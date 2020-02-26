Профі пишуть для Varosh: чому для нас це так цінно?

Коли ми перезапускали видання, то одніа із наших задач була – відкрити нових авторів. Але хотілося чогось обґрунтованого, конкретного, професійного. Чогось більше, ніж просто журналістський матеріал. І ми знайшли! Або ж нас знайшли – тут історії різні.

Цінність матеріалів, які пишуть люди з конкретної професії або середовища, у тому, що вони максимально правдиві, без прикрашання та відповідають на запитання читача. Тому, якщо ви хочете долучитися до нашої команди профі, які вміють розповідати цікаво та просто про свою професію та її щоденний «біль», пишіть на нашу скриньку the.varosh@gmail.com

А ось і кілька матеріалів для натхнення.

Мандрівниця Софія Меренич , співзасновниця «Отакої. Небанальні мандри»

Дитяча стоматологиня Маріана Коршинська-Маді

Фітнес-тренери Коля та Валя Фомішкіни, засновники студії персонального тренінгу BodyZone

Фінансист Василь Матій

Бігунка Оксана Будинська

Філолог Михайло Рошко

Перекладачка Наталія Шимон

Ужгородські батьки, які займаються неформальною освітою дітей

Пишіть на Varosh та розповідайте фахово про те, що робите найкраще;)

Varosh

Фото: Карл Смутко