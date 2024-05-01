Монети, зброя, прикраси: артефакти з розкопок в Ужгородському замку поповнять колекцію обласного краєзнавчого музею

Близько 100 артефактів, знайдених під час археологічних досліджень руїн середньовічної церкви в Ужгородському замку, передає у Закарпатський обласний краєзнавчий музей керівник археологічної експедиції Володимир Мойжес.

Музейну колекцію таким чином поповнять предмети, знайдені під час розкопок у 2023 році, розповів у коментарі Varosh Володимир Мойжес.

«Це і шабля, і монети, і прикраси різні, деталі одягу. Знахідки належать до різних історичних періодів – від 13 до 18 століття, за весь час існування церкви», – уточнив Володимир Мойжес.

Усі знахідки, віднайдені в ході розкопок торік, перед передачею на зберігання у музей мали бути належно опрацьовані. Цей процес, разом зі складанням відповідного звіту тривав трохи менше року.

Наразі в Закарпатський обласний музей передали частину опрацьованих знахідок, найближчими днями має відбутися передачі й інших.

Передані предмети додадуть у музейну виставку «Артефакти середньовічної церкви Ужгородського замку». Як зазначила директорка Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького Ольга Шумовська, за концепцією та тематичною структурою предмети цілісно цю виставку доповнять. “Це кераміка, предмети із заліза, різні елементи декоровані з одягу, прикраси з жовтого металу, зброя”, – додала Ольга Шумовська. Оновлену виставку у музеї відкриють в кінці червня до 79- ї річниці заснування установи.

Археологічні дослідження, які проводить експедиція Ужгородького університету, проводовжаться і цього року, додав Володимир Мойжес.

Як повідомляв Varosh, археологічні розкопки на території церкви Святого Юрія в Ужгородському замку відновили у 2018 році, археологічну експедицію очолив Володимир Мойжес. Історія церкви нині оповита таємницею, втім відомо, що вона могла бути однією із перших сакральних споруд у місті.

Церква найбільш відома тим, що саме тут у 1646 році прийняли Ужгородську унію – документ, що об’єднав із Римом Мукачівську православну єпархію.

Церква багато разів перебудовувалася, але до наших днів не збереглася, адже згоріла вщент у 1728 р.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Легоцького у Фейсбуці

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