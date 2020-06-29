10 нестандартних лимонадів в Ужгороді, які варто скуштувати цього літа

В ужгородських кафе дедалі активніше експериментують з лимонадами. Заклади надають власного почерку класичному лимонаду, міксують екзотичні складники, поєднують непоєднуване, бавляться з оформленням. Ми скуштували напої за сміливими рецептами в різних закладах. Розповідаємо про незвичні, авторські, направду творчі лимонади – за смаком і формою. До речі, в кожній локації сформована карта лимонадів, тож протягом літа хоч щодня обирайте новий.

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М’ятно-мигдальний

Весняна свіжість, стримана кислинка і мигдальний шлейф. Мигдаль лагідно, проте впевнено просочується крізь цитруси. Тут поєдналися крафтовий мигдальний сироп, лайм, лимонний фреш і вода. Напій подають охолодженим і без льоду. І це чудово, адже лід не розріджує текстуру і делікатний смак. Форма – мила пляшечка, гілочка м’яти красиво контрастує у білому лимонаді .

Локація: YeahNot EXPRS Terrace. Ужгород, поруч із ЗОШ №1.

Ціна: ₴ 65.

Імбирний ель

Лимонад, який тонізує у спеку і зігріває холодної днини. Імбир за концентрацією немов змагається з лимонним фрешем. Журавлина додає м’якої терпкості, а розмарин – делікатної пряності. Напій готують на газованій воді, можете замовити без льоду, тоді чіткіше відчуєте пікантну багатошаровість. Форма – велика порція і чотири кольори в одній склянці.

Локація: Eat Me Cafe. Ужгород, вул. Волошина, 22.

Ціна: ₴ 55.

Hakuna Matata

У цьому лимонаді вдало зміксувалися три терпкості: пюре ананасу й ківі власного приготування, а також смужка огірка. А газована вода перетворила все на суцільну свіжість. Огірок немов очищає, тому коктейль бадьорить і дарує легкість. Якщо замовляєте напій без льоду, то він перевтілюється у текстурний лимонад. Форма – сонце у великій склянці з яскравою соломинкою.

Локація: Plan B gastrobar. Ужгород, вул.Толстого, 3В.

Ціна: ₴ 60.

Полуниця й базилік

Солодка полуниця з радістю товаришує із пряним, наскрізь ароматним базиліком. А до цієї парочки приєдналися лимон із лаймом. Лимонад дуже насичений. Якщо ж замовите без льоду, то він перетворюється на меншу склянку поживного смузі. Готують на газованій воді. Форма – мінімалістична, зі скибкою цитрини і листочком базиліку.

Локація: твійBurger. Ужгород, площа Шандора Петефі, 26.

Ціна: ₴ 45.

Фалернум

Свіжий, зухвалий, багатогранний, спокусливий. Ананасове пюре власного приготування, кружечок помаранча, дрібка мускатного горіху, а гвіздок програми – сироп Фалернум. Цей сироп найчастіше додають до алкогольних тропічних коктейлів. У його складі зазвичай: мигдаль, гвоздика, імбир, лайм і цукор. У нон-алко варіації – теж круто і незвично. Форма –на кубиках льоду контрастують засушений лайм і розмарин, погодьтеся, дуже стильно.

Локація: Muffin. Espresso&brew bar. Ужгород, пр. Свободи, 36.

Ціна: ₴ 60.

Лимонад на Іван-чаї

Трав’яні чаї ідеально тамують спрагу, а лимонад на гірських, лісових зборах – тим паче. Іван-чай гармонійно поєднався з газованою водою, лаймом, пучком м’яти і сиропом. Власне чай – немов бриз гірського джерела. Що менше льоду, то більше відчувається солодкавість. Форма – велика склянка, у якій м’ята сяє крізь чорний лимонад.

Локація: Mozart. Ужгород, вул. Фединця, 25.

Ціна: ₴ 35.

Імбирно-обліпиховий

Смак Різдва посеред спекотного літа. Немов симбіоз імбирного печива й обліпихового варення. А газована вода, лимон і м’ята сміливо просочуються крізь насиченість імбиру й обліпихи. І разом їм добре, бо направду тут зима і літо зустрілися в одній склянці. Такий терпкий, текстурний лимонад, особливо, якщо тільки з кубиком льоду. Форма – велика склянка з візерунком сонячних ягідок і соковитої м’яти.

Локація: Colibri Cafe. Ужгород, вул. Капушанська, 3.

Ціна: ₴ 70.

Піна Колада

Смак морської вечірки біля Ужа. Піна Колада – експресивно-солодка, але в цьому її перевага. Солодка терпкість ананасу і післясмак із кислинкою. Така знайома класика, але в новому прочитанні бартендерів закладу. Сміливо замовляйте з мінімальною кількістю льоду, аби довше насолоджуватися смаком. Форма – кокосова ковдра і дві скибки ананасу вкривають кубики льоду.

Локація: Riverside. Ужгород, площа Фенцика, 13.

Ціна: ₴ 55.

Манго

Пюре манго власного приготування увібрало лимонний фреш, апельсин і сироп. Такий мультивітамін. Додають скибки апельсину і манго. Ось сюди треба льоду побільше, аби створити контраст із фактурним манго. Форма – немов захід сонця в одному келиху.

Локація: ManGo. Ужгород, пл. Петефі, 21.

Ціна: ₴ 50.

Ананас & маракуя

Ананас – культова тема цього року. Не в сенсі соку, йдеться саме про ананасове пюре. Ось цей лимонад – на основі ананасового пюре і сиропу маракуї. Головна скрипка – у терпкого ананасу, а маракуя звучить тендітним післясмаком. Вкрай актуальна екзотика, коли невідомо, чи стануться моря влітку 2020. Форма – світанок у філігранному келиху. Але це тільки тому так, бо без льоду.

Локація: Yeah Not. Ужгород, вул. Льва Толстого, 12.

Ціна: ₴ 75.

Евеліна Гурницька, Varosh