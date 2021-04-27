«Ужгородська кава»: повернення до традицій від Riverside

Багато ужгородців з радістю згадають, як донедавна у їхній сім’ї смажили зерно на сковорідках. Зараз цю роботу здебільшого довіряють професійним ростеріям, але, як і сотні років тому, тут продовжують любити каву. Про новий проєкт «Ужгородська кава» і про те, де вперше з’явилася кава в Україні, розпитували співвласника Riverside. Specialty coffee roastery and brew bar, професійного обсмажувальника Олександра Єфремова.

— Олександре, розкажіть що таке «Ужгородська кава»?

— Це новий проєкт від Riverside, який ми виношували давно. Він розпочався із дитячих спогадів. Може це й звучить банально, але це було дійсно так. Кожен згадував, як удома смажили каву. Пам’ятаю, як тато виставляв смажене зерно на підвіконня охолоджуватися, а мені малому дозволяли стати на табуретку і вдихати неймовірний аромат. Так поступово, спогад за спогадом, з’явилася ідея відтворити цей процес, а заодно нагадати про нього ужгородцям і розповісти гостям міста. І от нарешті до другої річниці відкриття Riverside ми готові презентувати місту й Україні справжню «Ужгородську каву».

— Чим цікава ця кава?

— «Ужгородська кава» — це кавове зерно, представлене двома частинами: у смаженому вигляді й у зеленому. Першу частину ми посмажили у себе в ростерії. Зробили це професійно, із дотриманням усіх норм і напрацювань для унікального лоту. Іншу пропонуємо посмажити вам самостійно в домашніх умовах. Як у старі часи, взяти сковорідку, нагріти, мішати й охолоджувати на підвіконні. Потім буде можливість порівняти напої з обох обсмажок і визначити переможця (ред. — посміхається).

— Знаємо, що у Riverside завжди переймаються вибором найкращого зерна. Йдеться про врожаї поточного року та сорти преміум сегменту. А яке зерно використано для «Ужгородської кави»?

— Звичайно, це чиста арабіка. Хоча, якщо ми говоримо про минулі часи, тоді переважно завозили неякісне зерно. Скоріш за все, це була дешева робуста. Однак головною метою проєкту було зробити каву унікальною за смаком. Тому ми використали авторський бленд з трьох лотів митої та натуральної обробки: Нікарагуа, Ефіопія й Бразилія. Обсмажена нами частина має високу солодкість і помірну кислотність. Вона насичена фруктовими нотами. А та, що ви посмажите самостійно, дуже залежатиме від вашого старання і вподобань. Обсмажите темніше — отримаєте додатково присмак шоколаду, світліше — з’являться карамель і горіхи. Експериментуйте! Головне, намагайтеся її не спалити!

— А яку каву люблять в Ужгороді?

— Працюючи над «Ужгородською кавою», ми виходили з власного досвіду. По-перше, проаналізували, що найчастіше замовляють гості Riverside. По-друге, подивилися на те, які лоти закуповують у нас інші кав’ярні й ресторани міста. Зараз в Ужгороді каву від Riverside можна випити більш ніж у сорока закладах. Це наші партнери. Ми тісно співпрацюємо, регулярно контролюємо якість приготованих напоїв, займаємось навчання барист. Ви впізнаєте ці місця за наліпкою на вході «Готуємо каву від Riverside».

— І наостанок питання, болюче для кожного справжнього ужгородця: де саме в Україні починається історія кави?

— Так, питання дійсно болюче (ред. — сміється). Залишимо його історикам. Але ми впевнені, що кавова столиця України — це Ужгород! І про це говорить давня легенда, заснована на історичних даних. У будь-якому разі, ми пишаємося нашим містом і раді, що тут так пристрасно люблять каву.

Коли і як з’явилася кава у Закарпатті

Історія про те, як українець Юрій-Франц Кульчицький навчив Європу пити каву досить відома. Проте мало хто знає, що культура кавування в Ужгороді теж з’явилася завдяки цій видатній людині.

У липні 1683 р. сталася облога Відня турками, за якої героїчно відзначився Юрій-Франц Кульчицький. Переодягнувшись у турецький костюм, він доставляв важливі депеші, просто проходячи повз турків. У нагороду за врятування міста українець отримав статус почесного громадянина Відня, а також 300 мішків кави — турецький трофей. Згодом він заснував першу кав’ярню в Австрійській столиці.

Але що пов’язує цю людину з Ужгородом? Одного разу Кульчицький вирішив їхати на батьківщину: мусив уладнати якісь питання і хотів зустрітися з батьками, яких не бачив довгі роки. Нагадаємо, народився він у Самборі, що на Львівщині. Відстань між Віднем та Самбором становила приблизно 737 верст. Рухаючись із середньою швидкістю коні долають її приблизно за 57 годин. Коней потрібно було міняти на поштових станціях, а подорожньому десь зупинятися. Найзручніший шлях лежав через Унгвар. Оскільки Закарпаття у ті часи належало Габсбургам, то ця дорога була найпростішою для австрійського підданого. Подолавши майже дві третини шляху, Юрій Кульчицький зупинився на ночівлю у місцевій чарді — гостинному дворі. Господар особисто зустрічав поважного гостя, бо зрозумів, що людина це не проста. Він особисто пригощав вином власного виробництва, частував наїдками. Усім відомо, у гостинності мало хто може зрівнятися із закарпатцями. Зранку в обох тріщали голови, тоді Кульчицький попросив господаря принести сковороду. Він кинув на неї жменю зерен, посмажив, змолов і розлив по чашках смолянистий напій. Кажуть, головний біль у господаря минув ще від запаху зерна. Отак в Ужгороді вперше посмажили зерно і заварили першу чашку кави. Напій так сподобався власнику гостинного двору, що він замість плати попросив навчити готувати цей напій.

Гість поїхав собі далі на Львівщину, а кава одразу прижилася. Та настільки прижилася, що стала стилем життя. Спочатку її оцінив діловий світ міста: за кавою вкладали угоди, домовлялися про купівлю нерухомості чи будівництво дороги. Але врешті вона з’явилася й у повсякденному житті містян. За нею читали ранкові газети, гомоніли з сусідкою, кликали на побачення. А скільки пліток було створено й розпущено саме за кавою! А скільки ще буде!



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Varosh

Фото: Євген Кудрявцев