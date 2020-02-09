Закарпаття у Facebook та Instagram — про цифри, цілі та аудиторію

Facebook — найпопулярніший серед киян, львів’ян та ужгородців — йдеться у результатах дослідження “Facebook в Україні” компанії PlusOne. Ми розпитали у локальній SMM-агенції про закарпатський сегмент Facebook та Instagram.

Дослідження PlusOne показали: на початок 2019-го у Фейсбуці зареєстровано 13 мільйонів українців. З них 8,8 мільйонів заходять у соцмережу з телефону, 1,2 мільйони — з комп’ютера, а 3 мільйони — з мобільного й десктопу водночас. Кожен сьомий український користувач адмініструє Facebook-сторінку.

Статистика твердить: серед обласних центрів України перше місце за популярністю у Facebook має Київ, друге — Львів, третє — Ужгород.

Україна також є першою у світі за кількістю жінок у Фейсбуці: серед власників акаунтів 59% — жінки.

Що українці найчастіше роблять у Фейсбуці? Як і увесь світ, ми поширюємо пости, а ось коментуємо вдвічі менше, ніж загалом у світі.

З середини 2017-го українці все частіше гуглять Instagram.

Закарпаття у Facebook та Instagram

Якою є картина соцмереж в Україні і власне Закарпатті? Varosh розпитав у Олени Яреми, засновниці й керівниці локального “smm buro ya_idea”.

Вона розповідає, що загалом у 2019-му аудиторія Facebook та Instagram суттєво зросла, а ще зо три роки тому топталася на місці. Нині у Фейсбуці присутні 13 мільйонів українців, а в Інстаграмі — 10 мільйонів, а це, на думку Олени, вкрай багато. Оскільки Закарпаття — активний регіон, то ймовірно, велика частка користувачів — саме з нашої області, принаймні, наразі кількість юзерів зростає.

«Якщо вірити статистиці, то близько 300 тисяч закарпатців користуються Facebook, і 200 тисяч — Instagram. 100% спостерігаю тенденцію частішого користування закарпатцями саме Instagram».

Багато людей переконані, що аудиторія Фейсбуку є старшою. Однак, за словами керівниці SMM-бюро, найактивніші користувачі мають 18-24 роки, на другому місці — аудиторія 25-35 років.

А ось протягом останніх двох років зріс вік середньостатистичних юзерів Інстаграму, і це дуже відчувається у Закарпатті. Якщо донедавна крайній вік сягав 27 років, то тепер — 37-40 років, а це значить, що з’явилося більше платоспроможних учасників спільноти.

Що шукають закарпатці на обох платформах

Що цікавить нашу область у Фейсбуці? Олена припускає: локальні користувачі йдуть у цю мережу, аби спілкуватися з друзями, читати новини й шукати вирішення певних проблем, адже недарма група “Порадьте, будь ласка” набула такої популярності.

Щодо Інстаграму, то тут є змога наблизитися до відомих лідерів думок, зірок, блогерів, а також є можливість онлайн-шопінгу.

«Тепер у нас є змога спілкуватися з зіркою, можливість отримати від неї фідбек, і бачу, що користувачі мають у цьому дуже велику потребу».

Інстаграм став простором покупок.

«Користувачі довіряють мережі й дуже активно здійснюють покупки. Я робила опитування серед своїх друзів про те, наскільки вони довіряють онлайн-магазину в Instagram. Довіряють і дуже активно купують».

А ще Instagram є вкрай цікавим та ефективним майданчиком для розвитку бізнесу, блогосфери, персонального бренду, заробітку.

Закарпатський бізнес і соцмережі

Олена Ярема бачить сенс для просування брендів на обох платформах. Звісно, все залежить від типу бізнесу, проте і там, і там особливо гарно приживається онлайн-бізнес.

«Я завжди кажу, що не всім брендам підходить Facebook, і не всім — Instagram. Тобто треба чітко зрозуміти, де знаходиться ваша цільова аудиторія, і бомбити, штормити цей напрямок. Є бізнеси з дуже широким спектром цільової аудиторії, тому тут краще сегментувати, відтак працювати з обома мережами».

Нині закарпатські бренди завзятіше реєструються саме в Instagram.

«Спостерігаю, як бізнес заходить в Instagram-простір… Якщо пів року тому нам надходило, умовно, п’ять запитів на ведення акаунтів на місяць, то тепер це 20-25 запитів на місяць. Власники брендів усвідомлюють, що в Instagram є ті користувачі, котрі мають потребу у різних послугах та різному контенті».

Що вкрай важливо для компаній, на думку Олени, це змога комунікувати зі своєю цільовою аудиторією.

«Власники бізнесу мають можливість одержувати фідбек від клієнтів. Водночас треба бути готовим до негативу, і тут багато залежить від комунікативної стратегії бренду, модерування запитів. Як не дивно, але саме негатив спонукає бренд покращуватися і вдосконалювати свій сервіс».

P.S. Цікаво, яким є життя Закарпаття в YouTube і Telegram, але це вже інша тема для нового матеріалу.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: pixabay