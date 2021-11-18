Мережа ресторанів створила торт “Кваси” з власних локальних продуктів. Можна замовити в інші міста

На Рахівщині, у Квасах та Ясінях, працюють концептуальні заклади: “Ципа”, “Гагарін та Бокораш”, “Гуцульська Піцца під Ґаздівське Пиво”, лекварня “Джелато Гуцулато”, кафе “Здоров’я”, а також “Кремзлик, бургер та й таке”.

П’ять років тому ці бренди почали активно працювати в контексті гуцульської кухні, відтак локального продукту. І ось нещодавно сформувався рецепт торта “Кваси”, в який інтегрувалися ідеї місцевої гірської кухні.

Varosh спільно з бренд-шефом закладів Дмитром Таукішевим розповідає про тонкощі десерту.

Отже, в “Квасах” поєднані яфина, така природна для Закарпаття ягода, білкова паста, мед і сирна глазурь.

Яфина – з довколишніх гір. Яйця для білкової основи – з власної ферми рестораторів. Мед – зі своєї пасіки, а сир – із також власної сироварні. Ці фактори і сформували рецепт десерту. Тому – про торт впевнено можна казати, що він із закарпатського локального продукту.

Щодо основи, то тут два коржі: медовий з борошном та білкове безе. Між них – шар яфини, а огортає виріб сирна глазурь. До речі, крем-сир виготовляється на основі вурди, автентичної для Рахівщини.

«Коли ми зібрали основний сир, то лишається жентиця, ми її закислюємо, забираємо вурду, перебиваємо її до однорідного стану, створюється такий солодкий крем-сир, який використовуємо для глазурі», – пояснює Дмитро Таукішев.

Тістечко має градацію різноманітних смаків.

«Якщо говорити про поєднання смаків, то першим чином, звісно, ми використовуємо солодкі. Але в кухарів є таке розуміння, що смак не може бути однаковим. Чому? Бо людина за своїми відчуттями швидко втрачає смак, якщо він однаковий. Тобто – щоби страва смакувала набагато довше – смаки в ній мають дуже відрізнятися. Тому ми використовуємо яфину з її кислинкою, мед, який є солодким, і сир, який є кислувато-солоним, лагідним. З цього виходила конфігурація. Завдяки такому поєднанню тістечко довше вам смакуватиме, а не тільки 5 хвилин».

Декор є шоколоданим, мотиви – гори і трембіта.

Фінальна версія ще шліфується, але торт уже має своїх шанувальників. Його випікають на лекварні в Квасах, і якщо хочете придбати весь, то наразі його можна купити тільки там. Порційно продається в закладах у Квасах та Ясінях, які ми перерахували на початку тексту.

Є ще одна чудова новина! Ось-ось тортик можна буде повезти з собою або замовити доставку в рідне місто. Саме тепер дизайнується коробка, тож невдовзі, навіть за тиждень-два, можна буде замовити Новою поштою.

Торт “Кваси” із дня виготовлення може зберігатися 2 тижні.

Лекварня “Джелато Гуцулато” – у фейсбуці та інстаграмі.

Евеліна Гурницька, Varosh