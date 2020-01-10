Вихідні на Закарпатті: 10-14 січня

10 січня, п’ятниця

Великий Різдвяний концерт камерного хору “Кантус” PUER NATUS

Ужгород, філармонія, площа Євгена Фенцика, 19, 18:00

– «Небо і земля нині торжествують», дух добра і радості лине над землею, любов панує в серцях людей, а Камерний хор «Кантус» готує для всіх меломанів свій подарунок. Душа і серце Закарпаття – Іштван Мартон, розкішний і величний Станкович, вишуканий і таємничий Пуленк, витончений Бріттен, один з найпопулярніших молодих композиторів норвежець Ула Г’єйлу: демократичний і проникливий водночас, все гармонійне багатство і розмаїття композиторів ХХ століття в новій програмі «Кантусу» – Puer Natus. Кожен твір, що звучатиме в концерті – перлина, і усі вони складуться в прекрасне намисто, яке прикрасить для вас ці святкові дні та подарує радість спілкування з високим мистецтвом, – кажуть організатори.

Фестиваль “Червене вино” в Мукачеві

Мукачево, парк Перемоги

13:00-15:00 – театралізоване дійство, колядування, збір вин для участі в конкурсі

15:00 – хода учасників фестивалю, бетлегемів

15:10 – урочисте відкриття фестивалю

15:15 – запросини гостей та містян на фестиваль “Червене вино-2020”, анонсування програми та виступи народних і колядницьких колективів

18:30 -21:30 – «Бревіс», «Рокаш», естрадна програма, виступи естрадних музикальних і вокальних колективів

Майстер-клас з казкописання та театр тіней “Різдвяна казка”

Ужгород, Smart Point, Швабська 25а, 15:00

– 10 січня у Smart Point відбудеться майстер-клас «Різдвяна казка», який проведе ужгородська казкарка Ольга Слава. Разом з дітками придумаємо власну казку, зробимо декорації і героїв та покажемо справжню виставу в «театрі тіней». Прем‘єрний показ знімемо на відео та опублікуємо на YouTube. Запрошуємо дітей 8-12 років проявити свої творчі здібності – а батьків на прем‘єру нашої вистави, – кажуть організатори.

Вартість 200 грн, тривалість майстер-класу 3 години, з перервою на чай з печивом.

Додаткова інформація та запис на майстер-клас: +380993037700

11 січня, субота

Фестиваль “Червене вино” в Мукачеві

Мукачево, парк Перемоги

10:00 – проведення дегустації-конкурсу вин виноробів – учасників фестивалю за участю професійних сомельє

12:00-14:00 – конкурси, інтерактивні ігри, працює дитяча зона

14:00-18:00 – виступи народних і колядницьких колективів

18:30 -21:30 – «Марина і компанія», естрадна програма, виступи естрадних музикальних і вокальних колективів

Брати Грімм «Бременські музиканти»

Ужгород, драмтеатр, 11.00 і 14.00

БУРчик в Ужгороді

Хтось готується до святкування Нового року, хтось готується до наступного БУРчика. А хтось і те, і інше. Хочеш провести один із новорічних вихідних із користю? Маєш можливість допомогти крутезній родині із власною історією. Будемо ремонтувати частину помешкання багатодітної родини! ДЕ? м. Ужгород, вул. Гагаріна, 28. КОЛИ? 11 січня, 9.30-18.00. Що тебе очікує: дружня атмосфера, нові знайомства та командна робота, смачна їжа, пісні під гітару, крутий досвід. Не зволікай – тицяй на лінк та реєструйся, – кажуть організатори події.

Night with Natasha Rostova

Берегово, Розважальний комплекс Magnum, Богдана Хмельницього 112/4, 22:00

– Ті, хто не читав «Війну і Мир», можуть познайомитися з головною героїнею, тільки нашого часу. Субота, 11 січня, за пультом найпопулярніша дівчина-діджей України та легенда клубної культури – Natasha Rostova! За довгий час кар’єри вона встигла відіграти свої сети на кращих фестивалях країни. Вона точно знає все про музику, – кажуть у клубі.

Попереднє бронювання столиків за номером: (066) 077 47 66.

Коляди в старому селі

Ужгородський Скансен, 11:00

Традиційний різдвяний фестиваль у скансені.

12 січня, неділя

Квест «Загублене Різдво»

Ужгород, Совине гніздо, вул. Ф. Ракоці, 14:00

Казковий новорічний квест. Вікова категорія 8-13 років. Вартість 300 грн. Кількість квитків обмежена.

На ваших діток чекають казкові персонажі. Гарячий чай і солодке печиво. Дуже цікаві завдання. Кожному учаснику подарунок.

Попередня реєстрація обов’язкова за номером 0506100490.

В.Шершун «Повелитель Чорного Лісу»

Ужгород, драмтеатр, 11.00 і 14.00

Фестиваль “Червене вино” в Мукачеві

Мукачево, парк Перемоги

10:00 – винна конференція-семінар за підсумками конкурсу вин. «Еногастрономічний конкурс – підбір і поєднання страв та вин». Найбільш вдало поєднати вино і страву – це не наука, а скоріше, мистецтво. Вирішальними можуть бути такі «дрібниці» як прянощі, соус, способи теплової кулінарної обробки продуктів, а також регіональні звичаї та локальні продукти (Центр громадськості та національних культур)

12:15 – масове виконання колядки “Нова радість стала” в рамках Міжнародної акції

12:30 – виступи народних і колядницьких колективів

13:00-15:00 – конкурси, інтерактивні ігри, працює дитяча зона

15:00 – оголошення результатів дегустації-конкурсу виноробів, підведення підсумків, нагородження переможців “Червене вино-2020”

15:30-18:00 – виступи народних і колядницьких колективів

18:30 -21:30 – «Ваш Няньо», «Вандор», естрадна програма, виступи естрадних музикальних і вокальних колективів

13 січня, понеділок

Концерт «На Старий Новий рік»

Ужгород, філармонія, 18:30

Всіх ужгородців і гостей міста Заслужений академічний Закарпатський народний хор запрошує 13 січня до Закарпатської обласної філармонії на свій великий святковий концерт, який так і називається – «На Старий Новий рік». Керівник колективу – Наталія Петій-Потапчук. У програмі – колядки і віншування, народні пісні і танці, яскраві сольні й ансамблеві номери. А родзинкою вечора стане виступ відомого фольклорного гурту «Курінець» із м.Краматорська Донецької області. Це буде поєднання кращих народних традицій різних регіонів України і ще одним свідченням того, що «схід і захід разом». Парад зірок

Ужгород, ПАДІЮН, Студентська наб., 8, 18:00

– Під Старий Новий рік тільки для вас – унікальна можливість побачити мега-зірок на одній сцені і не тільки… Глядачі шоу також стануть суддями у битві талантів. Кожен зможе віддати свій голос за улюбленого виконавця, – кажуть у ПАДІЮНі.

Вечорниці на Василя

Організовує Гниле Яблучко та Паб “Чорне сонце”, Ужгород, Собранецька, 146а, 19:00

– Всіх вітаємо з Новим роком і вже поспішаємо оголосити Вечорниці на Василя. Волинка з Олексієм Шкуропатським (м. Гомель, Білорусь), ворожіння на рунах і картах таро від Агати, чарівні коктейлі, наливки і абсенти, обряди засівання і ігри на Василя, виставка картин Василя Полажинця, – кажуть організатори.

Вхід: 30 грн. Телефон: 0502907477.

Виставка текстильних листівок

Ужгород, Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф.Потушняка, пр.Свободи, 16, 16:00

Серед багатьох видів прикладної творчості існує такий вид рукоділля, як печворк, клаптикове шиття. Про клаптикові ковдри, сумки та інші предмети, виконані в цій техніці, відомо багатьом, хоча і не дуже широко. А ось про клаптикові листівки взагалі, напевно, відомо дуже вузькому колу тих людей, хто ними займається.

– Обмінюємося листівками ми, захоплені клаптиковим шиттям, і просто по-дружньому. За майже десять років у мене назбиралося чимало цих маленьких шедеврів-подарунків від клаптикових подруг. Та й своїх маю небагато, тих, з якими так і не розлучилася. Перебираю їх іноді, милуюся. А ось перед Новим роком виникла думка показати цю красу людям. До того ж, більшість листівок новорічні. Так народилася ідея виставки клаптикових листівок нашого співтовариства Дублірін, – зазначає Ірина Лукашенко, авторка ідеї презентації листівок.

Вхід вільний.

Фестиваль “Червене вино” в Мукачеві

Мукачево, парк Перемоги

12:00-14:00 – конкурси, інтерактивні ігри, працює дитяча зона

14:30-18:00 – виступи народних і колядницьких колективів

18:00 – «Що подарує нам рік Новий?» – театралізований конкурс

19:00 -21:30 – «Ватага», естрадна програма, виступи естрадних музикальних і вокальних колективів

14 січня, вівторок

Тревел-зустріч “Соло-трекінг по гірських системах світу”

Ужгород, Стариця, вул. Фединця, 52а, 19:00

Кавказ, Алтай, Гімалаї, Памір, Камчатка… Хтось досі лише мріє піднятися на вершини цих гір, а Михайло Дорогович вже це зробив самостійно. І 14 січня він готовий поділитися своїм дійсно цікавим досвідом сходження на найкрасивіші вершини світу. Михайло розповість про нюанси соло-трекінгів та особливості різних гірських систем. Тому не втрачаємо такої можливості, приходимо о 19:00 у паб Стариця.

Вхід – 50 грн. Для учасників тревел-спільноти Поорожуй – безкоштовно.

Фестиваль “Червене вино” в Мукачеві

Мукачево, парк Перемоги

12:00-14:00 – конкурси, інтерактивні ігри, працює дитяча зона

14:00 – нагородження учасників фестивалю “Червене вино-2020”, нагородження переможців ено-гастрономічного конкурсу

14:30-18:00 – Святкування Дня Василя-2020, виступи народних і колядницьких колективів.

18:30-21:30 – музична програма

Куди ще піти?

– В передріздвяний період мрії здійснюються. Хто мріяв про ідеальні панкейки? Зустрічайте! Полуничний йогурт, полуничний джем, кокосова стружка та морозиво. Той смак, який залишиться у пам‘яті назавжди, – переконують у B&B Espresso Bar (Мукачево, вул. Миру, 11а).

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Varosh

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