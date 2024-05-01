Юні скелелази змагалися у швидкості та вправності на Оноківській скелі під Ужгородом

Після пандемії ковіду змагання зі скелелазіння для дітей відновили у грудні 2022 року і лише цьогоріч вони вперше з того часу пройшли на відкритому повітрі.

60 учасників зібрали змагання зі скелелазіння, які пройшли днями на Оноківській скелі. Висота скелі становить 18 метрів.

Діти віком від 6 до 17 років змагалися у двох дисциплінах: складали заліки зі швидкості та зі складності, розповіла у коментарі Varosh методистка відділу туристично-краєзнавчої роботи Палацу дітей та юнацтва в Ужгороді Олена Осипенко.

«У швидкості діти змагалися відповідно до вікових категорій, мали пролізти визначений маршрут на швидкість. Дівчата і хлопці змагалися окремо і мали на виконання дисципліни на швидкість 2 спроби. Натомість завдання на складність виконували без гендерного поділу – спортсмени мали залізти на скелю якомога вище. Найменшому учаснику було 6 рочків, однак це більше у порядку виключення», – сказала жінка.

За її словами, раніше змагання зі скелелазіння Падіюн проводив регулярно, але під час пандемії організатори були вимушені «поставити їх на паузу». Відновити змагання вдалося лише взимку 2022 року, цього року їх провели втретє, але вперше з того часу – на відкритому повітрі: обидва попередні рази діти змагалися у залі.

Участь у змаганнях брали діти, що займаються скелелазінням у туристичному та краєзнавчому гуртках Падіюну. Змагання тривали з 10 до 16 години, розповіла Олена Осипенко: «Майже весь день спортсмени провели на відкритому повітрі, погода дуже посприяла: сонечко припікало і додавало змагального настрою».

Переможці змагань були нагороджені грамотами й медалями.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки ПАДІЮНу у Фейсбуці

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