Закарпатці збирають підписи під зверненням до міністра захисту довкілля щодо вітряків у високогір’ї Карпат

У зверненні просять провести обстеження й перевірку для виявлення суб’єктів господарювання, що, за твердженням екозахисників, порушують чинне законодавство України у сфері навколишнього середовища.

Збір підписів під зверненням до керівника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця ініціювала громадська організація Save Пікуй.

Як розповіла у коментарі Varosh очільниця організації Наталія Вишневська, звернення відкрите для підпису для всіх небайдужих. Збір підписів триває до 18 березня. Відтак, воно буде оформлене відповідно до чинного законодавства та надіслане на адресу Міндовкілля.

У зверненні підписанти вимагають здійснити комплексний державний екологічний нагляд щодо порушення українських та міжнародних угод з охорони природи у Закарпатській області.

У документі наведені численні порушення, які були зафіксовані незалежними екологами й екозахисниками на місцях здійснення підготовчих робіт та монтажу елементів вітроустановок у горах Закарпаття. Йдеться про Нижньоворітську, Жденієвську та Тур’є-Реметівську громади, на землях яких, за інформацією Наталії Вишневської, підприємства з виробництва, монтажу, установки та обслуговування вітроелектростанцій хочуть встановити близько 100 вітроустановок.

Наміри встановлення ВЕС на гірських полонинах та хребтах закарпатських гір, у тому числі на діючих та проєктованих територіях, що мають міжнародне природоохоронне значення, є прямим порушенням українських та міжнародних зобов’язань України, зазначають підписанти.

З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.

Одночасно з тим, екозахисники готують звернення до низки міжнародних організацій з метою проінформувати їх представників про ситуацію, що склалася нині зі встановленням вітроустановок у горах Закарпатської області.

Під зверненням з моменту його оприлюднення підписуються люди різних професій та сфер зацікавлення: науковці, екологи, юристи, журналісти, лікарі, туристи, музиканти, письменники тощо. До згаданого звернення його ініціатори також додадуть 4043 підписи людей, які ще раніше висловилися проти забудови високогір’я Карпат вітроустановками, включно із забудовою Боржавського хребта.

«Найкращою відповіддю з боку міністра буде організація позапланової перевірки усіх юридичних осіб, які причетні до будівництва вітропарків зараз на Закарпатті, включаючи «Атлас Енерджі», які не покидають планів встановити вітряки на Боржаві. Хоч нинішнє наше звернення стосується насамперед Нижньоворітської, Жденієвської та Тур’є-Реметівської громад», – уточнила Наталія Вишневська.

Як повідомляв Varosh, кілька років тому про намір звести ВЕС на Боржавському хребті заявила ТОВ «Атлас Воловець Енерджи». Боржавський хребет як об’єкт Смарагдової мережі є міжнародною природоохоронною територією.

Понад 100 вітряків може з’явитися також і на територіях Жденієвської, Нижньоворітської та Тур’є-Реметівської громад. Перший із них підприємство ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” змонтувало на території Нижньоворітської громади – вітряк до повномасштабної війни мав бути встановлений в селі Острів на Миколаївщині, однак з огляду на російське вторгнення його релокували на Закарпаття.

Встановлення другого вітряка на території Нижньоворітської громади Міндовкілля не погодило. Пізніше у ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” поянили відмову Міндовкілля у наданні позитивного висновку оцінки впливу на довкілля відсутністю повного пакету документів, поданих інвестором.

30 вітряків також хочуть звести на полонині Руній. 6 лютого у приміщення ЦНАПу Тур’є-Реметівської сільської ради відбулися громадські слухання, легітимність яких низка низка екозахисників ставить під сумнів. Напередодні громадських слухань консорціум екозахисних організацій також збирав підписи під колективним зверненням щодо недопущення забудови високогір’я українських Карпат вітряками.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Закарпаття онлайн

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