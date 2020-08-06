10 ідей: Що скуштувати цими вихідними на Закарпатті

Щотижня ми розповідаємо про гастрономічні новинки, акції і загалом смачну їжу в Ужгороді та по всьому Закарпаттю. Йдеться про страви, напої, десерти в кафе і крафтове виробництво – сири, лекварі, вино… Бажано – з локальним колоритом. Також ми звертаємо увагу на бонусні пропозиції, знижки. Як формуємо перелік? Щось підкаже президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор, щось самотужки знаходимо у крамницях і рестораціях, відтак куштуємо, фотографуємо. Попередню добірку перегляньте тут.

І ось новий перелік.

Молочний коктейль із дитинства

Найстаріша кондитерська в Ужгороді, по вулиці 8 Березня, 38 – “Фантазія”. Якщо вам 30+, то цей заклад – неодмінно з вашого дитинства. І як добре, що він досі є! Кафе з минулого, з незмінним автентичним інтер’єром, із шармом своєї простоти, направду позачасове. Завітайте на ностальгійне тістечко і склянку молочного коктейлю. Кажуть, секрет напою – у раритетному апараті. Його не раз хотіли викупити, проте власники зберігають йому вірність.

Наша історія до теми: Кафе “Фантазія”: Back in the U.S.S.R.*

Капкейк із лохиною і зефірним кремом

Ужгородська мережа Muffin починалася з ідеї капкейків та якісної кави. Тож свіжоспечені капкейки власного виробництва завжди у вітрині закладів цієї мережі (біля Токіо в Новому районі, на площі Петефі і на проспекті Свободи). Власники експериментують з незвичними поєднаннями: фірмовий шпинатний, бананово-карамельний, кокосовий… І ось з’явився новий сезонний – з лохиною і зефірним кремом.

Наша історія до теми: 9 улюблених тістечок Валентина Штефаньо

Сет ролів “Кіото”

Дехто каже, що суші й роли від студії “Sushi Uzh” – найсмачніші в Ужгороді. Не будемо сперечатися. Адже безумовно – завжди свіжі, щедрі, великі й дуже смачні. Рекомендуємо сет “Кіото” – тут три види ролів “Філадельфія” — “Хан”, “Вугор”, “Класік”. Свіжа риба, стиглий авокадо, сир Філадельфія – неймовірно! Цей сет призначений для трьох, а для двох – справді досхочу.

Можете замовити за номером: 0992822210.

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Смажений рис Khao pad

У Боздоському парку є два милі саморобні столики серед дерев. За ними комфортно вмоститися спекотної днини і скуштувати страви тайської кухні. Це відкрита територія кафе Nitai Family. Нещодавно ми писали, що новий заклад відкрився також на парковці Дастору. Дуже радимо скуштувати смажений рис Khao pad. Маленька порція – 70 гривень, велика – 100 гривень. Так ось ця маленька – направду велика, будете пів дня ситі. Смажений рис басматі, сир тофу, соєві стейки, мікс овочів, кількох соусів і різних спецій.

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Комплексний обід за 69 гривень

Суп і друга страва – з м’ясом, овочами та гарніром. Пристойні порції, смачно, 69 гривень. Це кафе Pogo, по вулиці Гойди, 4. Скажемо відверто, інколи бізнес-ланч буває дуже смачним! І місце доволі популярне в контексті швидких обідів: нерідко відвідувачі замовляють завчасно на виніс. На фасаді тераси завжди вказане меню сьогоднішнього ланчу. Ми спокусилися на крем-суп із броколі та сегединський гуляш. Швидко, ситно, смачно.

Наша вже ретро-історія: Перше, друге та компот: огляд бізнес-ланчів Ужгорода

Телячий паштет в Угорському дворі

Допоки літо – ловіть кожну нагоду відпочивати на терасах. Наприклад, на вінтажному мініатюрному балкончику з краєвидом Ужгородського замку. Йдеться про концептуальний заклад Угорський двір. Тут неодмінно варто скуштувати картоплю з бринзою і прянощами, овочі-гриль, салат із буряком і козячим сиром. А ще – телячий паштет. Його багато! Якщо вас двоє, то неодмінно заберете і додому.

Наша історія до теми: 7 терас в Ужгороді, які варто відвідати цього літа

Сири від Порядного Ґазди

Порядний Ґазда в Мукачеві має власну лінійку крафтового сиру, який можна купити додому безпосередньо в закладі, або ж замовте в інтернет-магазині. Наразі є п’ять видів: Графський, Дьондьош Зріні, Латорца Шойт, Мартін Шойт, Сльози Ракоці. Це тверді і м’які сири. Скуштуйте всі, влаштуйте пікнік-дегустацію.

Наша історія до теми: Ресторатор Віктор Михайлов, Порядний Ґазда: Закарпаття – це гастрономічний бренд країни

Джин-тонік

Літо – це легкі коктейлі. І алкогольні теж. Як вам поєднання – джин-тонік із лаймом або малиною? Освіжає! Скуштуйте джин-тонік в інтерпретації барменів тераси YeahNot біля ужгородської першої школи. А вони ідеально знаються на напоях! Такий джин-тонік – напій для спекотного довгого вечора. І не зашкодить самопочуттю.

Наша історія до теми: 10 нестандартних лимонадів в Ужгороді, які варто скуштувати цього літа

Варення від Povna Banka

Подружня пара в Мукачеві створює неймовірне варення. Екологічне, без цукру, з незвичними поєднаннями, дуже затишне і смачне. Варення бувають всілякі: чорничне з медом та ромом або ж чорничне з медом та лавандою, з карпатською лохиною, або з кульбабою, чи навіть з пелюсток сакури.

Наша історія до теми: POVNA BANKA: історія про любов, варення та натуральні солодощі

Сирні цукерки

Уявіть шоколад із добрим сиром. Пармезан, дорблю, гауда… Пармезан із чорним шоколадом, дорблю з манго або лавандою, молода гауда з горіхом або журавлиною. Словом, нестандартні мікси. Виробляють у Мукачеві. Ось сторінка у фейсбуці.

Наша історія до теми: Шоколадні історії з базиліком і кардамоном від Ольги Маркович.

Евеліна Гурницька, Varosh