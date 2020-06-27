Sushi Uzh: справжня та якісна японська кухня в Ужгороді

Трохи більше року в Ужгороді працює ресторан мобільного харчування Sushi Uzh. Чимало шанувальників популярного японського делікатесу стверджують, що стали відданими шанувальниками саме цього локального бренду. Про це свідчить найвищий рейтинг Google серед суші-ресторанів Ужгорода. Заклад працює виключно на доставку та самовиніс і пропонує близько півсотні видів суші, комплектує з них сети і навіть торти. А нещодавно у Sushi Uzh з’явилася нова послуга – суші-бар. Про тонкощі смачної справи ми розпитали суші-шефа Наталію Новак.

У минулому Наталія Василівна працювала у галузі контролю харчової промисловості понад 20 років, тому про зберігання, обробку та технологічні норми знає як ніхто інший.

– Я завжди мріяла про власну справу. Мій приклад доводить, що іти до мети ніколи не пізно, у будь-якому віці треба реалізовувати себе. І потрібно вірити, що мрії мають здатність здійснюватися, – каже суші-шефиня.

Наталія Василівна отримала знання у висококласних спеціалістів і пройшла навчання у безпосередніх носіїв східної кухні.

– За цей час я зрозуміла, що те, чим займалася раніше, навіть не наближене до поняття суші у розумінні японців. Це справжня філософія, мистецтво – глибоке і складне. Аби бодай трохи осягнути його, потрібно повністю змінити підхід до культури споживання, приготування і навіть ставлення до смаку. До прикладу, протягом тільки 2 місяців мене вчили вибирати і варити рис.

Повернувшись додому після тривалого навчання, Наталія Василівна вирішила відкрити власну справу в Ужгороді – доставку суші. Відтак очолила її, ставши професійним суші-шефом.

– Sushi Uzh – офіційна торгова марка, не мережа. Ми локальна організація і працюємо на доставку виключно в Ужгороді. Основний акцент у роботі зробили на якість продукції і сервісу. Працюємо з найсвіжішим товаром і тільки перевіреними постачальниками. #Суші твого міста – слоган бренду, а отже, потрібно тримати найвищу планку.

В меню Sushi Uzh близько 50 позицій суші. Це роли, макі, нігірі та різноманітні сети. Однією з перших у місті Наталія Новак почала виготовляти суші-торти і виглядають вони у неї розкішно. Начинки ролів суші-шеф розробляє за власною авторською рецептурою, хоча є тут і класичні «Філадельфія», «Каліфорнія». А от «Лотос», «Самурай», «Катана», «Малий Уж» або особливі солодкі роли ви точно ніде не зустрічали. Різноманітні сорти риби: лосось, тунець, окунь, вугор. Є королівські креветки, ікра, овочі та навіть фрукти у якості наповнювачів. Чого вартують хоча б солодкі роли «Банановий рай» та «Десертний».

Велика різноманітність соусів. А особлива пропозиція «Суші від шефа» – це завжди несподіванка. Клієнт замовляє такий рол за індивідуальними побажаннями або наосліп, не знаючи, що саме сьогодні запропонує шеф. Але ще жодного разу сюрприз нікого не розчарував.

– Фішка наших суші – це беззаперечна якість і смак. По-перше, розмір. Будь-який рол важить не менше 300 грамів, з ідеально рівним малюнком зрізу, якісними та свіжими інгредієнтами. По-друге, ми працюємо «з-під ножа», тобто щойно отримали замовлення, починаємо з нуля його виконувати. Для ролів будь-яке зберігання в холодильнику є неприпустимим – від цього вони втрачають якість. З тієї ж причини не виготовляємо мікси. Якість для сушиста – справа честі, і ми за неї відповідаємо.

У будні Sushi Uzh пропонують своїм замовникам смачно пообідати за спеціальною ціною. Всього за 299 грн ви отримуєте 2 роли: «Філадельфія Хан» та «Каліфорнія з лососем» з безкоштовною доставкою на вказану адресу.

Доставка Sushi Uzh працює в межах міста, а це означає, що з моменту замовлення до дзвінка кур’єра мине максимум 60 хв. Були й індивідуальні випадки, коли клієнти телефонували з Мукачева, і їх замовлення також виконали. До слова, доставка від Sushi Uzh – безкоштовна у межах міста, а на самовиніс діє знижка -10%.

Нещодавно Sushi Uzh запровадили нову послугу – суші-бари. Це великі столи з найрізноманітнішими видами продукції. Виглядають вони розкішно і є окрасою будь-якої урочистої події – весілля, корпоративу, дня народження. Так само авторські суші-торти викликають повний захват у тих, кому їх дарують.

Наразі в закладі разом із шефинею Наталією Новак працює колектив професійних сушистів. Команда спроможна впоратися з будь-яким замовленням і дотримується дедлайнів.

– Нам вдалося те, що задумали, а головне – ми змогли стати ще одним якісним брендом Ужгорода. Приємно, коли приїжджі туристи відзначають, що не сподівалися у маленькому місті скуштувати такі якісні суші. Попереду багато планів та ідей. Тому замовляйте Sushi Uzh і будьте певні – ми вас не розчаруємо!

Адреса: м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 8/6.

Замовлення приймаються телефоном: 0992822210

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