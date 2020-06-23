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Ідеї

Ужгород в обличчях: Міська винарня створює відеоісторії про Ужгород та його митців

23 Червня 2020 223

Ужгородська винарня СироВина розпочала проєкт “Ужгород в обличчях”. Це будуть відеорозповіді про Ужгород, його історію, красиві й символічні закапелки і головно – про його відомих творчих людей. Власниці закладу Ольга Тоїчкіна і Тетяна Черешня отримали підтримку від Українського культурного фонду (УКФ), відтак втілюють творчу і водночас соціальну ідею – “Ужгород в обличчях”. Як все відбуватиметься – нам розповідає Ольга Тоїчкіна.

У дівчат уже давно визрів подібний задум. Вони називають свій заклад саме винним простором, аби підкреслити, що це місце зустрічі творчих людей у камерній атмосфері, за келихом вина. Адже art та вино – гармонійна синергія. Тож Ольга з Тетяною прагнули організовувати вечори з митцями, аби ближче знайомити ужгородців з локальним мистецтвом. І Всесвіт вловив мрію дівчат про артпроєкт у СироВині. Одного дня Ольга отримала на електронну пошту листа від Українського культурного фонду. Він пропонував посприяти в ініціативах, пов’язаних із творчістю і власне історією Ужгорода. СироВина подала заявку, відтак одержала підтримку УКФ для втілення ідеї “Ужгород в обличчях”.

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Назва розкриває концепцію проєкту. У його рамках відбудуться сім зустрічей із ужгородськими художниками, письменниками, музикантами, істориками, кулінарами. Позаяк у кожній сфері є свій прояв мистецтва.

«Коли починаємо ближче спілкуватися з нашими митцями, то відкривається така неймовірна творчість, про яку хочеться розповісти всім. Стикаємося з тим, що про наших відомих людей більше знають за межами Закарпаття чи навіть України, – мовить Ольга Тоїчкіна. – Хочеться, аби ужгородці познайомилися з цікавими особистостями свого міста. Прагнемо, аби ними пишалися і тут».

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З 25 червня, щодва тижні, у четвер, о 19.00, у СироВині відбуватимуться зустрічі із митцями. Анонси з’являтимуться у соцмережах. На ці події зможуть завітати до 10 осіб, адже карантин. Проте будуть півгодинні прямі ефіри на сторінці проєкту “Ужгород в обличчях” у фейсбуці. Водночас публікуватимуться відео про життя митців, їхні розповіді про Ужгород, улюблені місцини в ньому, а також про вино. А кульмінація – сім програм, сповнених цікавими поворотами в сюжеті та сюрпризами від організаторів.

Крізь усі процеси простягатиметься лінія вина, адже так символічно проєкт втілюється у винному просторі.

«Я обиратиму вино під кожного гостя, його характер, до атмосфери розмови. Я хочу показати, що вино – це індивідуальний продукт», – каже Ольга Тоїчкіна.


Контент буде професійним і якісним, адже в проєкті залучена команда з 15 фахівців, усі працюють за своїми напрямками. Йдеться про концепцію, план і сценарій до кожної історії, проведення інтерв’ю, фото- та відеозйомок, монтаж і редагування, ведення соцмереж, і загалом про організацію усіх творчих і технічних процесів. Роботи вкрай багато! Проте організатори наскрізь занурені й натхненні.

Перші герої – Андрій та Олеся Возницькі. Він займається живописом, скульптурою, інтер’єрами, вона – керамікою. Подружжя творить у напрочуд красивій майстерні у старому центрі Ужгорода, у місті їх найбільше знають за брендом посуду та декору “Natura Ceramica”.

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Другий цикл відеоісторій розповість про журналістку Тетяну Літераті, авторку популярного проєкту “Втрачений Ужгород” та двох однойменних книжок. Про інших учасників організатори повідомлять згодом.

Перший прямий ефір відбудеться 25 червня, о 19.00, на фейсбук-сторінці “Ужгород в обличчях”. Далі протягом двох тижнів публікуватимуться різні відеоепізоди і, зрештою, повноцінна програма. Тобто щодва тижні – нові історії про нову творчу особистість. Перший етап проєкту “Ужгород в обличчях” – це сім програм, які вийдуть до вересня. Надалі організаторки вірять, що карантин завершиться, і можна буде провести наступні сім зустрічей із митцями наживо – за участі великої кількості містян.

Евеліна Гурницька, Varosh

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# Андрій та Олеся Возницькі # вино # мистецтво # Тетяна Літераті # ужгород

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