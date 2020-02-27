Вихідні на Закарпатті: 28 лютого – 1 березня

28 лютого

Fuckup night Uzhhorod 2020

Smart Point, Швабська 25а, 20:00

28 лютого на Fuckup night Uzhhorod успішні та відомі ужгородці поділяться з слухачами історіями власних провалів та невдач:

Генрих Стратон – біолог-селекціонер, власник ТОВ Ківі Карпат Стратона. Батько трьох донечок та українского ківі.

Марина Федчик – постійна наставниця КВНівської молоді м. Ужгород, член журі Закарпатська ліга КВН, майстриня, яка робить «живих ляльок», «життєлюб на пенсії».

Ернест Завадський – філолог-журналіст, економіст-комунікатор, педагог-психолог, PR-ник, співорганізатор соціальних проектів, екс-речник обласного управління поліції охорони в З/О та колишній очільник прес-служби патрульної поліції Закарпаття. Колишній редактор колишнього телеканалу Сіріус.

Олена Камінськая – керівниця Студія сучасного танцю “Бліц”, почесна громадянка м.Ужгород, депутат ужгородської міської ради, кавалер ордену Марії-Терезії.

Богдан Булеза – підприємець, засновник Медичний Центр Plusmed (репродуктологічний та алергологічний центр), марафонець – пробіг Ньюйоркський марафон, крос-континентальний плавець, який переплив Босфор.

Всі відвідувачі події мають змогу стати частиною доброї справи, адже виручені від події кошти організатори передають на благодійність.

Вхід (+welcome drink): 150грн

Реєстрація тут.

Для всіх, хто бажає допомогти, але не може відвідати подію – реквізити: 5168 7573 5585 1116 (ПриватБанк), Костраба Аліна

Вистава “Я Чекаю На Тебе, Мій Любий”

МАЛА СЦЕНА, вулиця Льва Толстого 12, 18:30

Квитки 0956211470 або ж в касі театру.

Тревел-зустріч – Індія

Стариця, вул. Фединця, 52а, 19:00

Наступна тревел-зустріч буде про Індію. І розповість про неї, Харі Крішнан, оскільки це його Батьківщина. Це перша зустріч за два роки, де про країну розповість людина, яка там виросла і знає все з середини.

Вартість: 50 грн (для учасників тревел-спільноти Подорожуй – безкоштовно.

Tuse To Se > electronic session

Lounge Bar 51, Ужгород, вул. Швабська 51, 23:00

– Скликаємо шанувальників електронної музики, Тусе То Се, а також тусовщиків періоду Uzhgorod Techno Culture. Загальний збір. Знаємо напевно – це буде саме те, що вам наразі так необхідно. 28.02. п`ятниця, Funky Lounge, зараз Lounge 51, що обзавівся нереальним інтер’єром та шаленими коктелями. І раз такі справи, то цього разу приділимо величезену увагу суто елетронній музиці, а саме House, Disco, Electro та Techno. За пультом хлопці, які добре розуміються на своїй справі, не вперше роздають, не на одному фестивіалі були та не одну вечірку організвали: Justo, Neutrino, Sverhun, – кажуть організатори.

Вхід: 100 грн.

Breath Of Fate | Презентація альбому “Подих долі”

Паб “Чорне сонце”, Ужгород, Собранецька, 146а, 21:00

Ужгородці Breath Of Fate з презентацією альбому “Подих долі” – уже цієї п’ятниці. Крім того, у програмі вечора презентація книги Анатолія Молнара “Future”.

Вхід вільний. Бронювання столиків: +380993025988

29 лютого

Творчий курс для дітей “Інтер’єрний декор та подарунки”

KORZO Family – Перша Сімейна Кондитерська, вул. Корзо, 23, 11:00

Курс для дітей від 8 років. Складається із серії майстер-класів:

“Стабілізований мох та робота з гіпсом”

“Теплі горщики і пересадка сукудентів”

“Перетворення динозавра на оригінальний декор”

“Як приборкати бетон і вдихнути у нього життя”

та багато іншого

Реєстрація 099-196-96-12.

ПАП ДЖАЗ КВАРТЕТ

Starytsya Bar, Фединця 52а, 20:00

Пап-Джаз-Квартет – колектив, який не потребує представлення. Вони збирають повні зали, гастролюють світом, організовують міжнародні фестивалі в рідному Ужгороді. І цього вечора вони з нами! Саксофон, ударні, клавіші – все просто на перший погляд. Але музика, яку ви почуєте, зовсім не проста. Але що тут розказувати… Приходьте і послухайте!

Вхід – 200 грн. Стариця пригощає шампанським.

Якщо у вас день народження 29 лютого – ще й отримаєте сюрприз від закладу. Просто прихопіть з собою паспорт 🙂

Столики тільки за попереднім бронюванням! (в коментарях під постами про подію, в приватних повідомленнях Sofia Merenych або за номером 0956672226)

«Секрети професії сомельє». Лекція №1

Chateau Chizay, Берегово, 10:00

– Хто такий сомельє. Які ще бувають спеціальності у світі вина. Аксесуари сомельє. Як професійно подавати вино. З усього цього і почнемо одразу після знайомства. Розглянемо 5 професійних щаблів людини в світі вина. А що спільного у лікаря і сомельє? Це інструменти, якими треба досконало володіти для кращого результату. Тільки в нашій справі ми називаємо їх аксесуарами. Усе покажемо. Так, і декантацію. І – до практики! Техніка подачі вина. Це про те, як подають вино майстри у ресторанах. З професійного боку це про вміння та етикет, а для споживача – про насолоду. Насамкінець – частина, яка завершатиме всі наші заняття. Вивчаємо аромати і – дегустуємо! Кожного разу – по ексклюзивні позиції. Буде цікаво і, повірте, не просто смачно. До зустрічі у першій Школі сомельє Віталія Ковача на Закарпатті, – кажуть організатори

Лектор: Віталій Ковач

Вартість: 1 000 грн.

Деталі: 050 562 32 19

Акустична експансія в підтримку Віталіка Горвата

Мукачево, центр, 12:00

– ФЛЕШМОБ. Молодіжний центр Арт-Залежність та рок-гурт “Ваш Няньо” готують потужний флешмоб у центрі Мукачева. Більше 100 гітаристів на акустичних гітарах зіграють пісню “Надія є” гурту Mad Heads та пісню “Не здавайся ниґда” гурту Ваш Няньо, щоб привернути увагу жителів міста через ЗМІ до проблеми, яка прийшла в життя молодого й творчого мукачівця Віталіка Горвата, поета та вокаліста, актора Мукачівського драмтеатру. Він серйозно захворів і потребує термінового обстеження та лікування в Угорщині. Ми віримо, що зможемо допомогти Віталіку подолати труднощі, які виникли в його житті, і в цьому чи не найбільшу роль відіграють фінанси. Зараз він знаходиться в Дебрецені і проходить обстеження, точну суму, яка необхідна наразі, передбачити неможливо, але відомо, що не вистачає коштів на обстеження. Тому під час флешмобу планується збір коштів, а також публікуємо номер банківської карти Віталіка, 4149499127678082, куди вже зараз можна пожертвувати кошти на лікування. Також запрошуємо всіх охочих долучитися до флешмобу. Якщо ти маєш акустичну гітару та вмієш грати і тримати ритм – звертайся по номеру 099 322 4273 (Балко Віталій) або пиши на месенджер, – кажуть організатори.

Варишська палачінта 2020

Мукачево, парк Перемоги, 11:00

– Варишська палачінта” – це фестиваль-ярмарок з нагоди проводів зими та початку весни. В його рамках учасники пектимуть палачінти (млинці) з різними начинками та соусами. Також на фестивалі пригощатимуть гостей медом, сирами, вином. Готуються виступи творчих колективів, змагання, вікторини, естафети з палачінташками і марафон на випікання млинців. І, вже традиційно – Палачінтакіада, сімейна розважально-спортивна олімпіада, – кажуть організатори.

Вечірка “WOW”

Ужгород, Хотьшо, площа Шандора Петефі, 8а, 22:00

– А як вам ідея поденсити в останній зимовий вечір? З цієї нагоди навіть столичного гуру покликали – Влада Фісуна. Зустрічаємось в суботу і зазиваємо весну, – кажуть у закладі.

Концерт Dub + Blues. Павло Нечитайло та Василь Волошин

Labda bar, Ужгород, вул. Корзо, 2, 20:00

— О, це має бути дуже душевний концерт. Музиканти, яких ми любимо слухати по радіо, наживо гратимуть у Labda Bar 29-го лютого. Це буде вечір українського блюзу і дабу. З гітарами в руках – Василь Волошин та Павло Нечитайло. Павло обкатує нову програму, де і блюз, і даб, – кажуть організатори.

1 березня

Фотодень в Ужгороді

– Любі дівчата! Давайте зустрічати весну разом з нами. 1 березня, у перший весняний день ми з Мариною Петрунь готові творити красу в Alexandra Shmanko Photostudio. Крім того, ми вирішили повторити ще два таких дні 7 і 8 березня. Тому, якщо ви не знаєте, що подарувати, або ж самі хотіли б собі такий подарунок, ми будемо дуже раді бачити вас у ці дні в нашому колі. Ми проведемо з вами прекрасну 1 годину фотосесії, в результаті ви отримаєте 15 фотографій у ретуші + всі якісні в базовій кольоро і світлокорекціі. Вартість: мейк-ап + фотосесія 1600 гривень, – каже фотографка Анастасія Черкіс.

Усі подробиці за телефоном: 0509302416 або ж у приватні повідомлення!

Інклюзивна вечірка

Ужгород, соціальна кондитерська “Золоті серця”, вул. Митрака 11/4, 18:00

Ексклюзивна-інклюзивна вечірка та солодкий фуршет у Social enterprise “Zoloti Sertsia Zakarpattya”! Танцюємо разом з Антонина Недбайло під музику від Oleksiy Umanskyi. За баром – Олександр Білак.

Вхід: 150грн – дитячий, 200грн – дорослий

Куди ще піти?

Будьте там, де вам найкраще! І прихопіть із собою варення від POVNA BANKA, про яку ми розповідали вам цього тижня.

Що ще почитати?

Varosh