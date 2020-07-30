10 закарпатських смаколиків, які варто скуштувати цими вихідними

Ми починаємо нову рубрику – щотижня розповідаємо про гастрономічні новинки Закарпаття. Йдеться про страви в кафе і крафтове виробництво – сири, лекварі, вино… Бажано – з локальним колоритом. Також ми звертаємо увагу на акційні пропозиції. Як формуємо перелік? Щось підкаже туризмознавець Федір Шандор, щось самотужки знаходимо у крамницях і рестораціях , відтак куштуємо, фотографуємо. Публікуємо нашу першу добірку.

Піца “Леквар ай Бриндзя”

Як вам ідея такої піци – поєднання крафтового сиру “Нарцис Карпат”, бринзи і сливового леквару? Бринза – традиційна хустська, а леквар – власного виробництва закладу SchwabenHof. І ні, вона не солодка. Делікатно-пряний мікс сирів і легкий сливовий контраст – добрий закарпатський баланс.

Де скуштувати: SchwabenHof ((Ужгород, вул. Швабська, 26 (провулок)). До речі, тут знайдете безліч різних пряників на закарпатському меді від локального бренду “Закарпатський пряник”.

Наша історія до теми: Лебкухен і мийзешколач: В Ужгороді пройшла перша дегустація пряників.

Перша закарпатська піца

Пам’ятаєте, колись Бетяр – Едгар Петі – готував піцу “Чікош”? Можна було замовити додому правдиву закарпатську. А потім вона зникла. І ось цього тижня – повернулася! “Перша закарпатська піца”! Шовдарь, пікниця, копчене сало, підчеревина, бринза, квасоля, фіолетова цибуля, домашня олія, перчик і любов!

Де скуштувати: Apriori, Grill Dvir (Ужгород, набережна Незалежності і площа Театральна).

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Чебуріца

А з “Першою закарпатською піцою” Бетяр впровадив і Чебуріцу. Це будь-яка піца на ваш вибір, але в її основу також півмісяцем інтегрований чебурек.

Де скуштувати: Apriori, Grill Dvir (Ужгород, набережна Незалежності і площа Театральна).

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Меню здорового харчування із порахованими калоріями в Riverside

Заклад спільно з фітнес-тренером Миколою Фомішкіним розробили окреме меню – збалансоване за користю і смаком. У кафе можете прочитати інформацію про принципи здорового харчування і замовити щось із нових позицій, наприклад, вівсянку з бананом, салат із соцевицею, фрітату зі шпинатом та індичкою. І біля кожної страви вказані калорії.

Де скуштувати: Riverside, Ужгород, площа Фенцика, 13.

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Меню здорового харчування із порахованими калоріями в Eat me Cafe

Аналогічний проєкт, як і в Riverside, втілено в Eat me Cafe. Проте тут дещо інше меню. Серед пропозицій: фітнес-вафлі з кабачком і куркою, смузі із селерою, салат із хумусом.

Де скуштувати: Eat me Cafe, Ужгород, вул. Волошина, 22.

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Тріо десертів “Gourmet Coffee”

Цікава ідея від Hotel Old CONTINENT. “Gourmet Coffee” – це три десерти і кавовий напій на вибір – еспресо, капучино, лате. Разом це вартує 85 гривень. А в неділю, коли в закладі сімейний день – 20% знижка + келих шампанського. Три маленькі тістечка, капучино, ігристе – 68 гривень у неділю. Суцільний бонус.

Де скуштувати: Hotel Old CONTINENT на площі Петефі.

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Лавандовий конфітюр

Оскільки Закарпаття активно вирощує лаванду, то лавандовий конфітюр – уже власне закарпатський автентичний гастрономічний сувенір. Це пуделко ароматного літа – на вашій кухні, до млинців і чаю на сніданок.

Де замовити: на сайті “Лавандової гори”.

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Рікотта із Перечинської мануфактури сиру

Справжня, ніжна, немов хмаринка. Рікотта пасує до різних страв і десертів. Та що казати, вона і сама – неначе десерт. Скуштуйте з виноградом. Її термін придатності – сім діб від дати виробництва. Засновники Перечинської мануфактури пропонують тільки самовивіз. Але можете придбати в Зеленій крамниці в Ужгороді. Продається у кукурудзяному органічному пакуванні.

Де придбати: Зелена крамниця (провулок Малий Уж на площі Корятовича).

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А ще ми почерпнули кілька ідей від Федора Шандора, президента Закарпатської туристичної організації. Він пропонує направду закарпатську вакцину!

Антикарантинна фруктова паленка від Першої закарпатської палинчарні

Це і хороший сувенір для друзів в інші міста та країни. Але пам’ятайте, надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров’ю.

Де придбати: можете замовити на сайті палинчарні.

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Турянський часник

Це вже легендарний екочасник із села Тур’я Ремета. І він їде у ресторани великих українських міст та до крамниць на Закарпатті та Прикарпатті, а ще стає подарунковим сувеніром – смачним і корисним. Мешканець села Владислав Симочко щороку збирає тонни часнику, тушкує його, маринує, експериментує з прянощами, ягодами, настоянками і так званими “часниковими цукерками”.

Де замовити: напишіть на фб-сторінку “Турянський часник”.

Наша історії до теми: Тур’я Ремета: самобутнє село з великими планами.

Евеліна Гурницька, Varosh