Ужгород в обличчях: Міська винарня створює відеоісторії про Ужгород та його митців

Ужгородська винарня СироВина розпочала проєкт “Ужгород в обличчях”. Це будуть відеорозповіді про Ужгород, його історію, красиві й символічні закапелки і головно – про його відомих творчих людей. Власниці закладу Ольга Тоїчкіна і Тетяна Черешня отримали підтримку від Українського культурного фонду (УКФ), відтак втілюють творчу і водночас соціальну ідею – “Ужгород в обличчях”. Як все відбуватиметься – нам розповідає Ольга Тоїчкіна.

У дівчат уже давно визрів подібний задум. Вони називають свій заклад саме винним простором, аби підкреслити, що це місце зустрічі творчих людей у камерній атмосфері, за келихом вина. Адже art та вино – гармонійна синергія. Тож Ольга з Тетяною прагнули організовувати вечори з митцями, аби ближче знайомити ужгородців з локальним мистецтвом. І Всесвіт вловив мрію дівчат про артпроєкт у СироВині. Одного дня Ольга отримала на електронну пошту листа від Українського культурного фонду. Він пропонував посприяти в ініціативах, пов’язаних із творчістю і власне історією Ужгорода. СироВина подала заявку, відтак одержала підтримку УКФ для втілення ідеї “Ужгород в обличчях”.

Назва розкриває концепцію проєкту. У його рамках відбудуться сім зустрічей із ужгородськими художниками, письменниками, музикантами, істориками, кулінарами. Позаяк у кожній сфері є свій прояв мистецтва.

«Коли починаємо ближче спілкуватися з нашими митцями, то відкривається така неймовірна творчість, про яку хочеться розповісти всім. Стикаємося з тим, що про наших відомих людей більше знають за межами Закарпаття чи навіть України, – мовить Ольга Тоїчкіна. – Хочеться, аби ужгородці познайомилися з цікавими особистостями свого міста. Прагнемо, аби ними пишалися і тут».

З 25 червня, щодва тижні, у четвер, о 19.00, у СироВині відбуватимуться зустрічі із митцями. Анонси з’являтимуться у соцмережах. На ці події зможуть завітати до 10 осіб, адже карантин. Проте будуть півгодинні прямі ефіри на сторінці проєкту “Ужгород в обличчях” у фейсбуці. Водночас публікуватимуться відео про життя митців, їхні розповіді про Ужгород, улюблені місцини в ньому, а також про вино. А кульмінація – сім програм, сповнених цікавими поворотами в сюжеті та сюрпризами від організаторів.

Крізь усі процеси простягатиметься лінія вина, адже так символічно проєкт втілюється у винному просторі.

«Я обиратиму вино під кожного гостя, його характер, до атмосфери розмови. Я хочу показати, що вино – це індивідуальний продукт», – каже Ольга Тоїчкіна.

Контент буде професійним і якісним, адже в проєкті залучена команда з 15 фахівців, усі працюють за своїми напрямками. Йдеться про концепцію, план і сценарій до кожної історії, проведення інтерв’ю, фото- та відеозйомок, монтаж і редагування, ведення соцмереж, і загалом про організацію усіх творчих і технічних процесів. Роботи вкрай багато! Проте організатори наскрізь занурені й натхненні.

Перші герої – Андрій та Олеся Возницькі. Він займається живописом, скульптурою, інтер’єрами, вона – керамікою. Подружжя творить у напрочуд красивій майстерні у старому центрі Ужгорода, у місті їх найбільше знають за брендом посуду та декору “Natura Ceramica”.

Другий цикл відеоісторій розповість про журналістку Тетяну Літераті, авторку популярного проєкту “Втрачений Ужгород” та двох однойменних книжок. Про інших учасників організатори повідомлять згодом.

Перший прямий ефір відбудеться 25 червня, о 19.00, на фейсбук-сторінці “Ужгород в обличчях”. Далі протягом двох тижнів публікуватимуться різні відеоепізоди і, зрештою, повноцінна програма. Тобто щодва тижні – нові історії про нову творчу особистість. Перший етап проєкту “Ужгород в обличчях” – це сім програм, які вийдуть до вересня. Надалі організаторки вірять, що карантин завершиться, і можна буде провести наступні сім зустрічей із митцями наживо – за участі великої кількості містян.

Евеліна Гурницька, Varosh