Міндовкілля не погодило будівництво другого вітряка у Нижньоворітській громаді на Закарпатті

Міністерство довкілля та захисту природних ресурсів України відмовило у видачі позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля для будівництва чергової вітроустановки у Нижньоворітській громаді.

Рішення про відмову у видачі висновку оприлюднено в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 7 лютого 2024 року.

Відповідно до інформації в реєстрі, вітроустановку планували встановити на території Нижньоворітської сільської ради Мукачівського району біля села Латірка за межами населеного пункту.

Попередньо передбачалося встановлення однієї сучасної ВЕС потужністю до 5 МВт.

Позаяк Міндовкілля відмовило у видачі позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля, будь-які будівельні роботи в цьому випадку заборонені.

Це вже другий вітряк, який планував встановити на території Нижньоворітської громади ТОВ «Вітропарки України». Перша вітрогенеруючу установку завершили монтувати у січні – встановлений вітряк релокували з Миколаївщини.

В цілому на території Нижньоворітської громади попередньо планувалося встановлення 10 вітряків.

Varosh звернувся за коментарем щодо подальших планів через відмову у позитивному висновку оцінки впливу на довкілля для встановлення другого вітряка у Нижньоворітській громаді до ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі”. Там пообіцяли роз’яснити ситуацію згодом, наразі редакція чекає на відповідь.

Також у планах ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» – будівництво 30 вітроустановок на полонині Руній. Громадські слухання із затвердження детального плану щодо зведення ВЕС на полонині відбулися у Тер’є-Реметівській громаді.

Наміри встановлення на Руній трьох десяток вітроустановок викликало активне обговорення серед закарпатців, які озвучували чимало питань щодо можливої шкоди довкіллю та порушення природного балансу від встановлення вітряків на полонині.

Якщо детальний план буде затверджений, далі розпочнеться етап оцінки впливу на довкілля.

Також уже кілька років ведуть розмови про встановлення 34 вітряків на гірському Боржавському хребті. Ініціатором встановлення вітряків у високогір’ї, яке належить до території Смарагдової мережі і є міжнародною природоохоронною територією, є ТОВ «Атлас Воловець Енерджи».

Наразі будь-які будівельні роботи на Боржавському хребті заборонені: у вересні 2019 року дозвіл на виконання робіт було скасовано в судовому порядку. Відповідне рішення забудовник нині оскаржує касації.

Загалом у високогір’ї Закарпатської області, у різних районах та локаціях, за приблизними підрахунками, хочуть збудувати близько 100 вітряків.

Varosh,

На головному фото ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” – встановлення першого вітряка у Нижньоворітській громаді

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