Ужгородський заклад уже 2 роки – у десятці кращих в Україні, у фіналі премії “СІЛЬ”

28 листопада оголосили кращі ресторани України 2021 за версію “Національної ресторанної премії СІЛЬ”. І вже другий рік поспіль серед фіналістів опиняється ужгородський заклад.

Йдеться про винарню “СироВина”. У 2020-му і цьогоріч вона була номінована в категорії “Найкращий винний бар”. Перемогу наразі не здобула, але бути серед десятки кращих у країні – це вже перемога.

Першим став київський Win Bar.

Переможці всіх категорій – тут.

У 2020-му Два ужгородські заклади – серед фіналістів престижного ресторанного конкурсу “СІЛЬ”. СироВина і Riverside.

До речі, СироВина втілює культурні проєкти: Ужгород в обличчях: Міська винарня створює відеоісторії про Ужгород та його митців.

А Riverside на професійному рівні розвинув сервіс обсмажування кави:

Також кав’ярня популяризує ідею ужгородської кави: «Ужгородська кава»: повернення до традицій від Riverside.

І вперше в місті провела кавовий батл із обсмаження зерна на пательні: Традиційна і нова ужгородська кава: яким був Перший закарпатський кавовий чемпіонат.

У 2018-му закарпатські “Folks” і “Гагарін та Бокораш” змагалися за найпрестижнішу ресторанну премію України. Folks – ужгородська кондитерська, Гагарін і Бокораш – ресторація у Квасах.

До речі, про Кваси: Мережа ресторанів створила торт “Кваси” з власних локальних продуктів. Можна замовити в інші міста.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото – з фб-сторінки СироВини.