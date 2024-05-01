Жінка, мама, волонтерка: творчий вечір-зустріч із Мар’яною Шафро відбудеться в Ужгороді

3-го травня пройде творчий вечір-зустріч із фотографкою Мар’яною Шафро.

Під час зустрічі жінка розкаже про свій шлях у фотографії та презентує власні роботи з особистими історіями, які стоять за кожним зі знімків. Також відбудеться відкрита дискусія з аудиторією, на якій присутні зможуть поставити свої питання спікерці.

В ході зустрічі йтиметься про те, як поєднувати різні ролі: Мар’яна розкаже, як їй вдається знаходить баланс між — бути жінкою, мамою, та професійним фотографом. Торкнеться також теми фотографії як форми самовираження та розкаже про те, як впливає на творчість материнство.

Окрім того, Мар’яна поділиться з аудиторією секретами майстерності та улюблених технік, продемонструє, як її стиль розвивався з часом.

Йтиметься і про те, як це: бути жінкою і сфері фотографії, а ще – про роль фотографа у суспільстві.

Зустріч передбачає й інтерактивні елементи: учасники під час обговорення обговорять власні досвіди та поділяться, як їхні життєві ролі впливаю на творчість.

Захід пройде 3 травня о 18:00 у школі фотографії «Зумшкола».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Мар’яни Шафро у Фейсбуці

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