Релокований вітряк: у Нижніх Воротах на Закарпатті вcтановили перший вітряк

Вітряк, який мав бути встановлений в селі Острів на Миколаївщині, релокували через війну і встановили на території Нижньоворітської громади. Запустять його, коли під’єднають до електромережі — впродовж кількох місяців — пояснила Varosh заступниця директора із зв’язків з громадськістю ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” Ольга Поштак.

— На території громади планують встановити більше 10 вітряків, — сказала вона. — Нижньоворітська громада — одна з тих прогресивних громад, яка висловила нам довіру і підтримку і ми сподіваємося на подальшу співпрацю. Ми підписали договір про соціальне партнерство між вітряним парком “Островським” і громадою про те, що 3 відсотки з продажу електроенергії отримуватиме громада. Це півтора мільйона гривень до бюджету з одного вітряка. І сума зростатиме відповідно до кількості встановлених вітряків.

Зараз триває етап приєднання до електромережі, скільки часу це займе — наразі невідомо, оскільки це зона відповідальності обленерго.

Вітротурбіна з одиничною встановленою потужністю 4.8 МВт має висоту башти 120 м і діаметр ротора – 152 м. За таких технічних характеристик, цю вітротурбіну можна назвати «вітротурбіною середнього розміру», порівняно з іншими вітротурбінами, що працюють сьогодні в Україні. Ольга Поштак каже: наступні будуть такими ж за розміром і виготовлятимуться на заводі ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” в Перечині.

— Ми співпрацюємо з екологами, фундамент під кожну вітротурбіну окремо розглядається, зважаючи на геологічні характеристики. Перед встановленням вітряка здійснюється вимірювання вітру, його не можна встановлювати будь-де, як люди в нас думають. Здійснюються дослідження, залучаються екологи, біологи, які визначають, чи немає в тій місцевості червонокнижної флори та фауни, де проходить міграція птахів, де його доцільно чи недоцільно встановлювати.

Цей вітроенергетичний проєкт впроваджує компанія “УК “Вітряні парки України”. Площа під будівництво першого вітряка у Нижніх Воротах становить пів гектара. Нова дорога до місця будівництва не прокладалася, використовувалися існуючі під’їзні шляхи, — повідомляють у “Френдлі Віндтехнолоджі”.

Varosh,

Фото “Френдлі Віндтехнолоджі”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.