Вихідні на Закарпатті: 28 лютого – 1 березня

Smart Point, Швабська 25а, 20:00
28 лютого на Fuckup night Uzhhorod успішні та відомі ужгородці поділяться з слухачами історіями власних провалів та невдач:
Всі відвідувачі події мають змогу стати частиною доброї справи, адже виручені від події кошти організатори передають на благодійність.
Вхід (+welcome drink): 150грн
Реєстрація тут.
Для всіх, хто бажає допомогти, але не може відвідати подію – реквізити: 5168 7573 5585 1116 (ПриватБанк), Костраба Аліна
МАЛА СЦЕНА, вулиця Льва Толстого 12, 18:30
Квитки 0956211470 або ж в касі театру.
Стариця, вул. Фединця, 52а, 19:00
Наступна тревел-зустріч буде про Індію. І розповість про неї, Харі Крішнан, оскільки це його Батьківщина. Це перша зустріч за два роки, де про країну розповість людина, яка там виросла і знає все з середини.
Вартість: 50 грн (для учасників тревел-спільноти Подорожуй – безкоштовно.
Lounge Bar 51, Ужгород, вул. Швабська 51, 23:00
– Скликаємо шанувальників електронної музики, Тусе То Се, а також тусовщиків періоду Uzhgorod Techno Culture. Загальний збір. Знаємо напевно – це буде саме те, що вам наразі так необхідно. 28.02. п`ятниця, Funky Lounge, зараз Lounge 51, що обзавівся нереальним інтер’єром та шаленими коктелями. І раз такі справи, то цього разу приділимо величезену увагу суто елетронній музиці, а саме House, Disco, Electro та Techno. За пультом хлопці, які добре розуміються на своїй справі, не вперше роздають, не на одному фестивіалі були та не одну вечірку організвали: Justo, Neutrino, Sverhun, – кажуть організатори.
Вхід: 100 грн.
Паб “Чорне сонце”, Ужгород, Собранецька, 146а, 21:00
Ужгородці Breath Of Fate з презентацією альбому “Подих долі” – уже цієї п’ятниці. Крім того, у програмі вечора презентація книги Анатолія Молнара “Future”.
Вхід вільний. Бронювання столиків: +380993025988
KORZO Family – Перша Сімейна Кондитерська, вул. Корзо, 23, 11:00
Реєстрація 099-196-96-12.
Starytsya Bar, Фединця 52а, 20:00
Пап-Джаз-Квартет – колектив, який не потребує представлення. Вони збирають повні зали, гастролюють світом, організовують міжнародні фестивалі в рідному Ужгороді. І цього вечора вони з нами! Саксофон, ударні, клавіші – все просто на перший погляд. Але музика, яку ви почуєте, зовсім не проста. Але що тут розказувати… Приходьте і послухайте!
Вхід – 200 грн. Стариця пригощає шампанським.
Якщо у вас день народження 29 лютого – ще й отримаєте сюрприз від закладу. Просто прихопіть з собою паспорт 🙂
Столики тільки за попереднім бронюванням! (в коментарях під постами про подію, в приватних повідомленнях Sofia Merenych або за номером 0956672226)
Chateau Chizay, Берегово, 10:00
– Хто такий сомельє. Які ще бувають спеціальності у світі вина. Аксесуари сомельє. Як професійно подавати вино. З усього цього і почнемо одразу після знайомства. Розглянемо 5 професійних щаблів людини в світі вина. А що спільного у лікаря і сомельє? Це інструменти, якими треба досконало володіти для кращого результату. Тільки в нашій справі ми називаємо їх аксесуарами. Усе покажемо. Так, і декантацію. І – до практики! Техніка подачі вина. Це про те, як подають вино майстри у ресторанах. З професійного боку це про вміння та етикет, а для споживача – про насолоду. Насамкінець – частина, яка завершатиме всі наші заняття. Вивчаємо аромати і – дегустуємо! Кожного разу – по ексклюзивні позиції. Буде цікаво і, повірте, не просто смачно. До зустрічі у першій Школі сомельє Віталія Ковача на Закарпатті, – кажуть організатори
Лектор: Віталій Ковач
Вартість: 1 000 грн.
Деталі: 050 562 32 19
Мукачево, центр, 12:00
– ФЛЕШМОБ. Молодіжний центр Арт-Залежність та рок-гурт “Ваш Няньо” готують потужний флешмоб у центрі Мукачева. Більше 100 гітаристів на акустичних гітарах зіграють пісню “Надія є” гурту Mad Heads та пісню “Не здавайся ниґда” гурту Ваш Няньо, щоб привернути увагу жителів міста через ЗМІ до проблеми, яка прийшла в життя молодого й творчого мукачівця Віталіка Горвата, поета та вокаліста, актора Мукачівського драмтеатру. Він серйозно захворів і потребує термінового обстеження та лікування в Угорщині. Ми віримо, що зможемо допомогти Віталіку подолати труднощі, які виникли в його житті, і в цьому чи не найбільшу роль відіграють фінанси. Зараз він знаходиться в Дебрецені і проходить обстеження, точну суму, яка необхідна наразі, передбачити неможливо, але відомо, що не вистачає коштів на обстеження. Тому під час флешмобу планується збір коштів, а також публікуємо номер банківської карти Віталіка, 4149499127678082, куди вже зараз можна пожертвувати кошти на лікування. Також запрошуємо всіх охочих долучитися до флешмобу. Якщо ти маєш акустичну гітару та вмієш грати і тримати ритм – звертайся по номеру 099 322 4273 (Балко Віталій) або пиши на месенджер, – кажуть організатори.
Мукачево, парк Перемоги, 11:00
– Варишська палачінта” – це фестиваль-ярмарок з нагоди проводів зими та початку весни. В його рамках учасники пектимуть палачінти (млинці) з різними начинками та соусами. Також на фестивалі пригощатимуть гостей медом, сирами, вином. Готуються виступи творчих колективів, змагання, вікторини, естафети з палачінташками і марафон на випікання млинців. І, вже традиційно – Палачінтакіада, сімейна розважально-спортивна олімпіада, – кажуть організатори.
Ужгород, Хотьшо, площа Шандора Петефі, 8а, 22:00
– А як вам ідея поденсити в останній зимовий вечір? З цієї нагоди навіть столичного гуру покликали – Влада Фісуна. Зустрічаємось в суботу і зазиваємо весну, – кажуть у закладі.
Labda bar, Ужгород, вул. Корзо, 2, 20:00
— О, це має бути дуже душевний концерт. Музиканти, яких ми любимо слухати по радіо, наживо гратимуть у Labda Bar 29-го лютого. Це буде вечір українського блюзу і дабу. З гітарами в руках – Василь Волошин та Павло Нечитайло. Павло обкатує нову програму, де і блюз, і даб, – кажуть організатори.
– Любі дівчата! Давайте зустрічати весну разом з нами. 1 березня, у перший весняний день ми з Мариною Петрунь готові творити красу в Alexandra Shmanko Photostudio. Крім того, ми вирішили повторити ще два таких дні 7 і 8 березня. Тому, якщо ви не знаєте, що подарувати, або ж самі хотіли б собі такий подарунок, ми будемо дуже раді бачити вас у ці дні в нашому колі. Ми проведемо з вами прекрасну 1 годину фотосесії, в результаті ви отримаєте 15 фотографій у ретуші + всі якісні в базовій кольоро і світлокорекціі. Вартість: мейк-ап + фотосесія 1600 гривень, – каже фотографка Анастасія Черкіс.
Усі подробиці за телефоном: 0509302416 або ж у приватні повідомлення!
Ужгород, соціальна кондитерська “Золоті серця”, вул. Митрака 11/4, 18:00
Ексклюзивна-інклюзивна вечірка та солодкий фуршет у Social enterprise “Zoloti Sertsia Zakarpattya”! Танцюємо разом з Антонина Недбайло під музику від Oleksiy Umanskyi. За баром – Олександр Білак.
Вхід: 150грн – дитячий, 200грн – дорослий
Будьте там, де вам найкраще! І прихопіть із собою варення від POVNA BANKA, про яку ми розповідали вам цього тижня.
Varosh