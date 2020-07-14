Два ужгородські заклади – серед фіналістів престижного ресторанного конкурсу “СІЛЬ”

Ужгородські винарня і кав’ярня потрапили до десятки фіналістів Національної ресторанної премії “СІЛЬ”. Тож у 2020-му вони – серед кращих в Україні.

Комісія конкурсу наразі визначила фіналістів з усієї України у різних категоріях. Винарня “СироВина” – у десятці кращих в номінації “Найкращий винний бар”, а кав’ярня “Riverside” – у ТОП-10 “Найкраща кав’ярня”.

Подивіться на терасу СироВини. А ще винарня виграла грант на творчий проєкт – ось погляньте. А в Riverside ми відвідували кавовий лекторій. І ось дві історії про цей заклад, а також про його співзасновника. До речі, протягом карантину кав’ярня дарує каву ужгородським лікарям.

Обидва заклади повідомили Varosh, що не подавали заявку на участь, тобто організатори самотужки обрали ці кафе.

Організатори конкурсу “СІЛЬ” зазначають: цього року у відбір потрапило 2250 закладів, які запропонували експерти премії, та ті, що подавалися самостійно.

За перемогу у 17 номінаціях 2020 року змагатимуться 160 закладів із 20 міст України.

До 15 жовтня члени журі відвідають заклади-фіналісти. Переможців оголосять 29 листопада, на VIIІ церемонії нагородження премії – у конгресно-виставковому центрі “Парковий”.

За правилами, переможці премії минулого року не беруть участь у поточному році.

У 2018-му два заклади із Закарпаття також потрапили до списку фіналістів. “Гагарін та Бокораш”, що в селі Кваси Рахівського району, змагався за звання “Найкращий пивний ресторан”, а Folks в Ужгороді – за кращу кондитерську країни.

Національну ресторанну премію СІЛЬ заснував Андрій Скіпьян, керівник компанії Hoteliero, у 2013 році. Це головна щорічна подія для професіоналів ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком ресторанного бізнесу в Україні. Головний знак якості, який отримує переможець премії, мідна пательня французького бренду de Byuer.

До складу членів журі премії входять провідні фахівці ресторанної сфери України і підприємці: керівники українських асоціацій шеф-кухарів, ресторатори, експерти вузькоспеціалізованих напрямків (хлібопечення, барної індустрія, у галузі кави, вина, пива, кондитерських виробів).

Varosh