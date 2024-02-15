Подали неповний пакет документів: у “Френдлі Віндтехнолоджі” пояснили відмову Міндовкілля на другий вітряк у Нижньоворітській громаді

Висновок оцінки впливу на довкілля направлено на доопрацювання, позаяк питання щодо встановлення другої вітроустановки в Нижньоворітській громаді не було розглянуто на громадських слуханнях у найближчому до вітротурбіни населеному пункті у Львівській області.

Про таке Varosh повідомила заступниця директора із зв’язків з громадськістю та інформаційної політики ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» Ольга Поштак.

Як повідомляв раніше Varosh, Міністерство довкілля та захисту природних ресурсів України відмовило у видачі позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля для будівництва чергової вітроустановки у Нижньоворітській громаді.

«Стосовно будівництва другої вітротурбіни та отримання висновку ОВД, то наразі ми отримали відмову від Міндовкілля у звязку з тим, що компанія подала неповний пакет документів, які необхідні для одержання документів дозвільного характеру. Мова йде про те, що не було проведено громадських слухань з даного питання у найближчому до цієї вітротурбіни населеному пункті Львівської області», – пояснила Ольга Поштак.

Наразі, за її словами, звіт оцінки впливу на довкілля направлено на доопрацювання, аби врахувати інтереси не тільки жителів Нижньоворітської громади, а й сусідньої громади Львівської області.

При цьому, Ольга Поштак додала, що перший вітряк, який встановлено на території Нижньоворітської громади, отримав позитивний висновок ОВД та дозвіл на виконання будівельних робіт. На даний момент будівництво першої ВЕУ завершено. Проєкт реалізовано відповідно до норм природоохоронного законодавства, заявила вона.

«Заборона на будь-яку будівельну діяльність стосується виключно монтажу наступної другої вітротурбіни. Роботи з розбудови інфраструктури відбуваються у межах виданих дозвільних документів та відкритої декларації з громадою», – сказала Ольга Поштак.

Varosh,

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