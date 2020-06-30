На Закарпатті вирішили запатентувати суші з солониною з мангалиці

Кілька днів тому ми розповідали вам про сервіс Sushi Uzh, який працює в Ужгороді, і от компанія повідомила своїх шанувальників про те, що розробила супер-локальний суші-рол з солониною із закарпатської мангалиці. Більше того, автори його вирішили запатентувати та вже подали усі необхідні для реєстрації документи.

– Спочатку у нас була ідея назвати цей рол «для зятя», оскільки надихнув на його створення саме зять головної технологині та засновниці. Основним інгредієнтом є солонина з свині-мангалиці, яка відома екологічністю та надзвичайно ніжним салом. “Рол від Шефа з солониною” унікальний, патріотичний, придуманий спеціально до свята Наталією Новак. Він включений в меню на постійній основі і вже б’є всі рекорди за статистикою замовлень. На думку наших клієнтів, він добре смакує із закарпатською палинкою, – кажуть у Sushi Uzh.

Як і в інших видах ролів від Шефа, решта інгредієнтів нової страви залишаються сюрпризом.

Замовити незвичний рол можна за телефоном 0992822210.

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