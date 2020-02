В Ужгороді з’явився майданчик зі студією музичного розвитку та цифровою освітою

Покажемо вам ALIVE — музичний, мультимедійний і мультижанровий, потенційно масштабний у всіх сенсах культурно-освітній артпростір на базі ужгородського Амфітеатру і не тільки. Про концепт, ідеї, цікаві пропозиції для інвесторів, а також майбутнє — мовить засновник ALIVE Максим Фідош.

Події

ALIVE організовує нетривіальні активності, у сезоні 2019-го втілено 63 унікальні події у тестовому режимі. Один із проєктів — кіноклуб “ALIVE: ДобраНіч” — вечірній показ фільмів просто неба, під зорями. Саме з ДобраНіч і почалося знайомство ALIVE з Ужгородом, і їхні стосунки склалися навзаєм.

Нового сезону, теплої пори, буде цікавіше — у планах, окрім власне кінопоказів, справді добрі ночі з фудкортом, баром, комфортом, розвагами на одній із найромантичніших локацій — головній сцені Амфітеатру.

ALIVE формує насичену афішу музичних івентів. 5 березня – благодійний концерт найкращого рок-гурт світу (за версією Global Battle Of The Bands) SINOPTIK, 13 березня на сцену вийде один із найперспективніших українських проектів – ESQUIZET, а 31 березня сцену ALIVE ділитимуть чеський бенд ONA і словацький SmokeDrop. Уже анонсований виступ італійців THE CRIMINAL CHAOS – 14 травня.

До речі, заходи ALIVE можливі не тіль ки в Амфітеатрі, а й в інших творчих осередках в Ужгороді, Україні, світі, онлайн та офлайн.

«Загалом ALIVE — це більше про lifestyle, а не про конкретне місце. Наприклад, 14 лютого ми зробили в галереї Ілько концерт-імпровізацію з власними технічними напрацюваннями у сфері просторового звуку. Дякуємо за співпрацю всьому колективу галереї – це дійсно унікальне за технічними можливостями місце для розвитку сучасного мистецтва, що не має аналогів в Україні, — розповідає нашому виданню Максим Фідош, засновник ALIVE. — Також ми розробили концепцію проведення імпровізаційних вечорів для музикантів, які можуть вільно до нас долучитися».

Розвиток локальних проєктів

До речі, одна з ключових ідей ALIVE – це розвиток сучасного закарпатського мистецтва, залучення талантів до співпраці, та формування проєктів міжнародного рівня. Тут можна вільно показати свій потенціал, та долучитися до культурної розбудови регіону.

Наразі ALIVE чи не першим в області дає змогу молодим творчим особистостям влаштувати концерт, вечірку або іншу подію з усією наявною технікою. І це з приємними фінансовими умовами. Відтепер це все доступно мистецькому колу, ALIVE цілковито відкритий до співпраці.

Співпраця, розвиток, інвестиції

Культурний осередок працює винятково за власні ресурси, відтак запрошує приєднатися усіх, хто бажає спільно розбудовувати ALIVE.

«Кожна гривня, вкладена в проєкт, допоможе нам якісно облаштувати та наповнити цікавими подіями велику територію Амфітеатру. У нас багато майданчиків, які можна з користю використати для якісного дозвілля та цікавих суспільних ініціатив».

ALIVE щиро радітиме кожному внеску, і відповість навзаєм бонусними пропозиціями. Підтримати проєкт можете тут.

Артпростір планує залучати інвесторів, відтак розробив перспективну концепцію розвитку.

Сцена і студія

ALIVE — ультратворча й широкоформатна платформа.

«Концерти й організація креативних подій та свят, створення мультижанрових культурних проєктів і представлення їх на найкращих майданчиках та форумах в Україні й світі, сучасні професійні курси творчих напрямків і майстер-класи, кіноклуб, оренда сценічного обладнання — це тільки частковий перелік того, чим ми займаємося та плануємо розвивати саме в Ужгороді».

Тут високотехнологічна студія музичного розвитку “Чуєш, Бачиш”, а також професійна сцена з надсучасним музичним та відеообладнанням.

«Наші висококваліфіковані визнані продюсери, звукорежисери, музиканти з досвідом роботи в Україні та світі допоможуть реалізувати вашу мрію — записати найякісніший хіт як просто для друзів та родичів, так і для професійної сцени будь-якого рівня».

Освіта майбутнього

Артцентр впроваджує сучасну медіаосвіту на базі студії “Чуєш, Бачиш”. Тут пропонують навчальні програми для дорослих та дітей зі створення сучасної музики, ді-джеїнгу й відеомапінгу. Лекції і практику подають визнані в Україні та за кордоном фахівці, які створюють актуальні музичні та інші медіапродукти для сучасного кіно, інсталяцій, реклами, для відомих артистів тощо.

Саме тепер можете записатися на курси за пільговою ціною, а ще обрати подарунковий сертифікат на сучасну медіаосвіту — актуальний і небанальний презент близькій людині.

Оренда

Важлива послуга — оренда техніки. Найкращі мобільні звукові системи в світі, потужні тривимірні відеопанелі світового класу для неперевершеного відеошоу, а також проекційне обладнання з великим екраном.

Музичні системи, окрім найкращої якості, вирізняються тим, що їм непотрібні спеціальні умови потужного живлення. Тож якісний звук та навіть зображення реально забезпечити будь-де, де є побутова мережа, а в певних випадках навіть — від звичайних побутових автомобільних або дизель-генераторів.

P.S. ALIVE наповнить Ужгород новою енергією та яскравішим життям і запрошує приєднатися до проєкту — читайте деталі на сайті. А ще стежте за анонсами подій в афіші Varosh.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото зі сторінки ALIVE у фейсбуці.