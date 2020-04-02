Онлайн-година з кращими виноробнями країни: у Закарпатті запустили проєкт про вино

“Вино і люди. Українські винороби” – так називається інтернет-проєкт, який стартував 2 квітня. Авторка ідеї – Ольга Тоічкіна, співзасновниця ужгородської винарні “СироВина”.

Відтак з 2 квітня і протягом десяти днів десятеро засновників і натхненників кращих виноробень України проведуть прямі ефіри про вино. Трансляції триватимуть з 12.00 до 13.00, можна буде ставити питання, а автор найцікавішого отримає пляшку вина в подарунок.

Одна з цілей цього проєкту – познайомити закарпатців з якісним українським вином, а локальних виноробів – з досвідом кращих фахівців з інших міст України.

Аби під’єднатися до прямого ефіру, мати змогу ставити питання та виграти пляшку чудового вина, потрібно попередньо встановити додаток ZOOM на лептоп або смартфон і пройти коротку реєстрацію.

Перша спікерка онлайн-зустрічі Євгенія Ніколайчук, співвласниця Like a local’s wine bar, винна експертка, викладачка школи сомельє, перша українка, яка отримала міжнародну кваліфікацію Diploma level 4 від WSET School London, берегиня українського вина.

3 квітня відбудеться спілкування з Анною Гаркун, засновницею та CEO 46parallel.

Анонси всіх ефірів публікуватимуться у події “Вино і люди. Українські винороби” у фейсбуці.

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