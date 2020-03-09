Рецепти страв у піст: квасоля з квашеною капустою

Екскурсовод Владислав Товтин вирішив приготувати кілька пісних страв, які були традиційними для мешканців нашого краю.

Далі – пряма мова:

Почався Великий піст і багато людей почали обмежувати свій раціон їжею без продуктів тваринного походження. Також є популярними ідеї здорового харчування, так часто на столі в закарпатців можна зустріти страви із сої, авокадо, кіноа, чи інших, колись, екзотичних продуктів привезених з далеких країв. А чим харчувалися наші предки 100 років тому? З яких страв складається автентична закарпатська кухня? Як з часом змінювалися гастрономічні уподобання краян і що на це впливало? Довкола феномену закарпатської кухні існує велика кількість міфів та домислів. Тому хочу приготувати кілька пісних страв, які були традиційними для мешканців нашого краю.

В серйозній справі гастро-історичних досліджень варто звернутися до достовірних джерел. В 1896 році Юрій Жаткович, греко-католицький священик і етнограф-аматор, опублікував у Львові “Замітки етнографічні з Угорської Русі”. В ньому докладно описані звичаї та традиції наших краян кінця 19 століття, є там і розділ “Пожива”, присвячений гастрономії. Згадує Жаткович і про страви, які їли русини у піст: «Капуста з пасулию становлять в говіню головну їду…». Поєднання цих двох продуктів є класичним для закарпатської кухні і зустрічається в багатьох стравах.

Рецепт: Пасоля з кваснов капустов

Попередньо пасолю треба залити студеною водою на кілька годин. Потім покласти до кайстрона і готувати до напівготовності. Додати квасну (квашену) капусту і продовжувати готувати. Окремо робимо ранташ: в палачінтовці пасеруємо на олії пшеничне борошно та дрібно нарізану цибулю, додаємо червоної паприки і розводимо водою, потім з’єднуємо з киплячою стравою. Готову страву заправляємо чорним перцем та спеціями на смак.

Владислав Товтин, для Varosh