Як працюють заклади в Ужгороді під час карантину

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня у закарпатських садках, школах та вишах — карантин. Уже стало відомо щодо роботи певних ужгородських установ під час карантину.

Закарпатський драмтеатр 11 березня повідомив, що закриває велику сцену на карантин, а малу сцені — ні, оскільки там невелика кількість місць. Однак 12 березня актор Рудольф Дзуринець зазначив, що Мала сцена також зачиняється, а запланована на 14 березня вистава “Краще залишайся мертвим” попередньо анонсована на 4 квітня.

Закарпатський театр ляльок “Бавка” наразі не закрився на карантин, але радить стежити за перебігом подій, а в неділю, перед виставами краще зателефонувати для уточнення інформації.

Закарпатська обласна філармонія 12 березня повідомила у фейсбуці про скасування концерту народної артистки України Людмили Марцевич. Щодо інших концертів наразі нема інформації.

У Закарпатській академії мистецтв 14 березня мало відбутися офіційне відкриття виставки ChechImage. Організатори кажуть, що експозиція буде в академії з 14 березня, але презентація планується після карантину.

Ужгородський хаб Smart Point працює у звичному режимі, але ось вагається щодо проведення традиційного заходу Fuckup night, який проходить щоостанньої п’ятниці місяця.

Кінотеатри Доміон і П’ятий елемент наразі працюють, але рекомендують постійно перевіряти інформацію в інтернеті.

У супермаркеті Дастор обладнали місце для дезінфекції рук. Дезінфектори поставили і в закладі Plan B. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Ужгородський ЦНАП, Водоканал, Закарпаттяобленерго, Закарпатгаз працюють у звичному режимі, але закликають максимально користуватися електронними сервісами. Наприклад, в інтернеті можна одержати близько 30 онлайн-послуг ЦНАПу. Водоканал радить користуватися електронною абонентською книжкою, заходити на сайт, а також передавати дані через СМС чи Viber — +38 095 307 71 25.

Усі інтернет-можливості Закарпаттяобленерго і Закарпатгазу — у нашій статті.

Прочитайте про 13 ідей як пережити карантин корисно та безпечно у Закарпатті.

Varosh

Фото — зі статті про майбутній Велофорум в Ужгороді