“Маслом вгору”: художні гастрономічні фотоісторії від подружжя Кудрявцевих

Це неймовірно спокусливий гастрономічний матеріал! Розповімо про ідею проєкту “Маслом вгору” від ужгородців Євгена та Олени Кудрявцевих, які понад п’ять років тому переїхали сюди з Луганська. Вони фотографують для закладів Закарпаття, інших українських міст, а також для Угорщини, Австрії, Монако.

Подружжя займається різножанровою фотографією, і один із творчих векторів — food photo. У 2016-му Євген з Оленою заснували блог “Маслом вгору” — зі стилізованими світлинами їжі, рецептами, сімейними історіями, жіночим гумором та легкою іронією.

Лєна готує страви, оформляє їх, створює концептуальний антураж, а Женя відповідає за правильне світло і власне фотосесію. Найчастіше знімають на домашній кухні, а в майбутньому хотіли би облаштувати її під своєрідну фотостудію.

Аби займатися цією справою, треба вдосталь техніки: фотокамера, штативи, професійне світло, набір об’єктивів — це якщо вкрай коротко. Повсякчас слід оновлювати інвентар: фотофони, дощечки, посуд, керамічні вироби… Ось затишні натуральні дощечки — від локального виробника WoodRoom.

Женя з Лєною без упину у пошуках нових деталей — вінтажних, настроєвих — і знаходять цінні ретро-речі на блошиних ринках в Україні та Європі.

«У Нідерландах Лєна викинула частину власного багажу, аби вмістити посуд у ручну поклажу. Ще й в аеропорту пояснювала, нащо їй ніж для устриць, — мовить Євген. — Ми завжди шукаємо старі ножі, виделки, таці, заварники, які пасують до нашого стилю».

“Маслом вгору” має дещо різний контент у фейсбуці та інстаграмі, ось в інстаграмі — більше гумору. А загалом ідея — це симбіоз естетичної смачної фотографії з рецептами, буденними замальовками з життя та нотками жіночої іронії.

У блозі з’являються світлини з кухні Кудрявцевих, а також з місцевих кафе та ресторанів. Контент-план — спонтанний, але й продуманий водночас.

«Ми не складаємо план публікацій, але іноді проговорюємо актуальність якоїсь теми. Наприклад, напередодні Масляної у блозі з’явилися три рецепти млинців на основі фруктового пюре: полуничного, грейпфрутового та вишневого», — розповідає Лєна.

У соцмережах Олена ділиться власними варіаціями рецептів, а також черпає ідеї з іноземних сайтів.

«Ми не є професійними кухарями, зате постійно з ними спілкуємося і живемо у цій сфері. Крім того, є такий вислів: Якщо ти думаєш, що винайшов щось нове — просто погугли. Я гадала, що придумала печиво із лавандою, а виявилося – це класичне французьке, зветься Фроліні».

Аби втілити задум, зазвичай треба кілька днів. Адже слід сформулювати ідею, придбати все необхідне, приготувати страву, налаштувати техніку, відзняти. Можна і за кілька годин впоратися, а буває і трьох днів замало. Ось для “Фіолетового проєкту” для ТМ PyramidaUA знадобилося три дні, аби знайти квіти, посуд, свіжі ягоди, барвники, одяг для Лєни, адже вона мала бути в кадрі.

Пара створює світлини для Закарпаття, Чернівців, Львова, Києва, Угорщини, Австрії, Монако. Йдеться про різноформатні заклади, бренди, події: Кухня. Гастрономічний бутик, Синевирський перевал, Eat me cafe, Riverside, KontraBass, Lab Pub, Boutique le chocolat, Мала гора, ПанЖаПан (Чернівці), Vintage Boutique (Львів), 3-B Cafe (Київ), DeliFish Cafe (Київ), Blue Bird Cafe (Будапешт), Shrnk (Відень), Chefs World Summit (Монако) та інші.

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Ми попросили Євгена назвати три правила food photo:

45 градусів – оптимальний кут для зйомки їжі. Під таким кутом ми бачимо страву на столі і підсвідомо цей ракурс є найсмачнішим. Коктейлі за барною стійкою бачимо на рівні очей, тому їх так і знімають. Звісно, бувають виключення. Загалом: що вище предмет, то нижчий ракурс зйомки.

Те, що стоїть, не повинно лежати (якщо це не концепт). Тому пляшки і келихи, що лежать, виглядають дешево.

Найкрупніший предмет завжди виглядатиме у кадрі головним. Наприклад, якщо в кадрі цукерка і чашка, то ця історія про чашку, вона ніколи не стане рекламою цукерки. Ми не помітимо цукерку і не купимо її.

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Евеліна Гурницька, Varosh