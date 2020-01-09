8 причин почати користуватись восковими серветками

Новий рік щойно розпочався і це чудовий час для того, аби започаткувати нові звички – наприклад позбутися усіх представників родини поліетиленових. Розповімо про те, як замінити харчову плівку, тим паче, шо ефективна альтернатива їй існує і вона вже доступна в Україні. Назва їй — воскові серветки Uf.Bee: це бавовняна тканина, що просочується розчином бджолиного воску, соснової смоли та олії жожоба. Завдяки такій комбінації компонентів тканина отримує клейкі властивості. Під дією тепла рук віск розм’якшується і серветка набирає необхідної форми, а далі віск застигає, що дозволяє серветці зафіксуватися довкола продукту чи посудини.

Принцип роботи серветок досить простий, а ось причин чому варто використовувати цей продукт аж 8. Як мінімум:

1

Краще зберігання їжі: завдяки природній антибактеріальній дії компонентів, загорнуті в серветку продукти зберігаються довше, адже недружня до продуктів бактеріальна мікрофлора остерігається природної антибактеріальної дії воску, смоли та олії жожоба.

2

Дружність до природи: якщо пластик довго витатиме у повітрі, воскові серветки Uf.Bee після виходу зі вжитку компостуються, бо зроблені з повністю природних матеріалів, і розкладаються впродовж 6-9 місяців.

3

Продукти зберігаються довше: це відбувається за рахунок того, що воскові серветки дозволяють повітрю циркулювати. Традиційна харчова плівка не пропускає повітря, тому продукти впрівають і псуються швидше. Такої проблеми немає з восковими серветками, бо структура серветки імітує будову шкірки фруктів та овочів, відтак гарантує циркуляцію повітря навколо продукту і його довше збереження.

4

Простота та натуральність складу: спробуйте знайти з чого складається та як виготовляється харчова плівка, а тепер порівняйте це з процесом виготовлення воскових серветок, де звичайне полотно бавовни просочується розчином бджолиного воску, соснової смоли та олії жожоба. Як відомо принцип “чим зрозуміліше — тим краще” ніхто не відміняв.

5

Їсти естетично: просто порівняйте вигляд перекусу у пластиковій плівці і в серветці.

6

Багаторазовість використання: на відміну від харчової плівки, яку викидають після одного застосування, воскові серветки використовуються багаторазово і за правильного догляду можуть бути аж до 1 року у вжитку. Доглядати за серветками так само просто: достатньо помити їх під холодною проточною водою і вони знову готові в бій.

7

Мультифункціональність: серветки можуть використовуватись, щоб загорнути половинку овоча чи фрукта, що не згодився зараз, але чудово підійде для приготування страви наступного разу. Серветки так само гарно застосовуються для того, щоб накрити посудину зі стравою, яку ви ставите у холодильник. За рахунок того, що матеріал приймає форму, яку ви йому надаєте, з серветки легко робиться мішечок для горішків на перекус, конвертик для зелені і так далі — ваша фантазія може забути про межі.

8

Локальність виробництва серветок: якщо ви знаєте скільки вуглецю виробляється перевезенням продукту з одного кінця світу в інший, вас не доведеться переконувати зайвий раз в тому на скільки важливим є локальність виробництва. Україна знана своїм бджільництвом, тому виготовлення серветок з воску від місцевих бджолярів — дуже логічне і ефективне використання місцевих ресурсів.

Varosh, разом з Uf.Bee