси й комплексні програми. Все безкоштовно! Ще й сертифікат дадуть.

Студія онлайн-освіти EdEra розробила безліч курсів радше для вчителів і викладачів, але багато тем можуть зацікавити інші професійні сфери й бізнес. Курси передбачають теорію, практику, завдання, тексти, відео, комікси, графіку, інтерактивні тести. Також можна отримати сертифікат.

Про агенцію Fedoriv і його онлайн-курс “BRAND FATHER”, мабуть, тільки ліниві не говорили. Але питання, хто таки почав проходити навчання? Годі гаяти час, камон! Підпишіться на ютуб-канал.

А ще багато писали про Максима Ільяхова, автора “Пиши, скорочуй”, який до 30 березня відкрив безкоштовний доступ до курсу “Текст і гроші”. Наразі ж безоплатно можете повчитися на тему “Знайомство з інфостилем”.

Києво-Могилянська Бізнес-Школа пропонує безкоштовні вебінари. Не проґавте 31 березня, о 18.00 – вебінар “Віртуальний шеф: як зберегти продуктивність та згуртованість команди?”, і 2 квітня, о 18.00 – “Випробування кризою. Як у цей час дбати про репутацію”.

Львівська бізнес-школа УКУ запрошує 1 квітня, о 16.00, на безкоштовний вебінар “Секрети Amazon: як українським підприємцям вийти на найбільший маркетплейс”. Також на ютуб-каналі школи знайдете відеозаписи серії безкоштовних онлайн-вебінарів “Бізнес VS Криза “, під час яких викладачі LvBS розповіли, як бізнесу стратегічно діяти у період кризи.

Навчальний центр Британської Ради пропонує 12 безкоштовних онлайн-курсів і для вчителів, і для всіх: “Англійська для ділового спілкування”, “Англійська у ранньому віці”, “Як досягти успіху на глобальному ринку праці”, “Мовне оцінювання у класі”, “Викладання англійської: як спланувати ефективний урок”, “Ідеї, що змінять світ на краще”.

І не забувайте про потужні платформи безкоштовних курсів Prometheus , Coursera.

Також розповімо про локальні ініціативи. Ось Наша Файта запустила щоденну онлайн-школу до кінця карантину, щоразу – з іншим спікером. Олександра Скребцова публікує в інстаграмі безкоштовні літературні лекції і про самодисципліну. Віктор Стинич, мандрівник і тревел-блогер, поступово до кінця карантину анонсуватиме безкоштовні вебінари і за бонусною ціною. Тут анонси тревел-подій, а в цій спільноті можна буде безкоштовно зіграти в інтелектуально-розважальну детективну гру “Котото.” Beecon Consulting, який займається ресторанною освітою, пропонує безкоштовні консультації, а також зробив 70% знижку на онлайн-курс для управлінців, адміністраторів та офіціантів.

Історії до теми:

Евеліна Гурницька, Varosh