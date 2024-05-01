Центр рекрутингу у військо запрацював в Ужгороді

У центрі рекрутингу здійснюватимуть супровід усіх охочих вступити у лави Збройних сил України.

Сьогодні, 1 травня в ужгородському ЦНАПі відкрили центр рекрутингу. Він став 19-м таким центром в Україні. Створили його співпраці Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Ужгородської міськради та Закарпатської ОВА.

Як повідомляють в Ужгородській міській раді, працівники центру допомагатимуть отримати посаду в ЗСУ та інших військових формувань України, відповідно до побажань та кваліфікації людей, які звертатимуться до установи.

Цивільні рекрутери, а саме адміністратори ЦНАПу, супроводжуватимуть людину, яка є військовозобов’язаною, інформуючи з питань контракту і військової частини, куди вона хоче потрапити.

У центрі в жодному разі не видаватимуть повістки, натомість допомагатимуть оптимально обрати військову спеціальність і підрозділ для людей, які звертатимуться.

«Наша мета – створити мережу центрів, щоб кожна людина, яка шукає своє місце в захисті Вітчизни, могла прийти та зʼясувати всі повʼязані з цим питання. Рекрутинг – це найперше про добровільне долучення до захисту Батьківщини», – зазначив під час відкриття центру Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу додав Олексій Бежевець.

Центр працюватиме у приміщенні Ужгородської міської ради, у ЦНАПі, за адресою: пл. Поштова, 3.

Графік роботи:

Понеділок-четвер – 9:00-16:00;

П’ятниця – 9:00-13:00.

Контактний номер телефону: +38095 74 89 315 (працюють і месенджери Viber та Telegram).

Електронна пошта: recruiting@rada-uzhgorod.gov.ua.

Загалом найближчим часом в різних регіонах України планують відкрити близько 40 таких рекрутингових центрів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Ужгородської міської ради

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