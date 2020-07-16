Рибна лавка: магазин про якісну рибу та незабутні гастрономічні враження

Чи доводилося вам куштувати рибу в ресторанах на узбережжі Франції? Чи насолоджуватись лангустинами в Італії під келих білого сухого? Ужгородка Яна Дуганчик-Томенюк створила «Рибну лавку», щоб надати цю можливість і власне вдома насолодитись соковитим смаком якісної морської продукції.

Магазинчик працює менше року, утім з рибою його засновниця працює давно, оскільки це – сімейна справа, в якій Яна почала працювати з батьком. Тому досвід чималий – понад 7 років. Багато закладів в Ужгороді та Мукачеві замовляють рибу саме тут.

У «Рибній лавці» є як стандартний набір риби, так можна й зробити замовлення заздалегідь, якщо хочеться чогось незвичного, на кшталт устриць Біла Перлина чи живих лобстерів. Свіжу продукцію привозять в середу та п’ятницю і тому завжди є дорадо, форель, лосось, сибас, голець, хек, тріска. А також кальмари, каракатиці, мідії, устриці – тільки живі та тільки охолоджені. Під замовлення можуть бути восьминіг, шотландський лосось, охолоджені гребінці та багато іншого.

– Найбільше задоволення для мене – це спілкування з нашими клієнтами. Ми знаємо смаки, вподобання, за чим вони до нас йдуть. Кожного з них ми дуже цінуємо. На нашій сторінці ми щоразу ділимося не лише фотографіями продукції, але й публікуємо швидкі рецепти, аби наші читачі не витрачали часу на пошуки, – каже Яна.

«Рибна лавка» хоч і про рибу та морепродукти, але й про збереження часу та його раціональне використання. Тут дбають про те, аби на приготування вечері у вас пішло не більше 20-30 хвилин; аби не потрібно було бруднити рук під час чистки риби; а також вигадувати, в яких спеціях рибу маринувати. Утім, якщо ви шанувальник куховаріння, то зможете і на власний смак все зробити, і обрати спеції, і усі необхідні супутні продукти – як то пасту чи рис.

– Моя головна мета – аби людина прийшла до нас і за 5 хвилин обрала рибу, а за 20 хвилин вдома все приготувала. Варіантів безліч: паста з морепродуктами, ризото з креветками, просто риба з будь-яким іншим гарніром. Ми можемо проробити увесь підготовчий процес та навіть загорнути рибу у фольгу. Все, що потрібно зробити вдома – поставити її в духову шафу. Так в домі буде чистота, а на столі чудова вечеря, – розповідає Яна.

У магазині великий вибір соусів та різних заправок до риби. Вони різні за кількістю солі, з традиційним складом та екзотичним, а також паста, все до пасти, кокосові вершки. Спеціально для лавки ужгородський бренд «Пряно» створив лінійку приправ. А ще тут є все для суші. До того ж у маленькому пакуванні, яке можна використати за один раз.

– Ми розташовані у зручному місці з власним паркінгом, на вулиці Собранецькій, 138. Кожного дня тішуся довірі наших клієнтів і тому, наразі, думаю над варіантом відкриття ще однієї крамниці, – розповідає засновниця «Рибної лавки».

Контакти:

Адреса: Ужгород, вул. Собранецька, 138

Телефон: 050 560 4354

facebook та instagram

Партнерська публікація