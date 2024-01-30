30 вітряків планують розмістити на закарпатській полонині Руній. 6 лютого – громадські слухання

На полонині Руній (Рівній), що в Закарпатській області, товариство «Вітряні парки України» хоче збудувати 30 вітроелектроустановок.

Оголошення про основний етап розробки проекту державного планування щодо зведення вітряків на полонині оприлюднене на сайті Тур’є-Реметівської громади. Зауваження та пропозиції до проєкту детального плану приймаються у письмовому вигляді до 5 лютого.

“Мета розробки детального плану – визначення параметрів забудови та функціонального призначення території орієнтовною площею 18,0 га в межах Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади поза межами населених пунктів, з метою будівництва та обслуговування вітрової електростанції“, – йдеться в оголошенні про початок розгляду проекту державного планування «Детальний план території ур. «Полонина Руна»».

Як пояснила у коментарі Varosh заступниця директора із зв’язків з громадськістю ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” Ольга Поштак, наразі справді йдеться про можливість розміщення на полонині Руній 30 вітряків. Але в перспективі їх кількість інвестори можуть зменшити.

«Зараз мова йде лише про проєктний план розміщення вітряків. Після затвердження детального плану має проводитися оцінка впливу на довкілля, вивчається територія поширення червонокнижних видів, як проходить міграція птахів. Якщо екологи матимуть зауваження після обстеження і оцінки впливу на довкілля, кількість вітряків, які планують встановити, може зменшитися», – розповіла Ольга Поштак.

При цьому, вона додала, що відповідний моніторинг компанією на території полонини Руної розпочався восени 2023-го і триватиме впродовж року.

Громадські слухання щодо проекту детального плану заплановані на 6 лютого 2024 року о 14.00 у приміщення ЦНАПу Тур’є-Реметівської сільської ради (с. Тур’ї Ремети, вул. Народна, 1-А).

Тим часом, плани зведення вітроустановок на полонині Руній викликали активне обговорення серед закарпатців. Зокрема, понад 1,2 тисячу поширень зібрав допис депутата Перечинської міської ради, співорганізатора трейлового забігу Runa Run Михайла Барника, в якому він озвучив перелік питань щодо можливої шкоди довкіллю та порушення природного балансу від встановлення вітряків на полонині.

Крім того, як повідомляв Varosh, консорціум екозахисних організацій ініціював колективне звернення щодо недопущення забудови високогір’я українських Карпат вітряками.

Публічне звернення щодо забудови вітряками гір і полонин Закарпаття записав з передової військовослужбовець ЗСУ, ужгородець Владислав Товтин. У зверненні чоловік, зокрема, згадуючи про заплановані громадські слухання щодо будівництва ВЕС на полонині Руній, просить «перенести проведення таких заходів, відкласти втілення таких проєктів», допоки військовослужбовці не зможуть повернутися додому після перемоги й реалізувати свої громадянські права на участь у згаданих обговореннях.

Також з метою обговорення проблем будівництва вітряків у високогір’ї Карпат низка екозахисних організацій у середу, 31 січня, проведе онлайн-дискусію за участі незалежних екологів, правників та представників громадянського суспільства.

Трансляція відбудеться о 14:00 на сторінці ГО «Екосфера» у Facebook.

Лінк на подію: https://fb.me/e/55km59FJ5

Varosh,

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