Чотири заклади, які відкрилися в Ужгороді в липні

Розповімо про чотири нові ужгородські кафе, в які цікаво завітати. Тим паче, вони ось-ось запрацювали. А водночас радимо переглянути 7 терас в Ужгороді, які варто відвідати цього літа , та ще 8 терас. А ще пригадайте, які нові заклади відкривалися у червні. І влаштуйте собі лимонадний тест-драйв в Ужгороді.

PUNTO G caffe

Мабуть, ви неодмінно куштували каву в маленькому, але концептуальному куточку PUNTO G на площі Поштовій. А наприкінці червня відкрився уже другий заклад – по вулиці Швабській, 44. В інтер’єрі свіжо об’єдналися білий колір із лимонним, а сонячна кавоварка готує якісну і завжди смачну каву. Гуляючи Швабською, – не оминете кав’ярню – з її кольоровими столиками і фотозоною з італійським Трієстом.

Shelter pub

30 липня в місті гучно відкрився Shelter pub. І дуже смачно, бо тут встановили рекорд найбільшого тартарського біфштексу на Закарпатті! Засновники пропонують “акваріум” пива і море закусок до нього. Нові смаки, нові експерименти у поєднанні пива та їжі. Shelter pub – своєрідне сховище по вулиці Льва Толстого, 5А.

Friends cafe

21 липня відчинилося нове життєрадісне кафе по вулиці Берчені, 2 – Friends cafe. Тут готують бургери, картоплю, салати, супи, пасту, морепродукти, коктейлі. Словом, швидка, але смачна їжа в цікавому оформленні. А ще зробіть світлину на терасі: вдягніться у жовте з чорним і сфотографуйтеся на тлі муралу з двома панянками.

Nitai Family

Наприкінці липня відкрилася нова локація Nitai Family. Відтепер смакуйте тайську кухню на відкритому повітрі не тільки в Боздоському парку, а й біля Дастору. Локшина, рис, супи – все у традиційному тайському стилі. Хлопці готують на спеціальній пательні Wok, за автентичною технологією Stir-Fry.

Евеліна Гурницька, Varosh

Світлини – з фейсбуку